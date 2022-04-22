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Джонсон: Украинских военных в Британии и Польше обучают пользоваться натовскими средствами ПВО и бронетехникой
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В Великобритании проходят подготовку десятки украинских солдат, они учатся пользоваться бронетранспортерами, также британские военные обучают украинцев в Польше, там они учатся использовать зенитные ракеты, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
Джонсон заявил в интервью The Guardian, что в данный момент британские военные в Польше обучают украинцев «использованию средств противовоздушной обороны, а фактически в Великобритании – использованию бронетехники», передает «Коммерсант».
По словам источников издания в Минобороны Британии, обучение занимает несколько недель, в основном оно нужно, чтобы украинцы могли ознакомиться с системами управления.
Официальный представитель премьер-министра отметил, что обучение украинцев в Великобритании не должно привести к эскалации конфликта: «Мы просто работаем вместе с нашими союзниками, чтобы дать Украине лучшие инструменты для самозащиты».
Ранее сообщалось, что Лондон направит Киеву по меньшей мере 120 бронированных машин, среди которых 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound.
До этого Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией. Премьер заявлял о намерении поставить более смертоносное вооружение на Украину.
Политолог назвал фаворита второго тура выборов президента Франции
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«Макрон избрал образ «правителя-мага», который на любой вопрос из открытой руки как по волшебству достает решение любой проблемы. А Марин Ле Пен в первые же минуты скатилась в образ «сироты» со страдальческим выражением лица», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее прошли итоговые дебаты двух кандидатов на пост президента Франции.
«Если говорить о Марин Ле Пен, то наиболее сильной ее стороной оказалась содержательная критика в отношении Макрона. Она напомнила электорату о тех обещаниях, которые президент давал пять лет назад и до сих пор не выполнил», – заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», руководитель Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Кроме того, она снова решила вернуть в свою программу риторику по поводу миграции, но уже в менее радикальном ключе. Что, разумеется, играет Ле Пен на руку. Более того, она затронула темы национальной самобытности французов и сделала акцент на необходимости народовластия и проведения референдумов по ключевым вопросам», – рассказал собеседник.
Говоря о содержательной части дебатов, эксперт также обратил внимание и на заявления Эммануэля Макрона. «Главной линией нынешнего президента Франции стало утверждение о том, что Марин Ле Пен – русский агент. Правда, это не новая идея – уже несколько лет ей припоминают кредит, который она взяла в российском банке и до сих пор выплачивает. Еще одним немаловажным обвинением в сторону Ле Пен стали утверждения о том, что она не понимает, о чем на самом деле говорит и что делает», – рассказал Евгений Минченко.
Несмотря на большое количество разногласий между кандидатами, одна тема все же была близка в оценках. «Они оба осудили происходящий на Украине конфликт. Отличие заключалось лишь в том, что Макрон настаивал на отказе от российских нефти и газа, а Ле Пен в свою очередь говорила, что подобные действия серьезно отразятся на простых французах», – пояснил собеседник.
Большое значение в дебатах, заметил эксперт, играет и то, в каком образе был представлен кандидат аудитории. «Макрон, на мой взгляд, был более точен в своих утверждениях. Он выбрал образ некоего «правителя-мага», который на любой неудобный вопрос умудряется словно по волшебству из открытой руки доставать решение проблем в области образования, военной реформы или аспект ЕС», – сказал Минченко.
«В то же время Марин Ле Пен уже в первые минуты из образа женщины, которая любит Францию, а Франция отвечает ей взаимностью, скатилась в состояние «сироты». Очевидно, что ее плохо подготовили к этим дебатам: она постоянно щурилась, активно задействовала мелкую моторику, потирала пальцы, а с лица не сходило страдальческое выражение», – уточняет эксперт. Он также обратил внимание, что Ле Пен допустила серьезную ошибку, решив, что за отведенное время должна максимально полно изложить свою программу.
