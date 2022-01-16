|
|
Москвичам пообещали крещенские морозы
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
На Крещение, 19 января, в Москве ударят морозы, но не экстремальные – ночью до минус 12 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные. <...> В Москве воздух остынет до –10...–12, по области: на юге и востоке –7...–12, на западе и севере до –12...–17, в самых северных районах Подмосковья – до –20», – заявил Тишковец в Facebook.
Он также рассказал, что на следующей неделе в Москве выпадет до 20-25 мм осадков, что составляет около половины всей январской нормы.
«Показания барометров рухнут до 725 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м в секунду», – добавил синоптик.
Ранее жители российской столицы заметили в небе необычное для региона природное явление – гало.
Украина запретила Германии получать выгоду от «Северного потока – 2»
|
|
Германия не может получать экономическую выгоду от поставок газа по «Северному потоку – 2» «за счет» других стран, считает глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
«Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря «Северному потоку – 2» стала главным распределительным пунктом российского газа. Но ФРГ, как ведущая европейская страна, не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран», – пояснил Витренко в интервью FAZ, передает РИА «Новости».
По его словам, еще один трубопровод для поставок топлива в Европу не нужен: украинских мощностей для импорта газа достаточно, они заняты всего на четверть.
Витренко добавил, что европейские компании должны решать сами, каким образом они хотят импортировать голубое топливо – через Украину или «Северный поток – 2».
При этом глава «Нафтогаза» признал, что Россия выполняет свои долгосрочные обязательства по поставкам газа в Европу.
Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» является экономическим, и он не должен быть втянут в конфликт вокруг Украины.
В четверг глава комитета по внешней политике Бундестага Михаэль Рот заявил, что причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Захватническую» русскую горбушу признали деликатесом в Норвегии
|
|
Норвежские эксперты и кулинары признали «захватническую» русскую горбушу суперфудом, способным принести большую прибыль стране, сообщает телеканал NRK.
«Горбуша – превосходная рыба, можно сказать, суперфуд. Она больше похожа на семгу, гольца и кумжу, чем на аквакультурного лосося», – объяснил исследователь Турбьерн из научно-исследовательского института пищевых продуктов Nofima, передает РИА «Новости».
В последние годы горбуша все чаще встречается у норвежского побережья и нерестится в местных реках. Министерство окружающей среды королевства даже приложило огромные усилия для борьбы с этой рыбой: ее внесли в черный список, признав нежелательной, и стали вылавливать перед нерестом, чтобы не допустить размножения.
На вкус горбуши обратили внимание рыбаки и повара, а недавно Nofima провела ряд исследований. Оказалось, что «русский лосось» подходит для копчения: в нем меньше жира, чем в аквакультурной рыбе, филе более упругое, не разваливается, а жуется.
По словам Тобиассена, институт не изучал содержание токсинов, но благодаря более короткому, чем у обыкновенного лосося, жизненному циклу в горбуше скапливается меньше вредных веществ.
«Горбуша может стать ценным ресурсом для создания рабочих мест и экономической выгоды», – заявил специалист. С ним согласился старший научный сотрудник Nofima Стен Сиикавуопио, обратив внимание на икру горбуши – еще один ценный продукт.
Напомним, портал nrk.no сообщил о том, что нерест российской горбуши в территориальных водах Норвегии напугал местных рыбаков, считающих, что большое количество этой рыбы может привести к экологической катастрофе и загрязнению рек. По данным издания, один из рыбаков вместо лосося выловил за неделю более 35 тушек горбуши.
Норвежские ученые считают, что горбуша вытесняет лосося и форель, нарушая устоявшееся равновесие. После нереста, выпустив миллионы мальков, она быстро гибнет и засоряет трупами водоемы.
Эксперт в рыбной отрасли Анатолий Евенко в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что «в заявлениях норвежцев есть некая политическая подоплека».
Немецкий политолог: Россию пытаются обвинить в провале европейской зеленой политики
|
|
Попытки Европы заставить Газпром играть по ее правилам могут привести к полной переориентации России на азиатские рынки, в итоге европейцы могут сесть в лужу, говорит германский политолог Александр Рар. Он объяснил, по каким причинам произошел дисбаланс цен на газовом европейском рынке.
