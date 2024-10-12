ВСУ потеряли 400 человек и шесть танков в Курской области за сутки

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также за этот период потеряли в этом районе 18 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, две БМП, 10 боевых бронированных машин, четыре артиллерийских орудия, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Кроме того, украинская армия на Курском направлении потеряла американскую РСЗО HIMARS и чешскую РСЗО Vampire, четыре миномета, станция РЭБ борьбы и 14 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Группировка «Север» поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и нескольких бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Малой Локни и других.

Группировка отразила пять контратак ВСУ в сторону Любимовки и других населенных пунктов.

Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 22 тыс. 300 человек и значительное количество техники, включая танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и артиллерийские системы.

Ранее ВС России в Курской области отразили пять атак украинских подразделений в направлении Любимовки, Малой Локни, Новой Сорочины и Кремяного.