По мнению политолога Евгения Минченко, по итогам этих дебатов стало очевидным имя фаворита второго тура выборов президента Франции. «Если изначально социологические опросы показывали победу Макрона с отрывом в 2-4%, то теперь речь идет о 10% или даже 12%. Лично я не вижу того, за счет чего Ле Пен может «выстрелить» в воскресенье», – заключил эксперт.
10 апреля во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Газета ВЗГЛЯД писала, при каких условиях Марин Ле Пен могла бы одержать победу во втором туре. Эксперт предположил, как распределятся голоса тех, кто в первом туре предпочел поддержать других кандидатов.
Второй тур состоится уже в это воскресенье, 24 апреля. Социологические опросы все еще предрекают победу нынешнему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Аналогичная ситуация складывалась и пять лет назад. В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур. Тогда в пользу Макрона было отдано 66,1% голосов.
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Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.
«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».
Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».
«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.
С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.
Немецкие СМИ: Канцлеру Германии грозит отставка из-за Украины
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Затягивание канцлером Германии Олафом Шольцем принятия решения о поставках тяжелых вооружений на Украину может вызвать острый внутриполитический кризис в самой ФРГ и привести к отставке канцлера.
По данным газеты Bild, Минобороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка потребностей ВСУ, который передал Берлину Киев. У издания в распоряжении есть список, который передала украинская сторона, и одобрил Берлин. Список сократился с 48 до 24 страниц.
Киев просит танки Leopard, бронемашины Marder, Puma, GTK Boxer и TPz 1 Fuchs, а также реактивные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы Milan и Spike. Газета отмечает, что из одобренного Берлином списка «исчезло все тяжелое вооружение», которое немецкая промышленность хотела продать Киеву.
Сообщается, что большинство партий, включая правящую коалицию в составе Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии «Союз-90»/«Зеленые» и Свободной демократической партии (СвДП) – так называемой коалиции «Светофор» – поддерживают поставки вооружений Киеву.
Der Spiegel пишет, что если Шольц по-прежнему будет затягивать поставки тяжелых вооружений Украине, его положение станет настолько шатким, что в Бундестаге может возникнуть вопрос о доверии к канцлеру.
Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Шольца, который не спешит поставлять тяжелое вооружение на Украину.
«Польша поставляет Украине очень много оборонительного вооружения», а «Германия занимает тут двойственную позицию», – передает его слова ТАСС.
«Я буду говорить с канцлером Шольцем и убеждать его, что это поворотный момент в истории Европы и мира. Я буду убеждать его, что мы должны действовать вместе для сохранения свободы, увеличения шансов на возвращение мира и безопасности», – указал Моравецкий.
Напомним, посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецким СМИ выразил разочарование позицией канцлера Германии Олафа Шольца, отказавшего Киеву в новых поставках тяжелых вооружений. Мельник заявил, что бундесвер, вопреки заявлению Шольца, может поставлять Киеву то оружие, в котором нуждается Украина, и даже назвал конкретные виды вооружений. Заявления украинского посла возмутили немцев, которые призвали посадить дипломата «в танк до Киева». По их словам, Мельник принял бундесвер «за магазин самообслуживания».
Популярность Шольца резко упала, его политику в отношении Украины не одобряет более половины страны. Немцы терпят не только большие убытки, но и регулярные унижения от украинцев, часто это проявляется именно на уровне посла – Андрея Мельника.
Захарова ответила на призыв Британии проявить милосердие
Москва призывает Лондон проявить милосердие и перестать поставлять оружие на Украину, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В свою очередь призываем британские власти проявить упомянутое [премьер-министром] Борисом Джонсоном милосердие к гражданам Украины и перестать поставлять оружие киевскому режиму. Чем больше Лондон поставляет на Украину вооружений, тем больше погибает граждан этой страны. Хотя Би-би-си британцам об этом никогда не расскажет», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова подчеркнула, что Россия с уважением относится к британским и другим пленным.
