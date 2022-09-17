Запорожскую АЭС подключили к украинской энергосети

После почти недельного использования генераторов и резервных линий Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети, сообщили в Международном агентстве по ядерной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», – говорится в сообщении МАГАТЭ, передает РИА «Новости».

Ранее в министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД