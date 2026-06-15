Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.4 комментария
Суд арестовал Эльвина Пашаева по делу об убийстве
Наследник экс-адвоката Эльмана Пашаева Эльвин оказался под стражей вместе с двумя сообщниками на фоне расследования дела об исчезновении владельца столичной квартиры.
Фигурантом громкого уголовного процесса стал Эльвин Пашаев, сын скандально известного защитника актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева, передает РИА «Новости».
Согласно судебным документам, молодой человек «обвиняется органом предварительного расследования в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч 4 ст. 159 (покушение на совершение мошенничества в особо крупном размере), в одно производство с которым соединено уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении неустановленного лица».
Вместе с сыном бывшего защитника по делу проходят Дмитрий Власов и Антон Прокопович. Все трое подозреваемых уже заключены под стражу.
СМИ связывают происходящее с пропажей хозяина московской недвижимости. Незадолго до собственного ареста отец обвиняемого, Эльман Пашаев, переоформил эту жилплощадь на свое имя.
Сам скандально известный экс-адвокат также находится в следственном изоляторе по обвинению в крупных махинациях
Следователи полагают, что он получил от супруга Елены Блиновской 20,1 млн рублей и 300 тыс. долларов за обещание освободить пару от ответственности. Кроме того, юриста подозревают в хищении 15 млн рублей у жителя Петрозаводска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-адвоката Эльмана Пашаева.
В январе прошлого года правоохранительные органы вменили фигуранту второй эпизод мошенничества. Позже Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста обвиняемому.