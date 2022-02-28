Киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском

Россия заявила о готовности говорить с Украиной о прекращении огня и мире

Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития на Украине, заявил член делегации российских переговорщиков с Киевом, замглавы МИД России Андрей Руденко.

«Вопрос не места, где собираться, вопрос – с чем ехать. Мы готовы говорить о мире, мы готовы говорить об условиях прекращения кровопролития, что поможет спасти жизни людей», – пояснил Руденко, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в центре переговоров России и Украины в Гомеле должны быть денацификация и демилитаризация Украины.



«Детали проясняются в ходе переговоров, нам нужно знать подходы и позицию противоположной стороны», – сказал он.

Руденко заявил, что когда стрелочка упадет, тогда и будем думать о следующих шагах, тем не менее российская сторона заинтересована в том, чтобы любые вопросы, в том числе и самые сложные, болезненные, решались дипломатическим путем.



«Дипломатия любит тишину, поэтому именно в таком ключе мы и намеревались вести эти переговоры, без обращения через представителей прессы, а за столом переговоров. Но, видимо, к сожалению, такой подход пока еще не устраивает наших украинских коллег, но время у нас еще есть», – добавил он.

По его словам, российской стороне непонятны мотивы, не позволяющие украинской делегации приехать в Белоруссию, ведь она удобна для всех. «Нам не очень понятен набор этих городов. Были еще и другие экзотичные предложения. Нам кажется, что нужно выбирать место, которое удобнее для всех, удобнее и ближе. С точки зрения логистики, нам кажется, что Белоруссия ближе для нас и для Украины. К тому же здесь проходили переговоры в рамках минской контактной группы», – подчеркнул замглавы МИД.

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Руденко отметил, что отказ представителей Киева приехать на переговоры показывает отсутствие у них политической воли и желания решать конфликт миром.

«Украина воздерживается от приезда в Гомель, наверное, это они должны рассказать подробно, потому что мы слышали заявление представителя президента, что он не собирается ехать. Для нас это показатель наличия или отсутствия политической воли или желания решать этот конфликт миром», – уточнил он.

В делегацию России входят руководящие работники на уровне заместителей министра обороны России, МИД, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Глава официальной делегации переговорщиков – Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что российская делегация ожидает ответа от Украины по поводу переговоров до 15.00 по белорусскому времени.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что представители Украины не приедут в Гомель на переговоры с Россией, поскольку Киев требует провести их в любом другом городе.

Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.

Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.

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