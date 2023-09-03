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Царев назвал причины ареста Коломойского
Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг
Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Однако, если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.
«У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
«Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.
«Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.
«С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.
«Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.
В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.
Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».
Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.
Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.
А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.