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    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.

    5 комментариев
    20 января 2024, 01:08

    Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна как демократическое государство не может запретить своим гражданам, не являющимся военными, добровольно отправляться воевать на стороне Украины.

    «Есть французы, гражданские лица, которые отправились воевать в украинской униформе. Но мы как демократическая страна не можем им запретить», – заявил министр в интервью телеканалу LCI, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не относятся к французским военным институтам.

    Говоря об уничтоженных в Харькове нескольких десятков французских наемников, министр заявил, сообщение об этом призвано создать впечатление, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военные, и продвигает «нарратив соучастия» Парижа в конфликте.

    Ранее сообщалось, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима»

    18 января 2024, 20:37
    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников на Украине, и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви был вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

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    19 января 2024, 12:16
    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО

    Политолог Корнилов: Российские власти выяснят, как французские наемники попали в зону СВО

    Политолог: Россия раскроет ложь Парижа об участии французских наемников в СВО
    @ Guilhem Vellut/Wikipedia

    Tекст: Евгений Поздняков

    О присутствии французских наемников в зоне СВО не раз писали европейские СМИ. Теперь Париж решил отрицать любые факты участия их граждан в конфликте на Украине. Однако российские дипломаты и парламентарии постараются вывести европейцев на чистую воду. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Корнилов. Ранее стало известно о намерении Госдумы обратиться к парламенту Франции из-за французских наемников в рядах ВСУ.

    «Париж оправдывается, отрицая очевидные факты. Реакцию на события в Харькове можно назвать истеричной. Причем волноваться начали не только французы, но и представители других стран Евросоюза. И, как говорится, нет дыма без огня. Скорее всего, многим западным странам есть что скрывать о своем участии в конфликте», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Интересно, что совсем недавно издание The Times опубликовало интервью с французским наемником с позывным «Берлиоз». То есть о присутствии представителей Парижа в зоне СВО знают даже европейские коллеги. В связи с этим линия тотального отрицания, выбранная администрацией Макрона, кажется совершенно неуместной», – отмечает собеседник.

    «Париж даже не потрудился занять более компромиссную позицию. Ведь там могли бы сказать, мол, французские наемники есть, но власти не имеют к ним никакого отношения. Вместо этого мы слышим откровенную ложь», – добавил эксперт.

    «Вместе с тем сейчас важно разобраться, как наемники оказались на Украине и был ли замешан в этом официальный Париж. Думаю, именно этим в ближайшее время займутся наши Министерство иностранных дел и Госдума. Европейских лжецов необходимо ткнуть носом в неопровержимые факты и пресечь ложь на корню», – заключил Корнилов.

    Ранее в Госдуме сообщили о намерении направить обращение Национальному собранию Франции по вопросу участия наемников из этой страны в конфликте вокруг Украины. Об этом в своем Telegram-канале пишет председатель законодательного органа Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что в ходе удара ВС РФ по базе иностранных боевиков в Харькове было уничтожено 60 представителей Франции. По его словам, России важно понимать, знает ли официальный Париж о присутствии собственных граждан в зоне СВО. Он также отметил, что в этой европейской стране был введен запрет на деятельность наемников. Рассмотреть обращение к парламенту европейской страны предлагается уже на ближайшем заседании Госдумы.

    В связи со вскрывшимися обстоятельствами посол Франции в Москве был вызван в МИД России. Дипломатическое ведомство, в свою очередь, назвало «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении боевиков в Харькове. Подчеркивается, что у страны нет воюющих наемников на Украине и где бы то ни было еще. Однако СМИ фактически признали наличие наемников в зоне СВО.

    Так, бывший военный летчик Ксавьер Тайтельман отрицает уничтожение 60 граждан Франции российской армией, сообщает телеканал TF1. Он утверждает, что лично связался с пятью группами выходцев из этой европейской страны, находящимися в зоне СВО. «Пострадавших, погибших из-за бомбежек среди них нет», – отметил он. Более того, накануне The Times писала о бойце французского иностранного легиона, воюющего за Украину.

    Военный журналист и историк Лоран Брайар отмечает, что Франция в 2022 году пыталась убедить своих служащих с определенными специальностями увольняться из армии и уезжать в зону СВО с высокими зарплатами, сообщает Telegram-канал RT. По его данным, помимо наемников, Париж отправлял на Украину «солдат-невидимок», которые не присутствуют на поле боя.

    Коментарии (11)
    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (24)
    17 января 2024, 08:42
    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

    Коментарии (34)
    17 января 2024, 20:41
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине, пишет газета l'Opinion.

    Париж направил Киеву вооружений на 500 млн евро, в то время как Вашингтон потратил на Украину 43,9 млрд евро, передает ТАСС.

    В пятерку лидеров также входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

    Газета указала на проблемы с поставкой вооружений на Украину. Так, их тормозит проблема совместимости западного и бывшего советского оружия.

    Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает «на усталость от Украины, которая охватила и Францию».

    Коментарии (2)
    19 января 2024, 15:29
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

    Коментарии (13)
    17 января 2024, 12:24
    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

    Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашения, которые президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсуждать с Владимиром Зеленским, не предполагают вмешательства Парижа в конфликт с Россией. Этот договор – фикция, которой члены НАТО прикрывают нежелание брать Украину в альянс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Макрон заявил о планах заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

    «Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

    «Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

    Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

    Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

    Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».

    Коментарии (6)
    19 января 2024, 19:27
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

    Коментарии (16)
    18 января 2024, 18:30
    Франция подарила армии Молдавии передвижную прачечную
    Франция подарила армии Молдавии передвижную прачечную
    @ army.md

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Молдавии состоялась торжественная церемония передачи Национальной армии страны военной помощи от французских властей.

    На фото с церемонии отчетливо просматриваются характерные очертания стиральной машины, обратил внимание Telegram-канал «Sputnik Молдова».

    Отмечается, что на мероприятии присутствовали глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый и посол Франции в Кишиневе Грэм Пол. «Французская военная помощь укрепит возможности Национальной армии Молдовы», – заявил молдавский министр обороны, не уточнив, что именно вошло в состав помощи.

    В Минобороны Молдавии сообщили, что Франция передала республике военную технику для проведения тренировок в полевых условиях 22-го миротворческого батальона, передает РИА «Новости».

    Ранее морпехи США прибыли в Молдавию для обучения спецназа.

    Коментарии (20)
    17 января 2024, 02:37
    Макрон заявил, что Франция отказывается от превентивных ударов по хуситам
    Макрон заявил, что Франция отказывается от превентивных ударов по хуситам
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французские военные не станут превентивно бить по хуситским позициям, такая позиция занята Парижем, чтобы не допустить эскалации в регионе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Франция не станет входить в коалицию, которая нанесла удары по хуситским позициям в Йемене, она желает избежать любой эскалации, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    По его словам, французские ВМС продолжат патрулировать Красное море. Париж занимается этим для «защиты морской навигации», это «дипломатический вопрос, а не военный», заключил президент страны.

    На прошлой неделе США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене. Россия и Иран осудили удары США и Британии по Йемену.

    Коментарии (3)
    19 января 2024, 14:10
    В Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове

    Песков: Ситуация с французами в Харькове подтверждает заявления России о наемниках на Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения об уничтожении французских наемников среди боевиков в Харькове только подтверждают неоднократные заявления Москвы о присутствии иностранных военных на Украине, подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков напомнил, что Россия неоднократно заявляла, что со стороны киевского режима воюет много иностранных наемников, передает ТАСС.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. В МИД Франции официально не стали признавать, что французские наемники воевали в Харькове на стороне ВСУ.

    Коментарии (2)
    19 января 2024, 13:03
    Во Франции призвали распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Французский политик Филиппо призвал распустить ЕС в связи с «безумной» резолюцией ЕП по Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием резолюцию Европарламента, критикующую Венгрию, и призвал распустить ЕП.

    «Невероятное безумие. Вчера Европарламент показал, какой бесчестной диктатурой является ЕС, ее необходимо уничтожить как можно скорее», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Филиппо добавил, что ЕП проголосовал за резолюцию, которая ведет к тому, чтобы Будапешт больше не получал европейские средства, так как Венгрия «осмелилась принять закон о «национальном суверенитете» против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО», передает ТАСС.

    Политик отметил, что на Венгрию из-за этого могут подать в суд.

    По словам Филиппо, принадлежность к Евросоюзу заключается в «подчинении и унижении» входящих в него стран.

    В связи с этими событиями политик призывал Францию выйти из ЕС.

    Напомним, Европарламент поддержал резолюцию по Венгрии, в которой депутаты осудили Будапешт за блокирование поправок в бюджет Евросоюза, включающий расходы на помощь Украине.

    Коментарии (0)
    17 января 2024, 12:30
    Макрон призвал не позволить России победить

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский союз не может позволить России одержать победу в конфликте на Украине, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    «Мы не можем позволить России победить», – приводит его слова RT со ссылкой на Le Monde.

    Он заявил также, что Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб.

    Коментарии (10)
    19 января 2024, 18:54
    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

    Коментарии (2)
    18 января 2024, 10:02
    Министр обороны Украины отменил визит во Францию

    AFP: Министр обороны Украины Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит в Париж, где планировал встретиться с французским коллегой Себастьеном Лекорню, сообщили СМИ.

    Встреча, по данным Agence France-Presse, отменена по соображениям безопасности.

    Вместо очных переговоров стороны запланировали беседу в режиме видеоконференции. Речь пойдет о создании в Париже так называемой артиллерийской коалиции под руководством Франции и США, задачей которой будет обеспечение киевского режима оружием, передает ТАСС.

    Накануне президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об агрессивной риторике французского лидера.

    СМИ при этом писали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.

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