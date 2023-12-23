Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.27 комментариев
Число случаев COVID-19 в мире выросло за месяц на 52%
Всемирная организация здравоохранения сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 52% за месяц
С 20 ноября по 17 декабря число новых случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Выявлено 850 тыс. новых случаев. Скончались 3 тыс. человек (на 8% меньше, чем месяцем ранее). Госпитализированы 118 тыс. человек, 1,6 тыс. оказались в отделениях интенсивной терапии (рост на 23% и 51%). Всего на 17 декабря 2023 года выявлено свыше 772 млн подтвержденных случаев COVID-19, умерли более 7 млн человек, передает РИА «Новости».
Напомним, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что на новогодние каникулы в стране не планируют вводить обязательный масочный режим. По итогам 50-й недели 2023 года в России зафиксировали снижение заболеваемости COVID-19 на 11,5%, всего зарегистрировано свыше 94 тыс. случаев.