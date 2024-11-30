30 ноября исполнилось бы 150 лет Уинстону Черчиллю, одному из самых известных британцев в истории. Политик, журналист, лауреат Нобелевской премии по литературе, дважды премьер-министр – казалось бы, обаятельнейший человек. Но на самом деле мало кто сможет сравниться с ним в кровожадности.6 комментариев
По делу экс-адвоката Пашаева допрошена его супруга
Следователи допросили супругу обвиняемого в мошенничестве экс-адвоката Пашаева
Следователи допросили супругу экс-адвоката Эльмана Пашаева, обвиняемого в мошенничестве, и изъяли из его квартиры около 100 тыс. рублей, сообщили в правоохранительных органах.
Супруга бывшего адвоката Эльмана Пашаева была допрошена следователями в рамках дела о мошенничестве. В ходе обыска, проведенного в его квартире, были обнаружены и изъяты денежные средства, передает ТАСС.
По словам источника в правоохранительных органах, сумма изъятых средств составила менее 100 тыс. рублей. Представители защиты Пашаева не комментируют расследование, так как на них наложено обязательство о неразглашении данных следствия.
Ранее экс-адвокат Эльман Пашаев в суде заявил, что не получил ответа от Алексея Блиновского на вопрос о происхождении денег, которые ему якобы передали.
Второй Западный окружной военный суд оставил Пашаева под арестом до середины января.
Пашаев был задержан по делу о мошенничестве: он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.