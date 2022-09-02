МАГАТЭ дважды обидело Зеленского

Миссия МАГАТЭ, вопреки попыткам ВСУ сорвать ее визит на Запорожскую АЭС, все же посетила станцию. Теперь Владимир Зеленский и его офис уверены в том, что делегаты международной организации сделают «неправильные» выводы. Чего опасается Зеленский и какие последствия может иметь постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ в Энергодаре?

Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.

Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пытались высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.

Украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.

Еще негативнее работу МАГАТЭ оценил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Международные институты и посреднические миссии выглядят крайне неэффективно, крайне трусливо и крайне непрофессионально. Они никогда не были готовы работать в экстремальных условиях. Ты им не доверяешь уже на входе», – сказал он. Подоляк также возмутился тем, что миссия МАГАТЭ слушала представителей Росатома, после чего Гросси остался доволен состоянием станции.

Позже Гросси отдельно сообщил, что физическая целостность АЭС была нарушена несколько раз, однако он не смог уточнить, произошло это случайно или намеренно. Гросси также отметил, что миссия МАГАТЭ осмотрела аварийные системы, дизельные генераторы, блочные щиты энергоблоков Запорожской АЭС и другие элементы.

«Есть две группы технических экспертов от МАГАТЭ. Одна группа будет работать на ЗАЭС до воскресенья или понедельника (4 или 5 сентября – прим. ВЗГЛЯД) для оценки ситуации. Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС», – сказал Гросси.

По мнению экспертов, Гросси «каким-то чудом» второй день подряд воздерживается от политических высказываний, несмотря на огульную критику со стороны Зеленского и его офиса. При этом власти Запорожской области, в отличие от властей Украины, визит Гросси оценивают либо нейтрально, либо позитивно.

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«Все прошло в нормальной, рабочей обстановке. Мы смогли не только обеспечить безопасность делегации, но и провели их по всем объектам. В частности, представители МАГАТЭ побывали на крыше спецкорпуса №1, куда ранее ВСУ нанесли удар 155-мм калибром. Они увидели все своими глазами», – рассказал газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Более того, членам миссии удалось пообщаться с сотрудниками станции. Что примечательно, работники формально еще подчиняются украинскому «Энергоатому». И вчера они впервые открыто рассказали международной организации, кто на самом деле несет угрозу станции. Также они подробно рассказали МАГАТЭ, как на территории объекта работает Росатом, – заметил собеседник.

Рогов обратил внимание и на реакцию ООН по итогам визита МАГАТЭ. «Фактически в организации заявили, что России удалось предотвратить захват ЗАЭС украинскими боевиками. По крайней мере, я так трактую слова о том, что наши войска сделали все необходимое для защиты членов миссии», – пояснил он.

«Также состоялась встреча представителей МАГАТЭ с жителями Энергодара. Они передали обращение Гросси с требованием сделать все возможное для прекращения обстрелов со стороны ВСУ. Эти документы и заявления переданы непосредственно организации, которая является гарантом безопасности ядерных объектов. Это очень важный шаг», – уверен собеседник.

Очевидно, что визит МАГАТЭ прошел вразрез с планами Владимира Зеленского.

«Он хотел силами десанта ВСУ захватить ЗАЭС, а потом и всю делегацию МАГАТЭ в качестве заложников. Это, по его логике, должно было привести к подтверждению контроля Украины над ЗАЭС», – говорит Рогов.

«Стоит обратить внимание на то, как вечером Зеленский в своем видеообращении буквально бился в истерике из-за того, что вместе с Гросси на ЗАЭС не пустили «независимых журналистов». Я же не исключаю, что эти «журналисты» – некая группа диверсантов или шпионов, которой приказали проникнуть на территорию станции и дестабилизировать ее работу», – предположил собеседник.

«Кроме того, заявление Михаила Подоляка о том, что организации, подобные МАГАТЭ, ведут себя трусливо, лишь в очередной раз подтверждает, что у них все пошло не по плану. Я думаю, что сейчас они будут искать виновного в провале провокации. Кого сделают козлом отпущения – покажет время. Под удар могут попасть и представители силовых ведомств», – заключил Рогов.

«Миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС, но, как говорит президент Зеленский, мы снова столкнулись с «предательством». И он в очередной раз указывает на «циничные обстрелы» Энергодара. Конечно, речь идет о том, что русские обстреливали себя же, чтобы попасть прямо в станцию, чтобы вызвать ядерную катастрофу», – сыронизировал киевский блогер Анатолий Шарий в одном из своих роликов

«Зеленского не устраивает миссия МАГАТЭ, потому что это «экскурсия по станции», а не что-то, что должно было бы отвечать интересам офиса президента Украины. Опять же, он перечисляет выводы, которые должны сделать в организации. И если эти выводы не будут сделаны, значит, делегаты необъективны», – отмечает он.

Шарий также обращает внимание на обвинения в недопуске на ЗАЭС «независимых журналистов». «Вероятно, независимые журналисты – журналисты украинских изданий. И это на фоне новых директив, которые спущены в СМИ после «успешного наступления» под Херсоном. Согласно им, корреспондентам запрещено давать оценки действиям ВСУ, нельзя ориентироваться на информацию от рядовых военнослужащих и полевых командиров, запрещено трактовать обстановку вразрез с официальной информацией от министерства обороны Украины и так далее», – перечислил он.

«Вся речь Зеленского состоит исключительно из обвинений. И, по большому счету, они объективны, поскольку МАГАТЭ продались так же, как ранее это сделала Amnesty International. Кажется, мне становится понятным, почему Зеленский наезжает на МАГАТЭ, как это уже делалось в случае с папой Римским», – саркастично отметил блогер.

«Вообще, у Зеленского два полушария, одно из которых – это Ермак, а второе пытается захватить Подоляк, говорящий о трусости международных организаций. Хорошо, вы их не любите, но тогда зачем вы к ним обращаетесь?», – сыронизировал блогер.

«Подоляк как бы заранее знает, что МАГАТЭ сделает неправильные выводы, поскольку делегаты вели себя как-то странно. В частности, они могли посмотреть на снаряд и сделать вывод, что обстрелы велись все же не русскими. Опять же, Подоляку кажется странным, что приехала большая делегация. Видимо, если бы приехал один человек, это было бы приемлемо», – усмехнулся Шарий.

«Ввиду того, что Подоляк является дипломированным специалистом в области атомной энергетики, его, конечно же, все это потрясло. Равно как и тот факт, что на станции остались наблюдатели. Странно, что его это напрягает. Ведь тогда представители МАГАТЭ увидят, как россияне обстреливают россиян и сделают официальные выводы. Или обстрелы сейчас прекратятся?»,

– иронизирует украинский блогер. «Я вижу только одно – Киев делает все, чтобы разосраться со всеми. И эти «все» начинают плохо относиться к самой Украине. Интересно, испугаются ли в МАГАТЭ наездов Зеленского? Сделают ли они «правильные» выводы? Я думаю, что они могут не испугаться», – прогнозирует Шарий.

«Визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС действительно не оправдал надежд украинских властей. Вполне очевидно, что их целью было обвинить во всем Россию и легализовать возврат ЗАЭС под контроль Украины. Но все пошло не по сценарию еще с прибытия миссии в Киев, когда президент Украины Владимир Зеленский принялся им рассказывать о том, какая Россия плохая», – рассказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан.

«Кроме того, попытка ВСУ захватить атомную станцию с треском провалилась. Руководство Украины надеялось на то, что, убедившись в их контроле над АЭС, представители МАГАТЭ решат, что обстрелы велись российской армией», – отметил собеседник.

«Вместе с тем, миссия отказалась везти с собой на АЭС автобус украинских журналистов. Это обидело Зеленского и нарушило планы украинских властей, которые хотели, чтобы журналисты, прибывшие вместе с миссией на станцию, рассказывали и показывали, что якобы Россия вела обстрелы и как это опасно для всего мира», – полагает эксперт.

«И, наконец, окончательно руководство Украины обидело то, что вместе с миссией МАГАТЭ по АЭС ходил представитель «Росатома», а также огромный пул наших и зарубежных журналистов», – добавил Лизан.

Оценивая дальнейшее развитие ситуации, политолог отметил, что «атомному агентству сейчас предстоит очень сложная задача: им нужно сделать так, чтобы и спонсоров своих не расстроить, и совсем уж неприятные заявления о России не делать», – рассказал он.

«Все, кто был на Запорожской АЭС, прекрасно понимают, откуда прилетает и кто стреляет. Кроме того, они очень давно работают с «Росатомом», знают отношение российской стороны к вопросам безопасности и понимают, что Россия не станет обстреливать такие объекты», – убежден эксперт.

«Вместе с тем, не стоит ожидать от миссии МАГАТЭ громких заявлений и обвинений в адрес Украины. Обстрелы ЗАЭС будут продолжаться, а вот новых попыток захвата станции ожидать не стоит. Вчера ВСУ пошли в авантюру и повторить такое они вряд ли решатся. Вместе с тем, любой объект жизненно важной инфраструктуры для украинской армии превращается в мишень, будь то атомная станция, электростанция или даже школа. Они просто оставляют после себя выжженное поле. Нам к этому надо готовиться», – заключил Лизан.

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