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Суд оставил экс-адвоката Пашаева в СИЗО
Суд продлил арест экс-адвоката Пашаева до 15 января по обвинению в особо крупном мошенничестве
Второй Западный окружной военный суд оставил экс-адвоката Эльмана Пашаева под арестом до середины января, несмотря на его заявление о невиновности.
Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву до 15 января, сообщает ТАСС. Пашаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, заявил о своей невиновности, утверждая, что дело сфабриковано по заявлению блогера Алексея Блиновского, признанного потерпевшим.
На заседании суда Пашаев подчеркнул: «Вину не признаю», добавив, что его невиновность подтверждается тем, что он пожертвовал свои личные сбережения на нужды армии. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения меры пресечения.
Представители следствия ходатайствовали о продлении ареста, аргументируя это необходимостью дальнейшего расследования. Суд согласился с их позицией и оставил в силе постановление Московского гарнизонного военного суда о содержании Пашаева под стражей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. Он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.
В отношении Пашаева военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).