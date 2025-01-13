Экс-адвокату Пашаеву вменили новый эпизод мошенничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву вменили второй эпизод мошенничества, сообщает ТАСС. Это заявление было сделано судьей Московского гарнизонного военного суда, рассматривающего вопрос о продлении меры пресечения для Пашаева. В материалах дела говорится, что фигурант является подозреваемым в мошенничестве.

Потерпевшим в данном деле является человек по фамилии Захаров. Однако он не смог явиться на судебное заседание. Защита Пашаева подчеркнула, что их подзащитный не признает вину ни по одному из эпизодов мошенничества.

Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-адвокат Эльман Пашаев в суде заявил, что во время очной ставки с Алексеем Блиновским не получил ответа на вопрос о происхождении денег, которые они ему якобы передали, в ходе дела экс-адвоката Пашаева допрашивалась его супруга, и Пашаев отказался сотрудничать со следствием.