Глава Пентагона назвал сроки получения Украиной F-16 вместе с летчиками

Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.2 комментария
Время идет, но украинские политики соблюдают «традиции», установленные более чем 100 лет назад – лизать сапоги западным покровителям, нести ахинею и изолировать политических оппонентов.5 комментариев
Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.6 комментариев
Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.
«И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.
Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.
Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта
По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».
Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».
Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.
Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили эшелон у поселка Удачное в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также поражены личный состав и техника 67-й механизированной бригады ВСУ на ж/д станции погрузки у Балаклеи (Харьковская область) и живая сила и техника украинской армии в 112 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 193 украинских дрона, два снаряда РСЗО «Ольха», три французские управляемые авиабомбы Hammer.
С начала СВО уничтожено: 592 самолета, 270 вертолетов, 23 325 дронов, 509 ЗРК, 15 856 танков и других бронемашин, 1274 машины РСЗО, 9140 орудий полевой артиллерии и минометов.
Советник главы ДНР Кимаковский сообщил об уходе ВСУ с позиций на одном из ключевых укрепрайонов в Красногоровке
Кимаковский отметил, что отступление вооруженных сил Украины произошло «на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов». Он сообщил, что давление на Красногоровку шло по нескольким направлениям, передает ТАСС.
Напомним, российские силы прорвали оборону ВСУ и ворвались в Красногоровку.
Экс-разведчик Чинкуини: воюющие за ВСУ французские наемники избегают наказания из-за узкого определения в УК
МИД Франции отрицает наличие в рядах ВСУ французских наемников, называя заявления об этом якобы «российской дезинформацией». Чинкуини объясняет это тем, что понятие «наемник» во Франции табуировано, так как за это грозит уголовное преследование, передает РИА «Новости».
На родине этих людей называют «волонтерами», однако, как подчеркивает эксперт, Россия справедливо называет их наемниками. По мнению аналитика, ожидаются «интересные юридические дебаты», если российским военным удастся поймать «разоблаченного агента французского правительства».
Ранее Чинкуини сообщал, что на Украине погибли минимум 75 французских наемников.
Военный эксперт Бартош: Российские дроны не единственная причина отвода ВСУ танков Abrams
«Российские дроны стали серьезной угрозой для бронетехники противника. Если говорить о танках Abrams, то больше всего проблем им создают «Ланцеты». За время спецоперации они продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с бронированными целями. Так как аппарат работает в паре с дроном-разведчиком, беспилотник способен сначала выявить цель, а затем нанести удар аккурат в уязвимое место танка», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
Впрочем, по мнению собеседника, российские дроны хотя и являются основной причиной отвода Abrams, есть еще несколько немаловажных аспектов. Эксперт допускает, что решение было принято также из-за складывающегося не в пользу ВСУ положения на поле боя. «В Вашингтоне начинают понимать, что украинская армия терпит поражение, поэтому использование Abrams становится нерациональным. Пентагон попросту опасается, что кадры с горящей американской техникой, которую они представляют как неуязвимую, нанесут существенный ущерб коммерческим интересам США», – уточнил Бартош.
Кроме того, ВСУ могут на время спрятать танки в расчете на то, что ими можно будет воспользоваться при отражении полномасштабного наступления ВС России, добавил спикер. По словам Бартоша, противник опасается продвижения российских военных в районе Одессы и Харькова. «Однако если события будут развиваться по этому сценарию, Abrams вряд ли помогут ВСУ. Как показали предыдущие месяцы, мы успешно уничтожаем эту технику», – подчеркнул военный эксперт.
Существует и третья причина отвода танков. Собеседник не исключает, что в Пентагоне решили продумать более надежную систему защиты от дронов. «Установить ее в полевых условиях на Abrams сложно, поэтому, возможно, бронетехнику оснастят дополнительной защитой где-то в тылу», – пояснил он. При этом ранее противник не прибегал к сооружению тех навесов, которые российские танкисты делают для наших танков. Бартош напоминает, что до определенного момента на Западе высмеивали наши конструкции, получившие прозвище «мангал».
«Возможно, эффективность дронов против бронетехники заставила их изменить мнение по этому вопросу. Если раньше они считали защитные конструкции малоэффективным средством и не хотели демонстрировать свою слабость перед возможными атаками беспилотников, то теперь они начнут копировать российский опыт», – считает аналитик.
Ранее стало известно, что ВСУ отвели от линии соприкосновения предоставленные США танки Abrams. По информации Associated Press, одной из причин такого решения стала возросшая возможность российских дронов быстро обнаруживать и уничтожать эту технику. AP отмечает, что на брифинге 25 апреля высокопоставленный представитель Пентагона заявил – распространение беспилотников в зоне боевых действий на Украине означает, что «нет открытой местности, по которой вы могли бы просто проехать, не опасаясь быть обнаруженными».
Зампредседателя американского Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди подтвердил отвод Abrams от линии соприкосновения, добавив, что США вместе с украинской стороной будут работать над тем, чтобы изменить тактику.
Позднее в Киеве также признались в выводе Abrams с поля боя. Как заявил депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский, украинские военные перестали использовать на передовой американские танки из-за уязвимости перед российскими беспилотниками. «Изменился характер войны, бронетехника ценой в миллионы становится легкой добычей дрона за несколько тысяч долларов, это очевидно», – отметил он.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Представитель Пентагона Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине
Райдер заверил, что США не собираются участвовать в боях на Украине. При этом США понимают риски, которые несет присутствие американских советников на Украине, заверил он. По словам Райдера, Вашингтон принимает меры для их безопасности, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что американские военные «не проводят подготовку местных сил внутри Украины». Райдер пояснил, что у США есть «незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства». Он утверждает, что речь идет о «небольшом количестве советников». США пока не приняли решения об увеличении их числа.