«Обвинения в адрес Газпрома и России в манипулировании ценами на газ – это борьба за структуру будущего европейского рынка. Официальная позиция России и Владимира Путина заключается в том, что мы хотим длительных контрактов, чтобы инвестировать в добычу. Так было все последние десятилетия. России трудно добывать весь этот газ, поэтому она хочет гарантий того, что она найдет на него покупателя. Но теперь Евросоюз говорит, что хочет больше независимости от российского газа и всеми возможными методами пытается сделать РФ более зависимой от европейского рынка», – говорит германский политолог Александр Рар.
Однако меры по либерализации газового европейского рынка и созданию конкуренции не дают желаемых результатов. Альтернативные источники энергии, подчеркивает эксперт, пока не в состоянии конкурировать с газом и углем. Нынешний дисбаланс на рынке произошел из-за требований европейцев продавать газ на открытом – спотовом рынке. Европейцы считают, что если они продолжат закупать газ по долгосрочным контрактам, то это будет делать поставщика, то есть Россию, сильнее, чем потребительский рынок.
Кроме того, в ЕС ошибочно заявляли, что больше не нуждаются в больших объемах газа. «Россия с самого начала говорила, что ее не устраивает спотовый рынок. Бизнес строится по-другому. Европа не может менять его, ломать через колено и заставлять играть по своим правилам. Не только Россия, но и Норвегия не поставляет нужного количества газа. Сложилась ситуация, при которой Европа проигрывает со своим спотовым рынком», – напомнил собеседник.
По прогнозу политолога, бодание поставщиков и потребителей продолжится до тех пор, «пока Европа не будет вынуждена договариваться о долгосрочных контрактах, открыть «Северный поток – 2» и обеспечить полные поставки российского газа через «Северный поток – 1». «Только так будет достигнута энергетическая безопасность Европы. Такую реальность создала не Россия, а климат и экономика, которая не может перейти на зеленый лад. Ветряные генераторы и солнечные батареи не работают в полную мощь. Ветер не дул в прошлом году и не дует сейчас, поэтому ветряки тоже не двигались», – пояснил Рар.
Евросоюз стремится создать вокруг себя агрессивный защитный фон, чтобы давить на Россию и обвинять ее в провале европейской зеленой политики, полагает собеседник. «Это некрасиво и неправильно. Но политики точно не будут признавать провал зеленых сделок, потому что это будет раскачивать делигитимацию их собственной власти», – подчеркивает политолог.
Также нужно учитывать фактор роста потребления газа на других рынках, в том числе внутреннем – российском. Но Рар уверен, что политикой долгосрочных контрактов можно решить любые проблемы нехватки газа. «В Европе уповали на Америку и считали, что она всегда будет помогать большим количеством сжиженного газа. Но до этого она поставляла его на более интересный азиатский рынок, где платят больше денег», – добавил эксперт.
Россия тем временем берется за новые инфраструктурные проекты с Китаем, через который газ пойдет во Вьетнам, возможна дальнейшая прокладка труб в Индию. «Шаг за шагом весь мир отказываться от угля, нефти. Все переходят на газ, который в ближайшие 50 лет будет, как кажется многим экспертам, главным промежуточным энергоносителем, который потом когда-то может способствовать переходу всей мировой экономики на полностью зеленые рельсы. Но это произойдет не при нашей жизни, пока нужен газ», – убежден Рар.
По прогнозу эксперта, Россия начнет продавать большие объемы газа в Азию, потому что там нет политических конфликтов и платят деньги. «В Азии никто не обвиняет Россию в шантаже, что она использует газ как оружие. Там существует нормальный бизнес, так почему не продавать газ туда? Европейцы не понимают, что у российских компаний есть альтернативы. Россия начнет связывать свою энергобезопасность и энергетическую политику с теми клиентами, которые не создают в бизнесе на каждом шагу экзистенциональные проблемы для России» – ожидает политолог.
