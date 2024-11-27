Суд оставил экс-адвоката Пашаева в СИЗО

Суд продлил арест экс-адвоката Пашаева до 15 января по обвинению в особо крупном мошенничестве

Tекст: Ольга Иванова

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшему адвокату Эльману Пашаеву до 15 января, сообщает ТАСС. Пашаев, обвиняемый в особо крупном мошенничестве, заявил о своей невиновности, утверждая, что дело сфабриковано по заявлению блогера Алексея Блиновского, признанного потерпевшим.

На заседании суда Пашаев подчеркнул: «Вину не признаю», добавив, что его невиновность подтверждается тем, что он пожертвовал свои личные сбережения на нужды армии. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения меры пресечения.

Представители следствия ходатайствовали о продлении ареста, аргументируя это необходимостью дальнейшего расследования. Суд согласился с их позицией и оставил в силе постановление Московского гарнизонного военного суда о содержании Пашаева под стражей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что бывший адвокат Эльман Пашаев был задержан по делу о мошенничестве. Он обещал за деньги освободить Алексея и Елену Блиновских от ответственности за неуплату налогов.

В отношении Пашаева военными следственными органами СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).