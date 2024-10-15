Названа цена обеда в столовой Госдумы

Депутат Хамитов опубликовал чек из столовой Госдумы

Tекст: Антон Антонов

В набор входили суп–пюре из цветной капусты с гренками за 140 рублей, картофельное пюре за 100 рублей, биточек домашний из курицы за 190 рублей, помидор за 35 рублей, огурец за 37 рублей, плодово-ягодный напиток за 70 рублей и кусок дарницкого хлеба за 5 рублей.

«В сети в очередной раз разгоняются фейки о якобы сильно заниженной стоимости обедов в думской столовой. По Telegram–каналам гуляет фотография чека неизвестного происхождения, где за обед из двух блюд с закуской и напитком выставлена цена в 150 рублей», – приводит слова Хамитова РИА «Новости».

Он отметил, что подобные провокации появляются ежегодно, с целью показать, что у депутатов якобы есть привилегированные условия по ценам на обеды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году депутат Госдумы Александр Хинштейн публиковал фотографию с ценами на обед в столовой нижней палаты парламента, а председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что думская столовая не получает дотаций и работает по расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти.

Отмечалось, что на стоимость блюд в ресторанах влияет не только стоимость продуктов и трудо/энергозатрат, необходимых для приготовления, но и прочие расходы, которые несет ресторан, включая траты на рекламу. Думская столовая же с такими проблемами не сталкивается.