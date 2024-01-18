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    Зеленский отметился в Давосе скандалом и просьбами
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    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
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    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    Лавров призвал Запад перечитать афоризмы Черчилля о России
    Морпехи США прибыли в Молдавию для обучения спецназа
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    Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 20:37

    Париж открестился от французских наемников в Харькове

    AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников

    Париж открестился от французских наемников в Харькове
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.

    Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников ни на Украине и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».

    Ранее посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.

    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

    Коментарии (40)
    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

    Коментарии (87)
    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

    Коментарии (12)
    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

    Коментарии (19)
    18 января 2024, 15:36
    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет

    Шойгу потребовал увеличить дальность выпускаемой ГосМКБ «Радуга» ракеты

    Шойгу потребовал увеличить дальность одной из выпускаемых ракет
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал увеличить дальность одного из изделий, производство которого организовано на предприятии «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга»), до 300 километров, сообщили в военном ведомстве.

    Шойгу, как сообщается в Telegram-канале МО РФ, проверил на предприятии в Московской области ход выполнения гособоронзаказа.

    Генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий, производство которого увеличено в соответствии с гособоронзаказом, составляет 250 км. Министр потребовал, чтобы дальность была увеличена до 300 км и более.

    12 января Шойгу отметил успешное применение управляемых модулей планирования и коррекции (УМПК) для авиационных бомб в ходе спецоперации.

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    18 января 2024, 15:57
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в ДНР
    @ Алексей Майшев

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны России.

    В ведомстве уточнили, что освободить населенный пункт удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск, передает ТАСС.

    В Минобороны также сообщили, что ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка ДНР.

    В результате уничтожено свыше 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: три артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

    Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что площадь земель, освобожденных Российской армией, в пять раз превышает площадь, которую занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала специальной военной операции.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

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    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

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    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

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    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

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    18 января 2024, 18:53
    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове

    Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.

    Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

    Коментарии (15)
    18 января 2024, 09:12
    В Раде обвинили Зеленского в выводе капиталов с Украины

    Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    Как заявил Лерос в эфире своего видеоблога, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, «не лопнет ли у него харя от вывода подобных капиталов из страны?», передает RT.

    Он добавил, что глава киевского режима с 2012 года вывел в офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

    Лерос отметил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом брал деньги из бюджета Украины на покупку недвижимости в Европе.

    Ранее Зеленский подписал закон, по которому каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.

    Коментарии (10)
    18 января 2024, 09:09
    В Европарламенте заявили о «подарке» Украины для России

    Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о России является подарком для Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления украинских политиков и последовавшие за ними публикации в украинских СМИ о якобы «причастности» Москвы к блокаде на границе Польши и Украины не только «неправдивы и очень глупы», но и являются подарком для России, считает депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

    По его словам, подобные материалы дублируют «злосчастную риторику» Владимира Зеленского и только подтверждают узость его мышления, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика, опубликованную в Do Rzeczy.

    8 января сообщалось, что около 2 тыс. грузовиков находятся в очередях на границе Украины и Польши.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 18:45
    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело

    СК возбудил дело против главы межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Баратова

    Против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбуждено дело
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова в адрес участников специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в СУ СКР.

    В сообщении ведомства говорится, что Баратов подозревается в совершении преступления по статье «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», передает ТАСС.

    Баратов доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин ранее призвал возбудить дело против Баратова, в публикации в соцсетях президент землячества оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    Ранее генерал МВД Владимир Ворожцов заявил, что оскорблявшие участников СВО высказывания Баратова могли быть сделаны по заказу из-за рубежа, необходимо поставить вопрос о лишении его российского гражданства.

    Коментарии (25)
    18 января 2024, 09:48
    В США назвали следующий шаг Запада против России

    The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующим шагом Запада в оказании поддержки киевскому режиму станет помощь ВСУ «нацелиться на Крым» и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Hill говорится, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения для российских войск в Крыму, передает Ura.ru.

    Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

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    Украине предстоит повторить урок Переяславской рады

    На этой неделе отмечается 370-я годовщина Переяславской рады. По ее итогам часть малороссийских земель, подконтрольных Войску Запорожскому, отошла России. Как считают историки и политологи, сегодня Москва отчасти повторяет сценарий Переяславской рады на Украине, однако для полной реализации этого замысла необходимы усилия не только России, но и самих украинцев. Подробности

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    Макрон снабдит Украину оружием нового типа

    Зеленский получит от Франции авиабомбы нового типа, потому что Запад не может «допустить, чтобы Россия одержала победу». Именно такими оказались одни из главных итогов весьма агрессивного выступления французского лидера Эммануэля Макрона. Ответ на свои высказывания президент Франции получил немедленно, в том числе от российских Вооруженных сил. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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