«Обращаюсь к жителям Британии, которым есть дело до сограждан: не волнуйтесь, о них заботится российская сторона. Их кормят, поят, оказывают необходимое содействие. Как и другим иностранцам, которые сдались или задержаны. В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские Вооруженные силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы», – сказала представитель МИД.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти отнестись с милосердием и соблюдать права попавших в плен в Мариуполе британцев Шона Пиннера и Эйдена Эслина, служивших в рядах ВСУ, в рамках Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
Украинское воровство вынудило Румынию отказаться от поставок гумпомощи в Одессу
Румынское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) приостановило поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Международные организации, в том числе Международный комитет Красного Креста (румынское отделение), приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов», – заявил Мизинцев, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители юга Украины опасаются, что украинские националисты могут пойти на жуткую провокацию в Одессе, устроив кровавую бойню среди мирного населения.
Калягин призвал исключить драматурга Дурненкова из Союза театральных деятелей
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Председатель Союза театральных деятелей России (СТД) Александр Калягин призвал исключить драматурга Михаила Дурненкова из СТД за его высказывания о спецоперации России на Украине.
«Я просто не нахожу слов, чтобы выразить в полной мере все свое негодование высказыванием драматурга Михаила Дурненкова. Никакие аргументы здесь не нужны, цитировать его мне противно», – приводятся слова Калягина на сайте СТД.
«Мне очень жаль, что он является членом СТД РФ, более того, входит в секретариат. Думаю, что находиться в нашей организации он больше не может, и я уверен, что секретариат примет решение об его исключении из рядов театрального союза», – добавил глава Союза театральных деятелей.
Ранее Дурненков в соцсетях высказался с критикой спецоперации России на Украине. А 9 мая 2014 года в театре на Таганке состоялась премьера постановки Юрия Муравицкого «День Победы» по пьесе Дурненкова «Сны о войне». Она вызвала резкую критику сенатора Олега Пантелеева. Выступая в Совете Федерации, он обвинил театр на Таганке в пропаганде аморальности и отсутствии патриотизма. «9 мая, в День Победы, намечена премьера по пьесе Михаила Гринькова «Сны о войне» с оскорбительным отношением к ветеранам Великой Отечественной войны. Смысл пьесы сводится к вопросу: а надо ли защищать свою Родину?» – заявил Пантелеев. Его позицию поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Бывшего топ-менеджера «Новатэка» с семьей нашли мертвыми в Испании
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Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с супругой и дочерью, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал «Телесинко» со ссылкой на каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако стражи порядка не уточняли ни имена, ни национальность умерших, передает ТАСС.
По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.
В пресс-службе каталонской полиции не стали называть имен умерших, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего. Там также подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.
Несколькими днями ранее в Москве были найдены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи. По предварительной версии, Аваев застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
Эксперт: Один пуск «Сармата» может поразить всю территорию Великобритании
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«Сармат» – новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести 10 ядерных блоков повышенной мощности. Кроме того, у нее более совершенный комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее с космодрома Плесецк был проведен пуск ракеты «Сармат» – первый в рамках программы государственных испытаний.
Прием «Сармата» на вооружение, что ожидается уже в ближайшей перспективе, многократно увеличит возможности РВСН в ядерном сдерживании, сказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это знаменует собой принципиально новый этап в развитии отечественного боевого ракетостроения. Вся отрасль будет работать по принципам и технологическим решениям, полностью основанным на российских технологиях», – добавил специалист.
Он напомнил, что «Сармат» придет на смену комплексу «Воевода» (по классификации НАТО – Satan) с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М2, которая сейчас стоит на вооружении российских Ракетных войск стратегического назначения.
«Воевода» – старая советская ракета, созданная на технологиях 50-летней давности. При этом срок эксплуатации этого арсенала подходит к концу. Поэтому перевооружение нашим стратегическим ядерным силам необходимо, – поясняет Коротченко. – «Сармат» же полностью новая ракета, способная за счет уникальных энергетических характеристик нести, например, 10 ядерных блоков повышенной мощности. То есть один пуск «Сармата» теоретически может поразить всю территорию Великобритании, если, конечно, она выступит агрессором. В таком случае именно «Сармат» окажется средством возмездия».
Кроме того, у «Сармата» более совершенный, чем у «Воеводы», комплекс средств преодоления вражеской противоракетной обороны – это ложные цели и активные постановщики помех, отметил эксперт. «Средствам ПРО трудно выявить, где реальная боеголовка, а где ложная. Плюс подавляются радиолокационные станции противника, если те пытаются отслеживать «Сармат» и давать целеуказания своим противоракетам», – подчеркнул собеседник.
«Помимо этого, вместо боеголовок на ракете могут быть размещены ядерные планирующие боевые блоки «Авангард». Таким образом, «Сармат» – это абсолютное оружие, не имеющее аналогов в других странах», – подытожил Коротченко.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, накануне с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний. Президент Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В тот же день в Минобороны заявили о предстоящем перевооружении головного ракетного полка на МБР «Сармат».
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат».
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Генерал полиции назвал версии двух загадочных убийств российских топ-менеджеров и их семей
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В Москве и Испании обнаружены мертвыми бывшие топ-менеджеры крупных российских компаний энергетического сектора и их семьи. О том, есть ли связь между этими преступлениями и каковы возможные мотивы этих убийств, газете ВЗГЛЯД рассказал генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
Два одинаковых инцидента, связанных с гибелью бывших топ-менеджеров крупных российских компаний и их семей, произошли на этой неделе. На вилле в испанском городе Льорет-де-Мар найдены мертвыми бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня, его жена и 18-летняя дочь. По версии телеканала Telecinco, мужчина убил супругу и своего ребенка, а затем свел счеты с жизнью. Ранее в жилом доме в Москве нашли убитыми бывшего вице-президента Газпромбанка Владислава Аваева, его супругу и дочь. В телах были обнаружены огнестрельные ранения. Предполагается, что Аваев сначала застрелил семью, а затем сам ушел из жизни. Схожесть этих происшествий вызвала подозрения, что между ними существует связь.
«Для того, чтобы выявить, связаны ли инциденты в Москве и Испании, нужно проводить соответствующее мероприятие. К несчастью, такого рода убийства бывают. Но мы сталкивались и с тем, что чисто криминальные преступления маскировались под семейное убийство: когда преступники с целью ограбления или каких-то других криминальных целей совершали убийства и выдавали их за последствия семейной драмы», – говорит Ворожцов.
Он не исключает того, что данные инциденты могли стать результатом отчаяния бизнесменов из-за изменившейся экономической ситуации в мире, но приоритетной считает версию о неурядицах в их семьях.
«Таких людей многие считают «успешными», но я довольно скептически отношусь к этой фразе. Мне приходилось сталкиваться с крупными бизнесменами, и понятие «успешный» существует лишь на бытовом уровне: у них прекрасная квартира, огромный дом, много сотрудников и обслуживающего персонала. Но нередко человек такого уровня испытывает большое психологическое давление, находится в зоне многочисленных рисков, нервно реагирует на многие процессы, не всегда уверен в себе. Многие также имеют серьезные проблемы в личной жизни», – делится генерал-майор. В любом случае, продолжает собеседник, и в первом, и во втором случае необходимо провести тщательное расследование, по результатам которого будет понятно, какие факторы повлияли на исход событий.
Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии
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Россия решила объявить persona nоn grata всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает МИД.
Посол Латвии, Эстонии и временная поверенная в делах Литвы вызваны в МИД в четверг, им вручены ноты протеста, передает РИА «Новости».
Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).
«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в министерстве.
Кроме того, «главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми».
В МИД потребовали, чтобы «все упомянутые лица покинули территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».
Ранее Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Напомним, Европа выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
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Минобороны показало видео из взятого штурмом укрепрайона ВСУ
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Минобороны распространило видео из оставленного украинскими военными укрепленного района с оставленным там вооружением и телами погибших украинских военных.
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.
