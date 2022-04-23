Стало известно о переброске интеллектуалов-диверсантов из Британии на Украину

На Украину прибыли специалисты по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании (Special Air Service – SAS), сообщил сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источник в украинских вооруженных силах.

В российских силовых структурах сообщили, что, по данным «источников в ВСУ», в Броды (Львовская область Украины) «переброшены как минимум две группы военнослужащих» по восемь-десять человек. Их перебросили «на территорию 16-й отдельной бригады армейской авиации ВС Украины из города Херефорд в Великобритании, где расположена штаб-квартира SAS». Речь идет о «специалистах в области диверсионной и партизанской деятельности, а также в области вербовки и подготовки агентуры для работы на враждебной территории», передает РИА «Новости».

Сотрудники SAS считаются одними из самых высококвалифицированных специалистов в мире в области организации госпереворотов, массовых протестных митингов, заказных убийств политических деятелей, вербовки агентуры, в том числе в высших эшелонах власти, подготовки терактов. Они работают обычно под прикрытием медицинских сотрудников гуманитарных организаций, например, «Белых касок», заявил сотрудник российского силового ведомства.

Он подчеркнул, что «это не обычный спецназ», а «интеллектуалы, в каждой группе всегда есть идеолог, можно сказать, профессор, а остальные – профильные специалисты». По его словам, британцы, вероятно, должны «повысить квалификацию и эффективность работы спецслужб Украины при координации деятельностью диверсионных групп на территориях Украины, которые контролируют российские войска территории».

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон сообщил, что в Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат. По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления бронетехники.

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