Какие цены в столовой Госдумы?

Действительно ли в столовых, где питаются депутаты и чиновники, блюда стоят копейки?

В российском обществе давно бытует мнение, будто бы в столовых, где питаются депутаты и чиновники высокого ранга, различные блюда стоят в буквальном смысле копейки.

На эту проблему обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн, опубликовавший у себя в Twitter фотографию с ценами на обед в столовой нижней палаты парламента. Судя по фото, цены за блюдо варьируются в пределах 200 рублей. Например, борщ можно отведать за 89 рублей, а плов из индейки – за 171 рубль.

Сам Хинштейн объяснил, что таким образом хотел развеять миф о «копеечных» блюдах в столовой Госдумы, и указал на то, что в последние лет 10–15 думская столовая не отличалась особой дешевизной.

Позже председатель Госдумы Вячеслав Володин, говоря о ценах в заведении, отметил, что думская столовая дотаций не получает и работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти.

С одной стороны, если взять московские кафе средней руки, расположенные в пределах Садового кольца, то порцию сносного борща с некрошечными кусками говядины можно отведать в среднем за 50–150 рублей. То есть с точки зрения средних цен по Москве думский борщ за 89 не выглядит слишком дешевым.

С другой, несмотря на жалобы некоторых парламентариев на маленькую зарплату, она в целом значительно выше, чем доход среднестатистического жителя Москвы, не говоря уже о жителях остальной России. Потому, если посмотреть на соотношение «зарплата депутата/цена борща в столовой», парламентарии едят борщ фактически даром.

С третьей стороны, на стоимость борща в ресторанах влияет не только стоимость продуктов и трудо/энергозатрат, необходимых для его приготовления, но и прочие расходы, которые несет ресторан, включая траты на рекламу. Думская столовая же с такими проблемами не сталкивается.