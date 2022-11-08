Политолог объяснил отказ России от предварительных условий переговоров с Украиной

Политолог Бордачев: МИД России придерживается образцовых дипломатических подходов

Если какая-то из сторон заявляет о предварительных условиях, то она, скорее всего, просто не хочет мирного урегулирования. Россия же неоднократно говорила о готовности к предметному диалогу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев, комментируя заявление МИД России об отсутствии предварительных условий для переговоров с Украиной.

«Сложно сказать, какие условия для старта переговоров могла бы выдвигать Москва. Территории бывших украинских областей уже вошли в состав Российской Федерации. Это данность, закрепленная в Конституции», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Мы не можем делать предметом обсуждения вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. Раньше не оспаривался только статус Крыма, теперь в этот перечень добавились новые регионы», – пояснил собеседник.

Эксперт также обратил внимание на разницу между предварительными условиями и итоговым соглашением. «Что касается невхождения оставшейся части Украины в состав западных альянсов, то это скорее должен быть результат переговоров, а не заранее озвученное требование. Ведь сам процесс дипломатии предполагает, что стороны должны прийти к некому итоговому компромиссу», – пояснил он.

«При этом само по себе выставление предварительных условий говорит о том, что сторона не готова обсуждать проблему в принципе. Если посмотреть на образцовую дипломатическую практику, то мы увидим, что для начала обсуждения сторонам надо лишь признать необходимость диалога по имеющейся проблеме», – акцентирует политолог. Именно поэтому Россия говорит об отсутствии предварительных условий, тем самым демонстрируя свою открытость к разговору, в отличие от Владимира Зеленского, заключил Бордачев.

Во вторник замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом, однако украинские власти должны проявить волю к этому процессу.

Руденко добавил, что Москва всегда указывала на свою готовность вести переговоры, однако Украина приняла закон, запрещающий соответствующие контакты с Москвой. «Это их выбор», – сказал он. При этом Россия и США не ведут диалог по украинской теме, отметил замминистра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский перечислил условия переговоров с Россией: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что подобное не повторится.

Сенатор Владимир Джабаров в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал, что заявление Зеленского «выглядит смешным». «Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – заметил парламентарий.

«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, а так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном», – акцентировал Джабаров.

Между тем ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, действительно ли Запад подталкивает президента Украины к переговорам с Россией и зачем это США.

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