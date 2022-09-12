В Запорожской области назвали условия перезапуска ЗАЭС

Запорожская АЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции, сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Надеемся, что удастся перезапустить после отодвижения линии боевого соприкосновения и ремонта линии электропередачи», – цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, считанные часы могут потребоваться для перезапуска Запорожской АЭС.

«Для запуска АЭС необходимо большое количество энергии и небольшое время. Самое главное – должны быть целы линии электропередачи. Чтобы все начало работать, нужны считанные часы, ну или считаные дни, чтобы был более мягкий режим запуска», – сказал он.

В воскресенье утром член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок остановлен. По его словам, работа энергоблоков Запорожской АЭС была остановлена из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают украинские военные. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неспособности МАГАТЭ выяснить, кто обстреливает Запорожскую АЭС. В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС.