На Украине рассказали о наказании Умерову после гибели французских наемников

Экс-советник Кучмы Соскин: Париж счел виновным Умерова в гибели французских наемников в Харькове

Tекст: Вера Басилая

Соскин утверждает, что именно на Умерова власти Франции возложили вину за гибель французских наемников в Харькове, которые, вероятно, были отправлены для работы над обороной города. Теперь французские власти, как считает аналитик, ищут, кто выдал информацию о местонахождении наемников, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Умеров отменил визит в Париж якобы из «соображений безопасности».

Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.