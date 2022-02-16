В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России

|
16 февраля, среда | Последнее обновление — 12:19 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эстонская разведка узнала новую дату «вторжения» России на Украину
Разделы
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории.
Подробности...
История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет.
Подробности...
Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз.
Подробности...
Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
Подробности...
Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
Подробности...
На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
«Обращение президента США к народу России сигнализирует о некотором изменении тональности риторики Вашингтона и готовности искать компромисс с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами.
«В обращении американского президента к народу России и воспоминании о Второй мировой войне я вижу некоторое изменение тональности риторики. Это можно только приветствовать, если в дальнейшем это приведет к изменению позиции США. Однако пока это лишь устные заверения, хотя в них появляется готовность зафиксировать договоренности в юридически обязывающей форме. Это то, чего давно добивается Россия», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«В целом готовность США услышать Россию и попытаться найти какие-то точки соприкосновения – это именно то, что сейчас нужно миру. Посмотрим, как это будет развиваться в практических делах», – пояснил сенатор.
«Что касается угрозы очередных санкций, то эти заявления мы слышали бесчисленное количество раз. Это по-прежнему жесткая позиция Конгресса США, и американский президент не может ее игнорировать, – считает Косачев. – Байден выступает, обращаясь не только к России, но и к аудитории внутри США. Поэтому я бы больше удивился, если бы этого пассажа в выступлении американского президента не было».
«А так, угроза санкций приобрела уже дежурный характер. Тем более, что за словами США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину нет ничего, кроме их собственной искусственно созданной обеспокоенности», – резюмировал собеседник.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова заявила о готовности США нажать на кнопку «Перегрузка»
|
|
США готовы нажать на придуманную экс-главой Госдепа Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что действия США и Великобритании – «это классическая пропаганда войны», которая «запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года». «Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», – напомнила она, отметив, что «Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу – руки должны быть развязаны».
Официальный представитель МИДа отметила, что США, «принимая на себя обязательства по Пакту», делают оговорку: «Статья 20 не уполномочивает Соединенные Штаты и не требует законодательных действий или других мер от Соединённых Штатов, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединённых Штатов».
Захарова напомнила, что «аналогичную оговорку делает» Лондон: «Правительство Соединенного Королевства толкует статью 20 в соответствии с правами, предоставляемыми статьями 19 и 21 Пакта, и, приняв законодательные акты по вопросам, имеющим практическое значение в интересах общественного порядка (ordre public), оставляет за собой право не вводить никаких дополнительных законодательных актов. Соединённое Королевство также оставляет за собой аналогичное право в отношении каждой из своих зависимых территорий».
В МИДе пояснили, что «Пакт был принят в разгар холодной войны». Он был необходим, чтобы «отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы». Страны, включая СССР, а позже – Россию, «добровольно отказываются» от пропаганды войны, а вот США и Великобритания «не лишают себя возможности поднести спичку к стогу сена».
Как заявила Захарова, сейчас «агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину» и «проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств».
Вашингтон и Лондон, «как дубинкой, размахивают» инструментом, который «хранили добрых полвека» в «загашниках». США и Великобритания через СМИ поддерживают «управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах». «Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», – заявила Захарова.
Напомним, Москва неоднократно отвергала ложные оценки о якобы ведущейся подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
6 марта 2009 года на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Клинтон вручила ему большую красную кнопку на желтой основе как «символ стремления американской администрации произвести «перезагрузку» отношений между Вашингтоном и Москвой». Однако на кнопке по-английски было написано reset, а по-русски латинскими буквами – peregruzka («перегрузка»).
Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
|
|
В случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее «агрессии». Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины)», – заявил президент США в ходе выступления в Белом доме.
«И что касается «Северного потока – 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», – заявил глава Белого дома. По словам Байдена, при таком развитии событий страны Запада «создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились
о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать
одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко
|
|
«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.
«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».
«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.
При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».
«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.
Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Захарова: США врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения
Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру, история с экс-госсекретарем Колином Пауэлла тому пример, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, заявившего в воскресенье о том, что надо быть готовыми к тому, что Россия создаст предлог для нападения на Украину.
«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – написала она.
Также Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, где он заявляет о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.
«Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе Президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что «вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения», которым пугал Совет Безопасности, размахивая пресловутой пробиркой», – напомнила представитель МИД.
Позже был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», – заключила Захарова.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины
|
|
Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
-
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации
|
|
Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что часть российских масштабных военных учений уже завершается, часть будет завершена в ближайшее время.
Кирби заявил, что «не оспаривает слова» Шойгу о завершении учений. Однако при этом Кирби сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной». По его словам, «открытость» Москвы «по поводу учений можно только приветствовать». Однако, как заявили в Пентагоне, Россия «совсем не транспарентна относительно этого масштабного наращивания сил», передает РИА «Новости».
«Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», – сказал он, добавив, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт. Кирби призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Кирби сказал, что «нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине».
