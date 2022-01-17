Синоптики рассказали о второй половине зимы

Затоки теплого воздуха из азиатской части страны будут сменяться холодным воздухом из арктических широт, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Вторая половина зимы тоже будет неоднородной. Все индексы указывают на противоположные характеристики», – цитирует РИА «Новости» Вильфанда.

По его словам, будут затоки теплого воздуха из азиатской части страны, которые будут сменяться затоками холодного воздуха из арктических широт.

«И по расчетам, и по факту за первую половину зимы целый ряд индексов циркуляции были с разными знаками. Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности… Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода», – добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что температура будет выше нормы на всей территории России в Крещенскую ночь (ночь на 19 января), кроме Чукотки, особенно заметные положительные значения на Урале, в Приволжье, особенно в Сибири (аномалии до +16 градусов). По прогнозу синоптика, вМоскве в Крещенскую ночь температура будет от -10 до -15 градусов.

Также Вильфанд предупредил, что ждать прихода весны первого марта точно не стоит.

«Ждать весны первого марта точно не стоит, но если говорить более конкретно, апеллируя климатическими данными, весна наступает, если речь идет об устойчивом переходе температуры через ноль градусов, то это начало третьей декады марта. Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8-10 апреля. Прилет грачей – тоже в конце марта. Ледоход, ледолом – тоже в первых числах апреля. В общем, март – это зимний месяц, поэтому не стоит питаться радужными надеждами» – приводит ТАСС слова метеоролога.

Ранее москвичей предупредили, что аномально теплая для января температура сохранится в Москве в понедельник и вторник, при этом ожидается усиление ветра, снег, метель и гололедица.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал, что на Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные – ночью до минус 12 градусов.

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