Райдер сказал, что США уже начали процесс передачи Украине вооружений из последнего пакета помощи, часть из них прибудет в течение дней, «если не раньше».
Напомним, президент США Джо Байден подписал одобренный Конгрессом пакет законопроектов, предполагающий в том числе оказание военной помощи Киеву.
В ходе обысков сотрудники обнаружили компьютер, на котором нашли таблицу с расценками за различные диверсионные действия, передает ТАСС.
В частности, за разведку стратегического объекта предлагалось от 100 долларов, за слежку – от 100 долларов, за диверсию на железной дороге или ЛЭП – от 500 долларов, за поджог релейного шкафа – от 200 долларов, за поджог военкомата – от 1 тыс. долларов, за поджог автомобиля – 300 долларов, за поджог частного дома – 500 долларов.
Также один из задержанных рассказал, что в начале прошлого года он вступил в чат NS/WP, где получил инструкции по изготовлению бомбы, а также пистолет для переделки в боевое оружие.
По его словам, группа планировала взрывать отделы полиции, военкоматы и другие объекты государственной власти.
Как уточнили в ФСБ, в вербовку несовершеннолетних в террористическую деятельность через интернет был вовлечен один из лидеров NS/WP Роман Железнов.
Ранее ФСБ задержала двух готовивших теракты 17-летних неонацистов в Волгоградской области.
Журналист Моррис: США могут потребовать от Украины начать наступление силами европейских военных
«Как же именно они собираются это сделать, если войск у них нет, а те, что остались, сдаются в плен? <…> Они просто не будут больше использовать украинцев, теперь воевать пойдут европейские солдаты», – предположил он, передает РИА «Новости».
Моррис отметил, что Запад готов пойти на любые шаги, чтобы остановить продвижение российской армии. По его мнению, НАТО, Евросоюз и Пентагон не могут допустить того, чтобы Одесса и другие города отошли под контроль России, поскольку там находятся ценные ресурсы, в которых заинтересованы западные страны.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы есть данные о работе французских инструкторов на Украине.
Депутат Рады Безузглая предложила недовольным отказом в консульских услугах украинцам за границей сдать паспорта
Как заявила Безузглая, если эти люди «не видят себя украинцами», то они должны «сдать паспорт» и «остаться в другой стране», передает РИА «Новости».
Безуглая утверждает, что власти в Киеве «не обязывают вернуться» находящихся за границей украинцев, а лишь просят обновить данные о своем местонахождении, передает ТАСС.
Депутат рассказала, что устраивала опросы на своей странице в соцсетях. Результаты продемонстрировали, что 70% участников готовы пожертвовать украинским гражданством, лишь бы не попасть под мобилизацию.
Безузглая заявила об этом в передаче украинской журналистки Натальи Мосейчук, против которой в Росси открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».
Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Таким образом Киев пытается выманить граждан Украины призывного возраста из-за границы.
Ученый из Белоруссии Велигуров развеял мифы о мутантах у Чернобыльской АЭС
В Чернобыльской зоне живут разные звери, но мутантов там не встречается, поскольку мутации, обычно происходящие под воздействием радиации, настолько сильны, что животное может умереть в утробе матери, сказал Велигуров.
Запись его выступления опубликована в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».
Он добавил, что ранее предпринимались попытки вести охотничье хозяйство в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, но почти всех животных по уровню загрязнения радиацией можно было приравнять к твердым радиоактивным отходам.
Употреблять в пищу или просто вывешивать их в помещениях было бы вредно для окружающих. Такие тела нельзя даже утилизировать обычно, их следует утилизировать, как твердый радиоактивный отход.
В мае 2023 года обвиняемый в Сети публиковал призывы к терроризму, свержению действующей власти, высказывался в поддержку украинской армии, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Источник агентства в правоохранительных органах отмечал, что речь идет о блогере. Он, используя нецензурные выражения, призывал киевский режим бомбить Кремль. Дело заводили по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Его признали виновным и приговорили к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Также его лишили права администрировать интернет-ресурсы на три года.
Ранее в Башкирии задержали местного блогера Рустама Абсалямова, который на стримах в оскорбительной манере обсуждал теракт в «Крокус Сити Холле».
По его словам, Abrams отвели с первой линии из-за изменения характера войны, бронетехника за миллионы долларов становится легкой добычей беспилотника за несколько тысяч, передает ТАСС.
Бужанский отметил, что беспилотники позволяют России легко обнаруживать и уничтожать танки Abrams на поле боя.
По его словам, в данный момент ВСУ сейчас ищут новые способы противодействия российским беспилотникам.
Ранее Associated Press рассказала, что ВСУ вывели танки Abrams с линии фронта из-за российских беспилотников.
До этого газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.
Отмечается, что мужчины с ограниченной годностью к службе пройдут повторное медосвидетельствование, после чего будут разделены на четыре категории для определения места службы, передает ТАСС.
Известно, что теперь обновлены критерии отбора. К примеру, если у человека в анамнезе есть язва желудка, то он признается годным в службе. При этом пометка о том, что эта болезнь была осложнена операцией с удалением значительной части желудка, освобождает его от службы.
В апреле украинская Рада приняла закон об ужесточении мобилизации. Ранее призывник на Украине умер от эпилепсии, он был признан годным к службе.
Медведев в видеообращении к участникам акции «Диктант Победы» заявил о попытках очернить истинных героев и превознести отъявленных мерзавцев, убийц и палачей. Россия этого не допустит, заверил он, передает ТАСС.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские вооруженные силы продолжают эффективно вести специальную военную операцию, все цели СВО будут достигнуты.