Небольшое число военных США находятся на Украине, они обеспечивают безопасность американских дипломатов, сказал Кирби, инструкторов Пентагона по противовоздушной обороне на территории страны нет, передает ТАСС.
США отметили, что совместное заявление России и Китая «стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе». «Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – заявил Кирби.
Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи попросил главу Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины
Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.
Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.
«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины.
Песков указал на «ковбойский подход» США к Европе
|
|
США «прямо заявляют, что кому надо делать» в Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки европейцев «повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах».
Песков отметил, что страны Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «это один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Песков считает, что «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах», но «это не совсем получается», передает РИА «Новости».
Он указал, что «по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона», США «никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе». Как подчеркнул пресс-секретарь президента, США «без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», а «если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет». «Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», – заявили в Кремле.
Песков указал на то, что это «контрастирует с желанием» ЕС быть «более суверенными в своих внешнеполитических интересах». Он выразил надежду, что «здравый смысл здесь возобладает». Песков рассчитывает, что страны ЕС «в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».
Напомним, ЕС настаивает на том, что должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.
В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»
США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день», заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату», – указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», передает ТАСС.
Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр».
«Это также может произойти после Олимпиады. Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», – добавил Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США
|
|
Для Соединенных Штатов свобода имеет цену, а для России свобода бесценна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о готовности народа США платить «за защиту демократии и свободы».
«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление – референдум. (…) Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить». Позже Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» при эскалации на Украине.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
-
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Госдеп призвал американцев покинуть Белоруссию и Приднестровье
|
|
Гражданам США рекомендуется покинуть Белоруссию, Приднестровье и Украину из-за «российской военной активности», сообщили госдепартамент и американское посольство на Украине.
Госдеп выпустил заявления, в одном из которых говорится, что «гражданам США в Белоруссии следует незамедлительно уехать» и воздержаться от посещения этой страны. В качестве причины названо «необычное и вызывающее беспокойство наращивание сил Россией вдоль границы Белоруссии с Украиной». В другом заявлении Госдеп призвал сограждан не посещать Молдавию. Указывается, что «гражданам США в Приднестровье следует незамедлительно уехать» в связи с «необычной и вызывающей беспокойство российской военной активностью вокруг Украины», передает ТАСС.
Тем временем посольство США на Украине заявило, что «ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему непредсказуема из-за возросшей угрозы российских военных действий», а «обстановка может быстро ухудшиться». Поэтому «граждане США, находящиеся на Украине, должны немедленно покинуть страну, используя коммерческий или частный транспорт», сказано в сообщении посольства.
В заявлении говорится, что граждане США теперь могут въехать в Польшу с Украины через сухопутную границу. Для этого не требуется никакого предварительного разрешения. Посольство США открыло в Польше рядом с пунктом пропуска через польско-украинскую границу центр для приема въезжающих с Украины американцев.
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину. «Не нужно сравнивать эту угрозу с той, которая исходит от террористической организации. Мы имеем дело с одной из самых больших армий мира. Совершенно иная ситуация, в которой все очень быстро может пойти наперекосяк», – сказал он. Американское посольство временно переносится из Киева во Львов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Белый дом сообщил об отсутствии в графике Байдена визита на Украину
|
|
Сейчас у президента США Джо Байдена нет планов совершить визит на Украину, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя приглашение со стороны украинского президента Владимира Зеленского.
Жан-Пьер сказала, что сейчас у нее «нет никаких планов поездок», которые можно было бы «в предварительном порядке анонсировать». «Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. График президента выглядит вот так. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину», – приводит ее слова ТАСС.
Она заявила, что в центре внимания США «сейчас находится продолжение бесед на рабочем уровне», это должно «гарантировать», что американская сторона «держит открытой дверь для дипломатии».
Белый дом подтвердил, что США рассматривают возможность предоставления кредитных гарантий Украине в рамках пакета дополнительных мер макроэкономической поддержки. Жан-Пьер отказалась привести какие-либо подробности. Телеканал Fox сообщал, что США готовы помочь Украине с привлечением займа на сумму в 1 млрд долларов, передает РИА «Новости».
Жан-Пьер, комментируя высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о наличии у Москвы и Запада возможности договориться по проблемам безопасности, заявила, что США «работают над тем, чтобы достичь дипломатического решения в целях деэскалации кризиса» и «продолжают взаимодействовать с российским правительством в полной координации» с союзниками.
При этом Вашингтон «трезво смотрит на перспективы этого, принимая во внимание шаги, которые Россия открыто делает «на земле», сказала она. По ее словам, США готовы к любому повороту событий в ситуации вокруг Украины, но предпочли бы видеть движение по пути дипломатии вместе с Россией.
