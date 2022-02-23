Пушилин объяснил возможность нахождения российских войск в ДНР и ЛНР

Российские войска могут находиться в Донецкой республике по договору о союзничестве, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Россия сейчас в рамках договора имеет на это право, договора, который мы заключили между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией», – цитирует Пушилина РИА «Новости».

На данный момент российских войск в регионе нет, как не было и раньше, подчеркнул глава республики.

«До этих событий их искали здесь все международные наблюдатели, в том числе и само ОБСЕ, но не нашли. Что касается будущего, возможно ли здесь нахождение российских войск? Возможно. Когда и при каких обстоятельствах – покажет ситуация, как будет развиваться ситуация с позиции Украины», – подчеркнул он.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Пушилин отметил, что с поддержкой России не может идти речи о проигрыше в противостоянии с Киевом.

«С такой страной, с большой Россией, которую мы уважаем, ценим за то, что она именно так к нам относится, мы не имеем права проиграть или даже сомневаться в нашей победе», – заявил он.

По его словам, украинские военные «настроены агрессивно», и Киев может перейти в наступление в любой момент.

«Буквально ежедневно выявляются и спящие ячейки, и диверсионные группы. Что касается террористических актов, то они возможны, потому что мы имеем дело с оставшейся частью Украины, которая агрессивна», – заключил глава республики.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.