Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.19 комментариев
Посла Франции вызвали в МИД из-за французских наемников в Харькове
Посла Франции вызвали в МИД после уничтожения французских наемников в Харькове
Посол Франции в России Пьер Леви вызван в МИД России после выявления уничтожения пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове.
Среди ликвидированных боевиков были в основном граждане Франции, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.