Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским

Экс-адвокат Пашаев на очной ставке с Блиновским не получил ответа о происхождении денег

Tекст: Вера Басилая

Пашаев заявил, что ему не удалось выяснить, откуда у Блиновского средства, несмотря на арест всех активов и имущества в рамках уголовного дела. Он подчеркнул, что следователь не дал возможность это выяснить, что оставило вопрос без ответа, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Пашаев в феврале этого года в Москве убедил Алексея Блиновского в том, что за значительное вознаграждение сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. В результате договоренности экс-адвокат якобы получил не менее 18,5 млн рублей и 300 тыс. долларов. Однако Пашаев отрицает свою вину, заявляя, что все обвинения основываются исключительно на показаниях Блиновского, который является единственным заявителем по делу.

Ранее Второй Западный окружной военный суд оставил экс-адвоката Эльмана Пашаева под арестом до середины января. Напомним, Пашаев был задержан по делу о мошенничестве, в рамках которого он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.