Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Париж открестился от французских наемников в Харькове
AFP: МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников
МИД Франции назвал «грубой манипуляцией русских» информацию об уничтожении французских наемников в Харькове, сообщило агентство France-Presse.
Французский МИД утверждает, что у Франции нет наемников ни на Украине и где бы то ни было еще. По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наемников в Харькове является очередной грубой манипуляцией русских, передает РИА «Новости».
Ранее посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.
Также сообщалось, что в числе ликвидированных силами России в Харькове иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (запрещенная в России террористическая организация), причастные к атаке на Брянскую и Белгородскую области.