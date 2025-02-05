Суд раскрыл детали обвинения в мошенничестве Пашаеву на сумму более 46 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Во Втором Западном окружном военном суде огласили материалы дела, согласно которым бывший адвокат Эльман Пашаев обвиняется в длительном совершении мошенничества с конспирацией для сокрытия преступлений. Судья отметил, что такие методы использовались для сокрытия следов его преступной деятельности, передает ТАСС.

Защита Пашаева требует изменить меру пресечения на домашний арест. Адвокат настаивает на том, что Пашаев ранее был ранен в ходе службы и награжден медалями. Он заявляет, что подзащитный не совершал хищения, а помогал Блиновскому попасть в конструкторское бюро, а не в штурмовую группу. Пашаев также обеспечивал воинские части материальными средствами и приобрел сотни беспилотников.

Согласно материалам дела, Пашаев был арестован в сентябре прошлого года по обвинению в мошенничестве на сумму свыше 46 млн рублей. Следствие указывает, что Пашаев пообещал освободить Алексея Блиновского и его супругу от уголовной ответственности за неуплату налогов.

Блиновский на очной ставке заявлял, что передал Пашаеву 100 тыс. долларов. Однако Пашаев отвергает эти обвинения, заявляя, что дело сфабриковано по заявлению Блиновского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявлено новое обвинение в мошенничестве по делу с потерпевшим по фамилии Захаров.

Супругу Пашаева допрашивали следователи, которые также изъяли из его квартиры около 100 тыс. рублей.

Эльман Пашаев в суде заявлял, что во время очной ставки не получил ответа от Алексея Блиновского на вопрос о происхождении денег, которые ему якобы передали.