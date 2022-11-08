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В Совфеде ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Сенатор Джабаров: Неадекватность Зеленского разочаровывает всех в Европе и США
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«Украинский неофашистский режим должен до конца своих дней каяться за свои преступления, а не просить извинений от нас», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя пять условий переговоров Киева с Москвой, которые перечислил украинский президент Владимир Зеленский.
«Заявления Владимира Зеленского об условиях Украины для переговоров с Россией выглядят смешными и даже абсурдными. Он, по сути, требует возврат границ 1991 года, но ни одна нормальная страна не пойдет на такие условия», – рассказал первый зампредседателя сенатского комитета по международным делам Владимир Джабаров.
«Пять бывших регионов Украины сделали свой выбор в пользу России, это закреплено в нашей Конституции, мы что, должны ради кого-то менять свой основной закон и предавать тех людей, которые поверили России?» – недоумевает собеседник.
«Кроме того, я глубоко убежден, что именно неофашистская украинская власть должна до конца своих дней каяться за преступления против людей, а не просить об извинениях нас», – подчеркнул парламентарий.
«Я думаю, все это Зеленский наговорил потому, что не получил соответствующей команды из Вашингтона и Лондона, и так как сам не готов к переговорам, решил озвучить заранее нереальные, несбыточные условия. Откровенно говоря, такие заявления глубоко разочаровывают всех не только в России, но и в Европе, и за океаном. Ведь очевидно же, что это слова абсолютно неадекватного политика», – полагает сенатор.
«Вообще, каждым делом должен заниматься профессионал. Политика – это очень тяжелая, сложная профессия, и для того чтобы быть президентом страны, нужно иметь соответствующие навыки и опыт. А когда президентом становится комик, юморист – все это выглядит смешно. Он же абсолютно недоговороспособный, о чем с ним можно договариваться, если он сначала говорит одно, потом другое?» – задается вопросом Джабаров.
Владимир Зеленский перечислил пять условий Киева для начала диалога с Москвой. Это: «восстановление территориальной целостности», «уважение к Уставу ООН», возмещение всех убытков, причиненных боевыми действиями, а также «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», цитирует РИА Новости украинского президента.
Ранее Зеленский неоднократно, в том числе в недавнем интервью чешскому телеканалу CT24, заявлял, что разговор о переговорах и компромиссах с Россией станет возможным лишь когда она уйдет за границы 1991 года, то есть «вернет» Украине не только Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, но и Крым. Отмечается, что в нынешнем своем заявлении Зеленский не стал артикулировать требование вернуться к границам 1991 года, хотя и упомянул «восстановление территориальной целостности» Украины.
В начале октября Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, Киев не будет вступать в контакты с Москвой, пока Путин является президентом.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, ранее глава киевского режима подтвердил позицию, по которой переговоры с властями России невозможны до возврата под контроль Киева потерянных им территорий. В то же время, согласно многочисленным источникам мировых СМИ, Вашингтон сейчас подталкивает Зеленского к таким переговорам. На это может указывать визит в минувшую пятницу в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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Ветеран «Альфы» оценил реакцию отбросившего гранаты ВСУ из окопа российского военного
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Действия на видео, где российский военнослужащий откидывает гранаты, падающие с украинского коптера, говорят о том, что солдат всегда был готов к этим действиям, сказал газете ВЗГЛЯД президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
Британские СМИ обнародовали видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атаки украинского дрона, передает «Московский комсомолец».
На кадрах видно, как коптер поочередно сбрасывает на военного две гранаты, которые он моментально откидывает в сторону.
Позже сослуживцы солдата рассказали, что молодой человек выжил и давно выздоровел, а само событие произошло еще в марте этого года рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области.
«То, что мы видим на видео, говорит о том, что солдат или офицер всегда был готов к этим действиям», – говорит Гончаров, подчеркивая, что подобные ситуации встречались и в практике подразделений «Альфа».
Он обращает внимание на то, что от выдергивания чеки до взрыва – от 3,2 до 4,2 секунд. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. Результат говорит о его хорошей мгновенной реакции.
«Возможно, это был спецназовец. Они, конечно, более подготовленные и у них серьезнее развита реакция, чтобы спасти свою жизнь. Если бы человек не имел военного опыта, то вряд ли он был бы так натренирован. Но кем бы он ни был, его самообладание, сила воли и реакция просто удивляет», – заключил ветеран «Альфы».
Ранее добровольцы отряда «Кубань» рассказали о своем боевом опыте – об обороне Красного Лимана. Так, в один из дней военнослужащим прилетело больше ста снарядов от украинской артиллерии.
Царев объяснил логику национализации предприятий Коломойского на Украине
Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации предприятий на Украине
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Царев в своем Telegram-канале объяснил, почему на Украине национализировали ряд предприятий местных олигархов, среди которых фигурируют имена Игоря Коломойского, Константина Жеваго, Константина Григоришина и недавно арестованного Вячеслава Богуслаева. Политик уточнил, что в список национализированных предприятий попали: «Укрнафта» (42% владеет Коломойский); «Укртатнафта» (60% у Коломойского и Боголюбова); «АвтоКраз» (Жеваго); «Мотор Сич» (Богуслаев); «Запорожтрансформатор» (Григоришин).
В первую очередь Царев объяснил, почему Владимир Зеленский отбирает имущество у человека, который сделал его президентом Украины – у Игоря Коломойского.
Парламентарий сообщил, что, по имеющимся у него данным, простаивающий Кременчугский НПЗ ежегодно генерирует убытки в размере не менее 20 млн долларов, еще около 500 млн долларов составляют долги нефтяного бизнеса Коломойского перед Украиной и около 150 млн долларов перед Татарстаном. По словам Царева, татары отсудили свои долги за рубежом и были готовы предъявить их Коломойскому, но теперь некому, так как активы национализированы, что является форс-мажором.
Царев также отметил, что Кременчугский НПЗ входит в состав «Укртатнафты» и сейчас разбомблен, а значит, и расходы на восстановление ложатся уже не на их владельцев, а на бюджет Украины, как и расходы на содержание Кременчугского НПЗ.
Бывший украинский парламентарий обратил внимание, что национализация предприятий произошла не через суд, а решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, то есть решение очень спорное с точки зрения как украинского законодательства, так и международного. Царев выразил уверенность, что когда будет нужно, Коломойский отсудит себе назад не только предприятие, но и компенсацию из госбюджета Украины.
Царев также указал, что на национализированных предприятиях остается менеджмент, который будет работать в интересах своего бывшего нанимателя – Коломойского. Бывший депутат Рады выразил уверенность, что таким образом Коломойский приватизирует прибыль предприятий и национализирует убытки.
Экс-парламентарий выразил уверенность, что выгоду от с этой операции получит не только Коломойский и Андрей Ермак, но и президент Украины Владимир Зеленский. По словам экс-депутата Рады, еще ряд предприятий включили в перечень национализации, чтобы сделка между Ермаком и Коломойским не выглядела слишком очевидной.
Царев также отметил, что «Мотор Сич» – это предприятие Вячеслава Богуслаева, который на Украине был обвинен в госизмене и сейчас находится в СИЗО. По словам политика, национализация «Мотор Сич» – это подарок американцам, чтобы не возражали, и дополнительные проблемы китайцам, так как еще в 2017 году 56% акций предприятия было продано китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation, потом они были заблокированы на Украине судом, а теперь еще и предприятие национализировано.
Кроме того, Царев сообщил, что, по имеющимся у него данным, предприятиями «Запорожтрансформатор» Григоришина и АвтоКраЗом Константина Жеваго будут управлять люди Ермака.
По словам бывшего украинского парламентария, вишенкой на торте стал комментарий к проведенной операции секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что национализированные активы получили статус военного имущества и переданы Минобороны Украины. По словам Данилова, по завершении военного положения эти активы могут быть возвращены собственникам, либо им будет выплачена компенсация.
В понедельник издание появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич».
Макрон предостерег Киев от выдвижения радикальных условий Москве
Президент Франции Макрон предостерег Киев от выдвижения «поспешных радикальных условий» Москве по переговорам
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с президентом России Владимиром Путиным и предостерег от выдвижения «поспешных радикальных условий» для проведения переговоров между Москвой и Киевом.
В своем выступлении по итогам второго дня 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе Макрон выразил мнение, что со стороны Киева было бы поспешным выдвигать абсолютно радикальные предварительные условия для проведения переговоров с Москвой, передает ТАСС.
Макрон выразил поддержку Украине, однако отметил, что Франция не ведет эту войну и выступает за возвращение к миру ради восстановления международного права. Он также заявил, что в определенный момент нужно будет вернуться за стол переговоров. При этом Макрон выразил мнение, что это может произойти только в тех условиях и в тот момент, который выберет Украина. Он также отметил, что сложившиеся обстоятельства не позволяют делать какие-то оперативные прогнозы на этот счет.
Ранее Зеленский неоднократно заявлял, что не готов вести переговоры с Россией. В начале октября он подписал указ об отказе от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, 4 ноября Зеленский подписал указ о непризнании актов, согласно которым Россия признала независимость Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Стало известно о планах Киева забросить диверсантов в три области России
Пленный офицер ВСУ рассказал о планах Киева забросить диверсантов в три области России
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Украина планировала забросить диверсантов в три приграничные области РФ на технике с российскими опознавательными знаками, рассказал взятый в плен сотрудниками «Группы Вагнера» военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.
Он пояснил, что Киев готовил диверсионно-разведывательные группы для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре в Курской, Брянской и Белгородской областях. Целью было захождение в близлежащие населенные пункты России около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками, передает РИА «Новости».
Напомним, украинские диверсанты находятся под воздействием таких сильных препаратов, что не чувствуют огнестрельные ранения, рассказал ранее российский военный с позывным «Крым».
Российский военный рассказал, что обнаруженная украинская диверсионно-разведывательная группа под обстрелом вела себя странно: диверсанты продолжали двигаться дальше как «зомби» и при этом улыбались, словно не чувствовали боли от огнестрельных ранений, как будто находились под воздействием сильнодействующих препаратов.
ЕК решила выставить Украине требования для выдачи кредита
Bloomberg: Еврокомиссия намерена обусловить выделение Украине 18 млрд евро льготных кредитов рядом требований
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Еврокомиссия (ЕК) намерена обусловить выделение Украине финансовой помощи в виде льготных кредитов на 18 млрд евро рядом требований, сообщили источники Bloomberg.
Как утверждается, план Еврокомиссии представит устойчивую основу для покрытия финансов Украины в 2023 году при сохранении гибкости к корректировке помощи в соответствии с меняющими нуждами Киева по финансированию, а также поможет подготовить почву для реконструкции, передает РИА «Новости».
Евросоюз, как утверждается, намерен сделать поддержку Киева более «предсказуемой» после критики со стороны США и Украины из-за задержек в предоставлении помощи.
По словам осведомленных источников, новый инструмент будет предоставлять в значительной степени льготные кредиты для покрытия насущных потребностей Украины, восстановления критической инфраструктуры и первичной поддержки послевоенной реконструкции.
При этом выделение кредитов Украине будет обусловлено выполнением Киевом ряда условий, в том числе в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Эти же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в Евросоюз.
В минувшее воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала представить план предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. В прошлый четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕС в 2022 году передал Украине 22 млрд евро, причем в эту сумму не входит поставка оружия.
На Украине начали строить новый самолет «Мрия» из деталей разрушенного
Украина строит крупнейший в мире грузовой самолет Ан-225 «Мрия», в том числе из деталей разрушенного на аэродроме под Киевом, сообщил гендиректор украинского авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.
«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», – передает ТАСС со ссылкой на издание «Страна».
Уточняется, что новый самолет готов уже на 30%.
Напомним, 27 февраля сообщалось, что крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» уничтожен в аэропорту Гостомеля неподалеку от Киева.
«Мрия» – самый крупный по габаритам и самый тяжелый грузоподъемный самолет в мире. Первый полет он совершил 21 декабря 1988 года, а в эксплуатации находится с 1989 года. До состояния готовности был доведен лишь один экземпляр самолета Ан-225, второй так и не был достроен.
Зеленский перечислил условия переговоров с Россией
Зеленский после сообщений западных СМИ назвал условия переговоров с Россией
Владимир Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога.
Зеленский заявил, что условиями переговоров с Россией являются «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести с Москвой переговоры.
Путин в свою очередь заявлял, что РФ всегда открыта к переговорам.
В ДНР рассказали о продвижении российских сил в Артемовске
Депутат ДНР Бердичевский: Продвижение в Артемовске выделяется на фоне общей стагнации на фронте
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По состоянию на вторник идут бои в городской черте Артемовска (Бахмута), с переменным успехом. Сопротивляться противник будет до последнего, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, оценивая ситуацию на донецких фронтах.
«Ситуация в Артемовске (Бахмуте), на мой взгляд, составляет исключение на фоне общего положения на фронте в ДНР, которое находится в режиме стагнации. В Артемовске с переменным успехом идут бои в городской черте. По Угледару и району Красного Лимана общее положение остается прежним, и как я указывал ранее, для качественного изменения ситуации потребуется перерезать пути снабжения, по которому идут поставки вооружений и боеприпасов», – отметил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сопротивляться противник будет до последнего, – подчеркнул собеседник. – Идет сумасшедшее финансирование. Украина уже фактически получила годовой свой бюджет только на вооружение. Идет поддержка валящейся в пропасть украинской экономики. Воевать будут, пока «будет чем» воевать».
В понедельник Telegram-канал издания Украина.ру разместил видео, снятое, как сообщается, украинским военнослужащим из 93-й омбр (отдельной механизированной бригады) ВСУ, из числа тех, кто вышел из Артемовска по ротации. Видео подтверждает, что ВС России находятся в городской черте и ведут ближние стрелковые бои с противником, отмечает Telegram-канал.
В районе боев на угледарском направлении ситуация тяжелая, сообщил RT замминистра информации ДНР Даниил Безсонов. «Мы закрепились в Павловке и на окраинах Новомихайловки, но продвижение временно остановлено по объективным причинам», – указал Безсонов, упомянув в качестве причин в том числе тяжелые погодные условия и сложный рельеф местности.
Одновременно стало известно, что силы Народной милиции ДНР (в том числе батальона «Спарта») и 238-й артиллерийской бригады ВС России. Полностью очистили от противника территорию Донецкого аэропорта. «Это стало возможным благодаря победе над ВСУ в боях за «муравейники» – хорошо укрепленные опорные пункты за взлетной полосой аэропорта», – передало во вторник РИА Новости сообщение НМ ДНР.
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Беженцам с Украины предложили стать водителями автобусов в Британии
Украинские беженцы смогут стать водителями автобусов в Великобритании, это предложили автобусные компании Go-Ahead в Сассексе Brighton & Hove и Metrobus.
По данным The Independent, Британии не хватает водителей автобусов после окончания локдаунов в связи с коронавирусом. Сейчас в стране свободно около 9% вакансий водителей автобусов, передает Lenta.ru.
Ранее иностранным водителями автобусом необходимо было год ждать, прежде чем подавать заявку на работу. Однако теперь автобусные компании предложили украинским мигрантам обменять свою лицензию на британскую версию в кратчайший срок.
Напомним, количество украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за октябрь увеличилось на 22%.
Мирошник назвал национализацию компаний на Украине разграблением
Глава представительства ЛНР в Москве Мирошник назвал национализацию компаний властями Украины разграблением
Изъятие властями Украины в пользу государства пяти компаний является разграблением под видом национализации, заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Глава представительства ЛНР в Москве выразил мнение, что власти Украины под видом национализации организовали банальное разграбление предприятий. Как считает Мирошник, во всех этих случаях на предприятиях сменят менеджмент и начнут их активный дележ. По мнению главы представительства ЛНР в Москве, новое руководство разграбит склады компаний, архивы и технологии путем проведения фиктивных сделок ради получения денег. Он выразил уверенность, что декларируемая властями Украины военная необходимость национализации – это только предлог, передает ТАСС.
В понедельник появилась информация, что украинские власти решили национализировать принадлежащие украинским олигархам предприятия, в частности «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что изъятые активы приобрели статус военного имущества, управление ими передано Министерству обороны Украины. Экс-депутат Рады Олег Царев объяснил логику национализации принадлежащих украинским олигархам предприятий на Украине.
Венгрия выступила против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине
Венгрия не поддержит план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств, сообщают СМИ со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.
Чиновник на конференции в Софии отметил, что Венгрия оказывала поддержку Украине и будет продолжать это делать, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Но страна против любых договоренностей, при которых финансирование будет осуществляться совместно с другими странами-членами ЕС.
На прошлой неделе ЕС предложил новый пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. План предусматривает использование бюджета ЕС в качестве гарантии для привлечения средств для Киева, что предполагает изменение правил, требующих единогласной поддержки 27 государств-членов.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе.
В Крыму ответили на планы Киева захватить полуостров к лету 2023 года
Депутат Госдумы Белик раскритиковал заявления Киева о планах захватить Крым к лету 2023 года
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«Ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях», – сказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя озвученные Киевом намерения «освободить Крым» к весне-лету 2023 года.
«Зеленский и его клика, заручившись поддержкой западных кураторов, озвучивают американским СМИ амбициозные планы по захвату Крыма. Однако все это своего рода попытка отвлечь внимание внутри Украины от сложного положения бойцов ВСУ на фронтах и продемонстрировать якобы эффективность своих действий», – рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
«От террористического украинского режима не приходится ожидать здравого смысла и адекватных действий. Люди, находящиеся там у власти, способны опуститься до самых низких провокаций и этому есть самые прямые подтверждения, в том числе теракт на Крымском мосту. На что еще они готовы пойти – страшно представить!» – отметил парламентарий.
«Поэтому ни в коем случае нельзя терять бдительность. Нужно помнить, что неонацистам удобно совершать диверсии руками своих пособников на любых территориях, и быть крайне осторожными», – предостерегает собеседник.
«Вместе с тем Крым навсегда в составе России, и я убежден, что любые попытки атаковать полуостров получат соответствующий по силе ответ с нашей стороны», – подчеркнул Белик.
Американское издание The Daily Beast опубликовало комментарий «представителя президента Украины по Крыму» Тамилы Ташевой. Ссылаясь на начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова, чиновница сообщила, что Киев планирует захват Крыма к концу весны или лету 2023 года. Но Ташева полагает, что «это может произойти раньше», отмечает The Daily Beast.
Издание связывает оптимизм администрации Зеленского с планами украинского наступления на Херсонском направлении, которое должно принудить Россию отступить из стратегически важного региона. «С учетом того, что украинские военные вынуждают Россию отступать из многочисленных анклавов Украины, перспектива ближе, чем когда-либо прежде», – утверждает Ташева. Далее Daily Beast приводит слова главы ГУР Буданова, который заявляет, что план Киева подразумевает «полное отсечение» Крыма от России, под которым руководитель военной разведки понимает разрушение Крымского («Керченского») моста.
Добавим, что во вторник депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) направил генпрокурору Игорю Краснову запрос с просьбой проверить офицера британских спецслужб Кристофера Найджела Доннелли на причастность к августовскому теракту на Крымском мосту.
В конце октября в Севастопольской бухте был отражен многочасовой массированный террористическому налет украинских беспилотников, чьей целью были корабли Черноморского флота. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что ЧФ может противопоставить озвученной Киевом программе создания морских беспилотных аппаратов.
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СМИ: В Болгарии нашли тело украинского пилота Матюшенко
В Болгарии обнаружили тело сбитого в районе Одессы украинского пилота Матюшенко
Тело украинского пилота, самолет которого был сбит у острова Змеиный в районе Одессы, обнаружено в сентябре в водах Черного моря в районе южного побережья Болгарии, сообщили местные СМИ.
Как сообщает на своем сайте газета «24 часа» со ссылкой на данные полицейского расследования, тело неизвестного в военной форме и с парашютом было обнаружено в районе Царево в сентябре. По оценкам судмедэкспертов, труп без ног, находился в воде от двух до трех месяцев, что дополнительно затрудняло идентификацию, передает ТАСС.
«В ходе расследования было установлено, что погибший, вероятно, был военным летчиком, после чего мы связались командованием ВВС Украины и смогли установить имя пилота. Выяснилось, что украинский самолет был сбит в районе острова Змеиный у Одессы, предполагается, что ноги летчик потерял при катапультировании. После проведенного анализа ДНК подтвердилось, что погибший – 61-летний Михайло Матюшенко – военный пилот и инструктор», – рассказал представитель полиции города Бургас Христо Ичев.
Напомним, в июле российские Су-35с сбили украинские МиГ-29 под Николаевом и Су-25 в ДНР.
Напомним, ранее в Минобороны России сообщили, что во время попыток захватить остров Змеиный войска Украины потеряли 14 самолетов и вертолетов, а также 30 беспилотников и 50 человек личного состава.
Власти Британии задумались об отказе от приема беженцев с Украины
The Sun: Правительство Британии рассматривает возможность отказа от размещения беженцев с Украины
Британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины, сообщает таблоид The Sun.
Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак и канцлер казначейства Британии Джереми Хант отчаянно пытаются залатать образовавшуюся в бюджете дыру в размере 50 млрд фунтов стерлингов. Один из способов сделать это – прекратить прием беженцев с Украины, сообщает The Sun.
Накануне читатели The Daily Mail призвали британского премьера Риши Сунака перестать пускать деньги на ветер, помогая Украине, и заняться проблемами собственной страны. В начале ноября стало известно, что Сунак собирается повысить налоги, чтобы закрыть дыру в бюджете Соединенного Королевства в размере 50 млрд фунтов (57,5 млрд долларов).
Российские войска уничтожили за сутки на четырех направлениях более 400 украинских военных
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В результате активных действий российских войск на Купянском направлении у населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) отражена атака мотопехотного батальона ВСУ, усиленного танками, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации поражены две выдвигавшиеся для перехода в атаку возле населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР ротные тактические группы ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За сутки потери ВСУ на Купянском направлении составили более 160 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три машины пехоты.
В результате нанесения упреждающего огневого поражения на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления двух батальонных тактических групп ВСУ у населенных пунктов Червонопоповка и Площанка ЛНР. Ударами российской авиации уничтожены более 100 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Противник, стремясь замедлить наступление российских войск, предпринял на Южно-Донецком направлении две безуспешные попытки контратаковать у населенных пунктов Павловка и Новомихайловка Донецкой народной республики. Но в результате огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Ликвидированы порядка 90 украинских военнослужащих, пять бронемашин, отчитались в Минобороны.
За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российскими подразделениями пресечены девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожены не менее 50 украинских военнослужащих, семь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.