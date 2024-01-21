Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.6 комментариев
На Украине рассказали о наказании Умерову после гибели французских наемников
Экс-советник Кучмы Соскин: Париж счел виновным Умерова в гибели французских наемников в Харькове
Париж считает министра обороны Украины Рустема Умерова виновным в том, что он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, поэтому ему отказали в визите во Францию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.
Соскин утверждает, что именно на Умерова власти Франции возложили вину за гибель французских наемников в Харькове, которые, вероятно, были отправлены для работы над обороной города. Теперь французские власти, как считает аналитик, ищут, кто выдал информацию о местонахождении наемников, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Умеров отменил визит в Париж якобы из «соображений безопасности».
Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.
Министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.
Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт.