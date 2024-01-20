И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.26 комментариев
Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить гражданам воевать на Украине
Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна как демократическое государство не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться воевать на стороне Украины.
«Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить», – заявил министр в интервью телеканалу LCI, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не относятся к французским военным институтам.
Говоря об уничтоженных в Харькове нескольких десятков французских наемников, министр заявил, сообщение об этом призвано создать впечатление, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военные, и продвигает «нарратив соучастия» Парижа в конфликте.
Ранее сообщалось, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.
Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима»