Шольц предостерег от войны России и НАТО

Шольц предостерег от эскалации конфликта на Украине

Нельзя допустить эскалации украинского конфликта, который может превратиться в войну между Россией и НАТО, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Война вернулась в Европу, сказал Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в немецком Фридрихсхафен, передает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию YouTube.

Он добавил, что поэтому важно было помочь Украине отстоять свою целостность и суверенитет, направив оружие.

Шольц указал на важность обращать внимание на то, чтобы конфликт не привел к эскалации между Россией и НАТО.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине.