Названы условия для обрушения фронта ВСУ в ДНР

Говорить об освобождении крупных населенных пунктов в ДНР можно будет ближе к новому году, но при условии увеличения численности войск и средств поражения, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о продвижении вперед «по всей линии фронта» в регионе.

«Мы берем под контроль отдельные укрепрайоны, части населенных пунктов. Мы освободили северо-западную окраину Горловки, КПП «Майорское» и Майорск, но это позиционные бои местного масштаба с медленным продвижением вперед. Об освобождении городов и речи быть не может без принципиального увеличения численности группировки и огневых средств поражения», – считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Тем не менее, надеяться на освобождение крупных населенных пунктов в ДНР можно к новому году. Среди них в первую очередь может оказаться село Первомайское в пригороде Донецка.

«Но шансов освободить Марьинку нет, потому что весь месяц бои продолжаются в центре города на проспекте Дружбы. К Невельскому за два месяца мы приблизились на 800 метров, к Новомихайловке – на расстояние двух километров. За осень не было никаких существенных продвижений, которые позволяли бы говорить о том, что в этом году будет взят Артемовск, Соледар, Северск или любой другой город на Донецком фронте», – пояснил собеседник.

В субботу врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении подразделений Народной милиции ДНР по всей линии фронта. Он особо отметил улучшение обстановки в Майорске, Павловке и Угледаре. Накануне российские военные освободили от Вооруженных сил Украины поселок Опытное.

Со своей стороны, Онуфриенко напомнил, что Павловка была оставлена в июне, но сейчас вновь отбита. «Удалось взять под контроль дорогу, которая идет из Павловки на восток. Она находится практически под полным огневым поражением противника, танки могут бить по ней прямой наводкой. Поэтому какие-либо передвижения по этой дороге весьма затруднены. До тех пор, пока Угледар, который находится на несколько метров выше Павловки, что позволяет врагу корректировать огонь артиллерии, не будет взят, заметных продвижений ожидать не стоит. Дорога из Угледара на Марьинку не перерезана до сих пор, хотя об этой задаче говорилось всю осень» – сказал он.

Расположенная юго-восточнее этой трассы Новомихайловка тоже не взята, российские войска уже три недели находятся приблизительно в полутора километрах от окраин села. «Принципиальные изменения могут произойти после взятия Новомихайловки и Угледара – тогда под угрозой будет участок фронта противника, и у нас появляется перспектива идти дальше на Курахово. Это грозит противнику обрушением фронта, он это понимает, поэтому здесь идут очень упорные бои, сюда направляются подкрепления», – подчеркнул эксперт.

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