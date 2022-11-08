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Зеленский перечислил условия переговоров с Россией
Зеленский после сообщений западных СМИ назвал условия переговоров с Россией
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Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога.
Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного
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Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.
Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.
«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».
Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.
«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».
Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Юрий Подоляка: Российские войска предпринимают решительный штурм Артемовска в ДНР
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«В Артемовске местные жители, с которыми еще сохранилась связь, говорят, что канонада идет вторые сутки такая, какой не видели никогда. Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города. Под Угледаром наступление наше застопорилось, на Купянском направлении фронт стабилизировался», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Подоляка, комментируя обстановку на самых активных участках в зоне СВО.
«Похоже, что наши войска предпринимают решительный штурм города Артемовска (Бахмут), – отметил военный аналитик Юрий Подоляка. – Насколько этот штурм будет успешным, зависит от того, сможем ли мы уничтожить узловые точки сопротивления, а они расположены на северо-востоке города. Если не ошибаюсь, то в районе мясокомбината».
Если удастся взломать оборону противника там, где ВСУ создали серьезный укрепрайон, мы уже сможем занять всю северо-восточную часть города Артемовска и выйти к реке Бахмутка с севера, указал Подоляка. «Сегодня также идет интенсивный штурм населенного пункта Опытное к югу от Артемовска. Если сумеем взять Опытное, то сразу перейдем на штурм южной части города. Очень многое зависит от результатов, однако то, что штурм начался и идет второй день – это очевидно», – резюмировал Подоляка.
Под Угледаром наступление ВС РФ застопорилось ввиду того, что мы не смогли прорвать линию фронта противника, оценивает эксперт. «Противник сумел стабилизировать фронт. При этом, находясь на преобладающих высотах в Угледаре, он наносит потери нашей группировке, – признал Подоляка. – С этим надо что-то решать: либо быстро перегруппировавшись, добиться решительного успеха на этом направлении, либо в районе населенного пункта Павловка отходить на исходные рубежи, чтобы не нести неоправданные потери».
Что касается положения по линии Купянск – Красный Лиман (то есть по восточной границе Харьковской области и по северу ДНР), то здесь можно говорить о стабилизации фронта на достаточно большом промежутке времени, указал собеседник. «Наши войска здесь постоянно накапливаются, – полагает Подоляка. – Противник в целом свою группировку уже сформировал. Не исключено, что частично она может быть переброшена на другие направления. Более интенсивно наступать здесь уж, скорее всего, противник не сможет».
Фронт на Купянском направлении стабилизировался: и наша сторона, и противник пытались сдвинуть линию в ту или иную сторону, однако добиться принципиальных перемен ни у кого не получилось, отметил собеседник. «Распутица, которая продолжается здесь уже вторую неделю, заставляет стабилизировать фронт по факту. За последнюю неделю противник предпринимает все меньше и меньше атак», – подчеркнул эксперт.
Однако серьезно сдвинуться здесь нельзя. Украинским войскам не получится прорвать «по схеме Балаклеи» тот укрепрайон, которые создали на этом направлении российские войска, отметил Подоляка. «Отсюда и вытекает стабилизация до тех пор, пока одна из сторон не накопит достаточно сил для прорыва, либо погодные условия не позволят наступать уже более эффективно», – отметил эксперт.
«Неделю назад я разговаривал с ребятами, которые прибыли в госпиталь из-под Купянска, они рассказывают, что бои идут хоть и интенсивные, но малыми силами. Нашим войскам удавалось слегка продвинуться вперед, занять передовые позиции противника и в основном все сводилось к артиллерийским ударам, именно из-за этого и было несколько десятков раненых», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Попыток украинской армии вести наступление и прорвать линию фронта уже нет, то, что происходит сейчас, это даже не разведка боем, а именно беспокоящий огонь и попытки мелко напакостить небольшими группами, даже не на бронетехнике, а на пикапах», – полагает он.
«Кроме того, на Купянском направлении уплотняется линия фронта, и даже «пройти в стык» для мелкой группировки ВСУ становится все сложнее. Также вероятно, что основные усилия противника сейчас направлены на то, чтобы накапливать силы и даже перебрасывать часть из них к Бахмуту-Артемовску и на Херсон. Поступает информация, что в Артемовске у ВСУ положение тяжелое, они готовятся к городским боям. Поэтому, судя по всему, на Купянске в части попыток наступать противник уже поставил крест», – считает Онуфриенко.
«По имеющейся у меня информации об обстановке на Купянском направлении, можно сделать вывод, что противник слегка выдохся, – полагает собеседник. – Последние недели ВСУ постоянно проводили атаки, пытаясь выдавить нас из населенных пунктов, прорваться к Сватово, перерезать трассу, поэтому шли батальонными группами, с бронетехникой, орудовала масса диверсионных групп».
«За последние несколько дней эта интенсивность значительно снизилась. Была всего одна серьезная атака неполной батальонной группы, две роты, усиленные танками, на Краснолиманском направлении попытались пойти в наступление, но попытки оказались неудачными. В основном ВСУ сейчас действуют очень мелкими группами, ведут беспокоящий артиллерийский огонь, кроме того, работают ДРГ, но серьезных действий не предпринимается», – отметил собеседник.
Свои коррективы может внести изменение погоды, в первую очередь заморозки, добавил Подоляка. «Пока, насколько мне известно, заморозки здесь раньше декабря или последних чисел ноября не ожидаются. Единственный вопрос – это дожди. Непонятно: будут они или нет. Пока, по прогнозу, дождей ближайшие 10 дней не предвидится. Здесь стоит иметь в виду, что когда подсохнет, какую-то активизацию военных действий ожидать стоит», – добавил эксперт.
В понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге: противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины, цитировал Конашенкова Telegram-канал МО.
Ударами армейской авиации и активными контрдействиям ВС РФ была остановлена и попытка прорыва двух БТГ (батальонно-тактических групп) в составе бойцов ВСУ и иностранных наемников в направлении города Сватово и поселка Нижняя Дуванка в ЛНР. Противник потерял сто человек убитыми, два танка и пять бронемашин.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области (район населенных пунктов Дудчаны, Новая Каменка и Белогорка) было отражено наступление украинской БТГ, сообщил Конашенков. Было ликвидировано более 110 военнослужащих и 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны. В Херсонской области по объектам гражданской инфраструктуры города Берислава был нанесен удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Все четыре украинские ракеты были сбиты российскими системами ПВО, цитирует ТАСС сообщение экстренных служб региона.
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Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Минобороны опровергло сообщения о «больших потерях» морпехов в Павловке
Минобороны опровергло заявление блогеров о «больших потерях» приморских морпехов в Павловке в ДНР
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В Минобороны России опровергли заявления ряда российских блогеров, сделанные якобы от имени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), о «высоких бесполезных потерях в людях и технике» на Угледарском направлении.
В военном ведомстве заявили, что подразделения 155-й бригады морской пехоты ТОФ более 10 суток ведут эффективные наступательные действия на Угледарском направлении против ВСУ и иностранных наемников. Продвижение вперед в полосе ответственности бригады составляет до пяти километров в глубину оборонительных позиций ВСУ, передает РИА «Новости».
«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», – подчеркнули в Минобороны России.
Ранее глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что по своим каналам проверил достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в боях за село Павловка в ДНР. По словам руководителя региона, потери есть, но они преувеличены.
Напомним, в соцсетях появились сообщения якобы от имени бойцов морской пехоты 155-й бригады Тихоокеанского флота к главе Приморского региона Кожемяко о последствиях боевых действий для подразделения в районе Павловки в Донецкой народной республике.
В ДНР призвали быстрее перерезать снабжение группировок ВСУ в Донбассе
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В Донецке сейчас нет ни одного безопасного района, под обстрелом ВСУ оказываются не инфраструктурные и военные объекты, а гражданское население. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку на линии фронта в ДНР.
«Донецк находится под постоянным обстрелом, ночью центр города был поражен снарядами из РСЗО HIMARS. Это слышали и видели все, практически никто в городе не спал этой ночью», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас нет ни одного безопасного района, может прилететь куда угодно. Это все чисто террористическая тактика, поскольку атака осуществляется не по инфраструктурным или военным объектам, а хаотично по жилым кварталам», – отметил собеседник.
Положение на фронте находится в относительно статичном положении, за исключением Артемовска (Бахмута), где ранее сообщалось о продвижении ВС России. «Хотя и там продвигаться очень тяжело, поскольку на позиции ВСУ активно подвозят боеприпасы и подкрепление с территории Украины», – рассказал парламентарий.
«Я убежден, что нужно как можно быстрее перерезать возможности для снабжения группировок ВСУ, перебивать мосты, чтобы наши войска перешли от перемалывания живой силы украинцев и западных наемников, сражающихся на стороне ВСУ, к активному наступлению. Тогда станет возможно прогнозировать успехи в ближайшем будущем», – подчеркнул Бердичевский.