Также в министерстве отметили, что укрепленный район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек, долговременных фортификационных сооружений, в том числе заглубленные бетонные бункеры.
На представленном видеоматериале видно, что боевики украинских националистических формирований при отступлении бросают и тела своих погибших. При ракурсе на укрепрайон с высоты птичьего полета видно, что он весь «перепахан» воронками от ракетно-артиллерийского огня и авиаударов российских военных. Отдельные блиндажи вдребезги разрушены точными попаданиями боеприпасов, передает РИА «Новости».
«Подразделение украинских националистов, не пожелавшее добровольно сложить оружие, в результате штурма было выбито с укрепленных позиций. Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ», – сообщили в Минобороны.
Накануне Минобороны показало, как расчеты реактивных систем залпового огня «Смерч» в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили военную технику, вооружение и боеприпасы противника, находящиеся на замаскированном аэродроме.
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В МИДе назвали законной целью транспорт НАТО с оружием на территории Украины
Москва вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории, говорим об этом прямо, заявил заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев.
«Прямо говорим представителям США, что американо-натовские транспорты с оружием, следующие по украинской территории, Вооруженные силы России вправе рассматривать в качестве законных военных целей», – цитирует РИА «Новости» Кошелева.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон направит Украине пакет военной помощи на 800 млн долларов, он будет включать тяжелую артиллерию и 144 тысячи снарядов, а также беспилотники.
До этого в Минобороны заявили, что российская ПВО сбила украинский самолет с западным оружием.
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Минобороны: Украинские нацисты мародерствовали в Николаевской области в российской форме
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Киевский режим провел постановочную съемку в поселке Воскресенское Николаевской области, чтобы обвинить российские войска в мародерстве, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское Николаевской области киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», – сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Он сообщил, что по указанию командования ВСУ специалисты информационно-психологических операций провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных якобы российскими военнослужащими в отношении мирных граждан: переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны с использованием автомобилей со знаком «Z» демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку своих бесчинств на мобильные телефоны.
Ранее сообщалось, что украинские военные намерены провести провокацию в Луганской народной республике на Пасху с применением ракетного комплекса «Точка-У».
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МЧС назвало причины быстрого распространения огня в оборонном НИИ в Твери
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В ГУ МЧС по Тверской области после крупного пожара, произошедшего в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны, рассказали, что стало причиной быстрого распространения огня.
«Развитию пожара способствовали пустотные деревянные перекрытия и сильный ветер. На месте пожара работали 69 единиц техники и 243 человека, а также вертолёт Ми-8. Площадь пожара 1500 квадратных метров», – сообщил начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тверской области полковник внутренней службы Александр Жуков, передает АИФ.
Отмечалось, что здание Научно-исследовательского института Министерства обороны 1947 года постройки.
Напомним, в четверг в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны в Твери произошел пожар. Возможной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети.
Позже стало известно, что число погибших возросло до двух. Через некоторое время экстренные службы сообщили о пяти погибших. Позже стало известно о 6 погибших и 27 пострадавших. Огонь охватил три из четырех этажей постройки. Военная прокуратура начала проверку по факту ЧП.
Япония официально объявила Южные Курилы «незаконно оккупированными»
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Япония впервые с 2003 года официально обозначила в «Синей книге по дипломатии» за этот год «северные территории» (так в стране называют Южные Курилы) как «незаконно оккупированные» Россией.
Ежегодный доклад был представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
В Синей книге за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются «принадлежащей Японии территорией».
Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки «Синей книги по дипломатии» меняются в зависимости от «температуры» российско-японских отношений. Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в «Синей книге» от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса. В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, «на которые распространяется суверенитет Японии». В 2021 году в докладе сохранилось это же определение.
Напомним, в марте источники, знакомые с текстом чернового варианта документа сообщили, что власти Японии вернули в Синюю книгу по дипломатии за 2022 год резкую формулировку о том, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью Японии и в настоящее время якобы незаконно оккупированы Россией.
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