Жан-Пьер заявила, что власти США проводят консультации с рядом стран и компаний о возможности наращивания и перенаправления поставок энергоносителей в случае обострения ситуации вокруг Украины и необходимости заменить российский экспорт для стабилизации рынка. Она пояснила, что США работают над тем, чтобы «выявить в Северной Африке и на Ближнем Востоке дополнительные объемы нероссийского природного газа», которые могли бы быть направлены в Азию и США. Жан-Пьер не ответила однозначно на вопрос о том, готовы ли власти США отказаться от закупок нефти в России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Напомним, Зеленский пригласил Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации». Источники заявляют, что Зеленский призвал Байдена приехать «как можно скорее», но визит «маловероятен».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне исключили превентивные санкции против России из-за кризиса на Украине
Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», – сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект», передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Пентагоне считают, что «они сохраняют такой эффект, находясь в резерве».
Демократы под руководством главы комитета американского сената по иностранным делам Боба Менендеса внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами
|
|
Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги», заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
-
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинский политолог указал на символизм переноса посольства США из Киева во Львов
|
|
«Действия США и их союзников в отношении Украины характерны для первых дней уже разгоревшегося конфликта, как будто бы российские войска стоят под Киевом», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко, комментируя временный перенос посольства США из Киева во Львов.
«Это уникальный случай. Даже в Ливии, когда операция Запада привела к свержению Муаммара Каддафи, посольство не переносили в другое место. А в данной ситуации все весьма странно – убедительных данных относительно российского «вторжения» нет, но действия, которые предпринимают США, Британия и ряд других государств, характеры скорее для первых дней уже разгоревшегося военного конфликта», – отметил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
«Все выглядит так, как будто бы российские войска уже стоят под Киевом в районе Дарницы или Троещины на левом берегу Днепра. На этом фоне у многих жителей страны возникает вопрос – не готовят ли Украину таким образом к сдаче или разделу? Появляются мысли о заговоре Запада за спиной Украины. Эти вопросы задаются уже не первый день, но США и другие страны вместо ответа создают все новые поводы для паники», – пояснил эксперт.
«На самом деле вопрос не в том, считают американцы Киев подлинной столицей страны или нет, а в том, считают ли они Украину подлинным государством, – уверен политолог. – Не так важно, где размещать столицу или представительство. Это как раз больше вопрос некого символизма, потому что Киев считается матерью городов русских».
По словам Бондаренко, после сообщений о переносе посольства США во Львов Украина столкнулась с серьезными экономическими последствиями. «Произошел существенный отток инвесторов и капиталов, соответственно, сильно снизилась экономическая привлекательность страны. Сюда же относятся нестабильность и усиливающаяся инфляция национальной валюты. Все это сопровождает действия американцев, – указал собеседник. – К сожалению, США выбрали нашу страну для проведения своих геополитических экспериментов».
По мнению политолога, за Соединенными Штатами скорее всего последуют и другие страны Запада. Так, например, Британия уже перевела часть сотрудников посольства на Украине из Киева во Львов, однако оставила диппредставительство в Киеве. «Это обостряет ситуацию и внутри Украины – некоторые переезжают из Киева во Львов. И это понятно: если людей каждый день пугать катаклизмами и апокалипсисом, то какая-то часть граждан в это поверит», – объяснил эксперт.
Кроме того, Бондаренко обратил внимание на масштабы здания посольства США в Киеве, пояснив, что «эвакуировать посольство за пару дней невозможно». «Скорее всего, этот процесс начался намного раньше – минимум, месяц назад. А сейчас мы видим только самую заметную часть этого действа», – заключил собеседник.
В воскресенье вечером СМИ сообщили, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. Позже Wall Street Journal со ссылкой на источники из США сообщила, что Госдеп велел уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии в Киеве.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что считает перенос посольства «оправданной мерой предосторожности», которая «никоим образом не подрывает» обязательства США перед Украиной.
Представитель госдепартамента США Нед Прайс заверил, что решение о переводе посольства США на Украине из Киева во Львов не связано с какими-либо угрозами в адрес американских дипломатов.
На вопрос о том, соответствует ли действительности информация об уничтожении компьютеров и системы телефонной связи, представитель Госдепа указал, что в подобных случаях предусмотрены определенные процедуры, хотя не стал уточнять какие. Прайс выразил уверенность, что во Львове сотрудники посольства будут в безопасности и продолжат работу с властями Украины.
Канада также приостановила работу посольства в Киеве, а во вторник Британия перевела часть своих дипслужащих во Львов, однако сохранила «присутствие» в украинской столице.
США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.
Решение американцев удивило российского сенатора Алексея Пушкова, который отметил, что «США готовы перестать считать Киев подлинной столицей Украины и бегут с Украины, но в Киеве по этому поводу молчат все – от президента до главы МИД, словно есть некая договоренность не мешать американцам исполнять свою партию». Ранее глава американского государства Джо Байден заявлял, что «американские граждане должны немедленно покинуть» Украину на фоне якобы существующей угрозы вторжения России в республику.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|