Накануне украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку из натовского оружия, об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, в 03.13 ночи понедельника ВСУ обстреляли с территории населенного пункта Нетайлово Ворошиловский район Донецка снарядами калибра 155 мм. Также ночью с позиций в районе Карловки из «Хаймарсов» обстреляли Горняцкий район Макеевки.
По словам очевидцев, после обстрела центра Донецка в здании Управления железными дорогами в столице ДНР начался пожар, передает ТАСС.
Ранее боец группы «Вагнер» рассказал об ожесточенных боях за южный пригород Артемовска (Бахмута). По его словам, украинских националистов окончательно выбили из села Иванград, находящегося в пригороде Артемовска. Кроме того, украинские войска постоянно бьют из минометов и тяжелой артиллерии по бойцам «Вагнера», занявшим Иванград. Отмечается, что рельеф окружающей местности таков, что позволяет украинским танкам вести перекрестный огонь со стороны южных окраин Артемовска и Опытного по Иванграду, находящемуся в низине. Источник отметил, что в стрелковый бой против группы «Вагнер» противник почти не ввязывается, понимая, что не имеет превосходства в опыте и подготовке.
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Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
На Украине начали строить новый самолет «Мрия» из деталей разрушенного
Украина строит крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия», в том числе из деталей разрушенного на аэродроме под Киевом, сообщил гендиректор украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.
«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», – передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
Уточняется, что новый самолет готов уже на 30%.
Напомним, 27 февраля сообщалось, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Мрия» – самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225, второй так и не был достроен.
Российские войска отбили атаки ВСУ на трех направлениях, уничтожено более 330 украинских военных
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Противник силами двух батальонных тактических групп с иностранными наемниками на Купянском направлении в течение суток вел наступательные действия в направлении Нижней Дуванки и Сватово Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако ударами армейской авиации и активными действиями российских войск наступление противника остановлено. Ликвидированы до 100 украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Противник двумя батальонными тактическими группами предпринял попытки наступления на Краснолиманском направлении у населенных пунктов Площанка и Червонопоповка ЛНР. Атаки были отражены, потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и до 130 ранеными, три танка, две бронемашины.
Российскими подразделениями при поддержке артиллерии отражено наступление батальонной тактической группы ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районах Дудчан, Новой Каменки и Белогорки Херсонской области. Ликвидированы более 110 военнослужащих, 11 боевых бронемашин, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления возле населенных пунктов Крахмальное, Ивановка Харьковской области, Павловка, Водяное Донецкой народной республики (ДНР), Давыдов Брод, Новая Каменка, Белогорка Херсонской области и 72 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах. Уничтожены два склада вооружения в районах Белогорья и Кущевого Запорожской области, а также хранилище топлива для техники ВСУ в районе населенного пункта Галициново Николаевской области, сообщил Конашенков.
В районах Краматорска ДНР и Вольнянска Запорожской области уничтожены две РЛС украинских ЗРК С-300, а в районе Новоселки ДНР взорвана самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», подытожили в оборонном ведомстве.
Беженцам с Украины предложили стать водителями автобусов в Британии
Украинские беженцы смогут стать водителями автобусов в Великобритании, это предложили автобусные компании Go-Ahead в Сассексе Brighton & Hove и Metrobus.
По данным The Independent, Британии не хватает водителей автобусов после окончания локдаунов в связи с коронавирусом. Сейчас в стране свободно около 9% вакансий водителей автобусов, передает Lenta.ru.
Ранее иностранным водителями автобусом необходимо было год ждать, прежде чем подавать заявку на работу. Однако теперь автобусные компании предложили украинским мигрантам обменять свою лицензию на британскую версию в кратчайший срок.
Напомним, количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%.
ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
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Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
Венгрия выступила против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине
Венгрия не поддержит план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств, сообщают СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
Чиновник на конференции в Софии отметил, что Венгрия оказывала поддержку Украине и будет продолжать это делать, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Но страна против любых договоренностей, при которых финансирование будет осуществляться совместно с другими странами-членами ЕС.
На прошлой неделе ЕС предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе.
Названы самые сложные участки фронта на Запорожском направлении
Владимир Рогов: Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя
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«Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны», – рассказал газете ВЗГЛЯД лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Собеседник полагает, что ВСУ могут начать попытку наступления уже во вторник.
«Ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Постоянно идут обстрелы со стороны противника, а также прощупывание нашей обороны и провокации, ни на день не прекращаются артиллерийские дуэли», – рассказал руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Но есть и улучшения. Так, за последнее время выстроилось более качественное взаимодействие военных с мирным населением. Это позволяет точнее наводить цели по объектам врага. В частности, недавно было уничтожено артиллерийское подразделение врага на подконтрольной Киеву территории», – продолжил собеседник.
«На днях наши военные качественно отработали беспилотниками по Запорожью. Там неподалеку от предприятия «Мотор Сич» была расположена база по ремонту военной техники ВСУ. Теперь она уничтожена», – сказал волонтер.
Эксперт также отметил, что есть особо сложные участки фронта. «Тревожная обстановка сохраняется от Степногорска до Гуляйполя. Эта территория контролируется противником, там постоянно предпринимаются попытки прорыва нашей линии обороны, активно работают диверсионно-разведывательные группы противника, не замолкает артиллерия», – объяснил Рогов.
«Кроме того, правый берег Днепра для нас представляет угрозу. Там расположены Тарасовка, Капуловка, Марганец и Никополь, откуда постоянно прилетают снаряды противника», – сказал Рогов, отметив, что противник в основном бьет по Энергодару и прилегающей к Запорожской АЭС территории», – заметил он.
«Сейчас у нас в области переменчивая погода, но привычной распутицы еще не наступило. Пока мы успеваем сделать всё необходимое. На мой взгляд, предпринимать какие-то активные боевые действия пока нет смысла. Нам надо удержаться на нынешних позициях, уничтожая инфраструктуру противника. И если мы с этими задачами справляемся, то получаем хороший задел на будущее в плане освобождения оставшейся части Запорожской области», – заключил Рогов.
Ранее в воскресенье Рогов сообщил РИА Новости о том, что российские военные возводят в северной части Запорожской области укрепрайоны «в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять наступление», также усиливается линия обороны. Между тем в подразделениях ВСУ по ту сторону линии фронта выросло число иностранных наемников, сказал Рогов ТАСС в понедельник. По его мнению, количество иностранных бойцов может уже доходить до половины.
По оценке лидера движения «Мы вместе с Россией», украинское командование может отдать приказ о наступлении до 8 ноября – отчитавшись о начале наступления перед Вашингтоном, до промежуточных выборов в Конгресс США.
Пока же на линии фронта фиксируется интенсивная работа украинской артиллерии. В результате артобстрелов ВСУ была повреждена церковь в селе Любимовка, сообщили РИА Новости в Запорожской областной администрации.
В минувшие выходные в течение суток артиллерийскими подразделениями ВСУ по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС, было выпущено 15 крупнокалиберных снарядов. Обстрел велся из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Высшетарасовка и Капуловка Днепропетровской области, говорится в сообщении Минобороны России, размещенном в воскресенье в официальном Telegram-канале ведомства. Ответным огнем нашей артиллерии уничтожена украинская гаубица «Мста-Б», радиационная обстановка на ЗАЭС в норме.
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Мирошник назвал национализацию компаний на Украине разграблением
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал национализацию компаний властями Украины разграблением
Изъятие властями Украины в пользу государства пяти компаний является разграблением под видом национализации, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Глава представительства ЛНР в Москве выразил мнение, что власти Украины под видом национализации организовали банальное разграбление предприятий. Как считает Мирошник, во всех этих случаях на предприятиях сменят менеджмент и начнут их активный дележ. По мнению главы представительства ЛНР в Москве, новое руководство разграбит склады компаний, архивы и технологии путем проведения фиктивных сделок ради получения денег. Он выразил уверенность, что декларируемая властями Украины военная необходимость национализации – это только предлог, передает ТАСС.
В понедельник появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, управление ими передано Министерству обороны Украины. Экс-депутат Рады Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
СМИ: В Болгарии нашли тело украинского пилота Матюшенко
В Болгарии обнаружили тело сбитого в районе Одессы украинского пилота Матюшенко
Тело украинского пилота, самолет которого был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, обнаружено в сентябре в водах Черного моря в районе южного побережья Болгарии, сообщили местные СМИ.
Как сообщает на своем сайте газета «24 часа» со ссылкой на данные полицейского расследования, тело неизвестного в военной форме и с парашютом было обнаружено в районе Царево в сентябре. По оценкам судмедэкспертов, труп без ног, находился в воде от двух до трех месяцев, что дополнительно затрудняло идентификацию, передает ТАСС.
«В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании. После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший – 61-летний Михайло Матюшенко – военный пилот и инструктор», – рассказал представитель полиции города Бургас Христо Ичев.
Напомним, в июле российские Су-35с сбили украинские МиГ-29 под Николаевом и Су-25 в ДНР.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.