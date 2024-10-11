Минобороны: ВС России отразили пять атак ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Подразделения группировки «Север» продолжили наступательные действия, нанося удары по формированиям нескольких механизированных и десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка,Толстый Луг, Новый Путь и Плехово, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

За минувшие сутки российские войска отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Любимовка, Малая Локня, Новая Сорочина и Кремяное.

В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты, бронемашина и автомобиль. Атаки поддерживались ударами армейской авиации и артиллерии, что позволило нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Зазулевка, Куриловка, Леонидово, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Махновка, Николаево-Дарьино, Новый Путь, Нижний Клин, Новоивановка, Орловка, Плехово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное.

Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области.

За сутки потери украинских войск составили более 300 человек, уничтожены 13 единиц бронетехники, включая пять танков и три боевые машины пехоты, а также пусковая установка реактивных систем залпового огня и другие объекты. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен российским силам.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял около 21 900 военнослужащих и значительное количество военной техники, включая танки, артиллерийские орудия и бронемашины. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Ранее сообщалось, что около 1,5 тыс. украинских солдат оказались окружены в районе села Ольговка в Курской области, где российские подразделения ведут зачистку в нескольких близлежащих населенных пунктах.

До этого военкоры заявили о прорыве российской армии в Курской области.

Российские военные из группировки войск «Север» освободили Новую Сорочину и Покровский в Курской области.

