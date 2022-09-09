В МАГАТЭ заявили об угрозе остановки последнего работающего реактора на ЗАЭС

Названы условия уничтожения атакующей группировки ВСУ в Харьковской области

«Нашим войскам приходится иметь дело с лесистой местностью, где прямая видимость не превышает нескольких метров. Так что ситуацию переламывать придется в основном пехоте, численность которой должна быть соразмерна группировке ВСУ в этих районах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя военную обстановку в Харьковской области.

«Администрация области сообщила, что к нашим войскам подкрепление подходит по всей линии соприкосновения. Однако до сих пор ничего неизвестно ни о численности пребывающих сил, ни о конкретных направлениях», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«ВСУ хотели бы переправиться через Северский Донец. Это позволило бы им выйти на трассу, которая ведет от Веселого к Изюму. Тут и будут развиваться одни из самых серьезных боев, наши войска просто не могут позволить перерезать эту трассу. По той же причине стоит ожидать серьезные столкновения под Шевченково», – рассуждает собеседник.

Эксперт отмечает важность контроля над Купянском. «Купянск – крупный железнодорожный узел, через который ведется снабжение нашей группировки. И если населенный пункт займут ВСУ, поставки всего необходимого нашим войскам под Изюмом будет серьезно затруднены», – опасается Онуфриенко.

«Известно, что в районе Долины и Краснополья подтягиваются резервы противника. Предположу, что они готовятся к удару от Славянска на север к Изюму. Поэтому бои в «Шервудском лесу» слева от Северского Донца усилятся, потому что для противника очистка этой территории означает снятие угрозы для Славянска», – перечислил аналитик.

«Судя по всему, в скором времени украинская группировка будет усиливаться как минимум на несколько тысяч человек. Соответственно, речь идет о том, что для купирования этого наступления нам необходимо привлечь сопоставимые силы. В отличие от Херсонской области, здесь мы имеем дело с лесистой местностью, прямая видимость не превышает нескольких десятков метров. В связи с этим действия нашей артиллерии и авиации серьезно затруднены. И решать проблему придется пехоте. При этом очевидно, что у противника нет сил наступать еще по каким-то направлениям», – подчеркнул Онуфриенко.

В свою очередь военный эксперт Константин Сивков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отметил, что «на харьковском направлении наступление ВСУ осуществлялось в три этапа», и одну из ключевых ролей в этом вопросе сыграли иностранные наемники.

«Первым шел спецназ ВСУ, иностранные наемники и инструкторы. То есть те вооруженные формирования, которые должны были прорывать нашу оборону. За ними шли подготовленные в Британии бойцы, которые должны были развивать достигнутый успех. И лишь удержание территорий возлагалось на территориальную оборону», – рассказал эксперт.

«Очевидно, что на этом направлении были переброшены все боеспособные силы украинской армии. Однако, они оказались в «огневом мешке» и могут быть уничтожены при правильном использовании резервов с нашей стороны», – убежден собеседник.

Ранее стало известно о том, что в подконтрольную ВС России часть Харьковскую область входят резервные соединения. Сообщается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы. Глава области Виталий Ганчев заявлял, что Купянск и Купянский район подвергаются ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

В то же время постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в результате предпринятой вооруженными силами Украины попытки наступления поля под Николаевом и Запорожьем и леса под Харьковом усеяны тысячами трупов украинских солдат.

Кроме того, командир спецназа «Ахмат» рассказал, что ВСУ отправили в контрнаступление в районе Балаклеи более 30 тыс. человек, в результате за два-три дня потеряли под Харьковом более 5 тыс. человек и продолжают нести очень тяжелые потери.

В свою очередь командир бригады «Восток» Александр Ходаковский допускает, что «харьковская активизация подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки». «Я не устаю повторять, что это война вдолгую, и мы будем наблюдать разные картины на частном уровне, но глобально для Украины ситуация не поменяется», – указывает военачальник.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чем для ВСУ обернется попытка наступления в Харьковской области.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД