И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.19 комментариев
В МИД раскрыли детали беседы с послом Франции
В МИД раскрыли детали беседы с послом Франции
Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.
Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».
В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».
«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.
Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.