По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.0 комментариев
СК завершил расследование дела экс-адвоката Пашаева
Следственные органы завершили расследование уголовного дела против экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 47 млн рублей и покушении на хищение 15 млн рублей, сообщили в СК.
Как передает РИА «Новости», Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве. Сообщается, что Пашаев, используя доверительные отношения, похитил у Алексея Блиновского более 47 млн рублей, обещая освобождение его и его жены от уголовной ответственности.
Следствие установило, что Пашаев с июля 2023 по сентябрь 2024 года также пытался обманным путем завладеть более 15 млн рублей у Алексея Захарова. Однако эти действия были пресечены правоохранительными органами, и преступный умысел не был доведен до конца.
Для обеспечения исполнения приговора на имущество Пашаева наложен арест, а судом по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд раскрыл детали обвинения в мошенничестве экс-адвоката Эльмана Пашаева на сумму более 46 млн рублей, связанные с продажей недвижимости в Москве и Краснодаре. Суд также вменил Пашаеву новый эпизод мошенничества, связанный с получением крупной суммы денег за юридические услуги, которые он не оказывал. В рамках дела экс-адвоката допрошена его супруга, что помогло следствию уточнить обстоятельства дела.