Кроме того, растет потребление в самой России, газификация идет полным ходом, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. «В предыдущие десятилетия в России топили в основном углем, сейчас страна отказывается от грязных технологий. Поэтому Россия сама будет нуждаться в газе. А Европа сама виновата. Она все время говорила, что переходит на альтернативные источники. Некоторые европейские политики вообще хотят запретить «Северный поток – 2», который может самым дешевым и быстрым образом снабжать Европу газом и обеспечивать ее безопасность. Но европейцы по политическим или по идеологическим причинам не хотят этого. Ну, сядут в лужу таким образом», – подытожил Александр Рар.
Европейские страны обвиняют Газпром в ограничении поставок газа в период пикового роста цен на энергоносители, полагая, что российский поставщик, покрывающий порядка 40% потребностей ЕС в газе, манипулировал европейскими ценами. Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в недавнем интервью, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват Газпром.
В то же время руководители Еврокомиссии признали, что европейский газовый кризис стал результатом совпадения ряда факторов, включая рост мировых цен на энергоносители, неблагоприятную погоду, снизившую на несколько месяцев выработку ветряной энергии в Европе, рост цен на созданные Еврокомиссией квоты на углеродные выбросы, закрытие большого числа углеродных генерирующих мощностей в Европе.
В российском МИДе не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» «может и до лета продлиться». Однако уже сейчас обе нитки заполнены газом, находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.
В Кремле дали оценку переговорам России с США и НАТО
|
|
Россия с одной стороны и США и НАТО с другой стороны находятся на совершенно разных треках, и это вызывает обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого распространило Bloomberg.
«Между нами есть некоторое понимание. Но в целом, в принципе, мы можем теперь сказать, что мы остаемся на разных треках, совершенно разных треках. И это нехорошо, это вызывает беспокойство», – приводит ТАСС слова Пескова об итогах переговоров с США и НАТО.
Пресс-секретарь главы государства также вновь указал на необходимость получения Россией юридически обязывающих гарантий невступления Украины в НАТО, потому что в ином случае законная возможность присоединиться к альянсу у Киева будет оставаться.
«У нас слишком много напряженности на границе. У нас слишком много напряженности в этой части Европы. И, конечно, это автоматически влечет больше проблем, поэтому это чрезвычайно опасно для нашего континента. Именно по этой причине мы настаиваем на том, чтобы получить прямой ответ на наши опасения, очень конкретный ответ на наши очень конкретные предложения. Это единственный путь в направлении разрядки напряженности в нынешней ситуации», – сказал пресс-секретарь президента России.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
-
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Британии допустили начало «ужасной войны»
|
|
Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале британского журнала The Economist.
Издание напомнило об инциденте, произошедшем в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа, передает РИА «Новости».
После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году правительства США и Китая пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю США Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, в итоге опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, говорится в статье.
Два десятилетия спустя ставшие более пристрастными Конгресс США и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, считает колумнист. Кроме того, по его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно «хлестких» онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель.
Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под «безопасностью» подразумевают «спокойное и предсказуемое поведение» во время сближения истребителей, пояснил специалист.
С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.
Напомним, в июле 2021 года американское издание National Interest опубликовало отрывок из книги «2034: Роман о грядущей мировой войне», в которой отставной американский адмирал Джеймс Ставридис и писатель Эллиот Акерман предсказали будущий конфликт планетарного масштаба из-за столкновения США и КНР в Южно-Китайском море. В том же месяце глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США. В свою очередь Пекин призвал Вашингтон не рассматривать Китай в качестве условного противника.
В июне 2021 года директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.
В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.
В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.
В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.
Антонов оценил итоги переговоров России с США и НАТО
|
|
Дискуссии России с США и НАТО пока не дали существенного результата, принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
«Надо признать, что состоявшиеся на прошлой неделе дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата. Ожидаем от Вашингтона и Брюсселя письменных ответов на проекты наших соглашений. На их основе будем принимать решение о целесообразности дальнейшей совместной работы», – говорится в комментарии Антонова для журнала Neewsweek. Текст заявления разместило посольство России на странице дипломатической миссии в соцсети Facebook.
Антонов подчеркнул, что Россия готова к обсуждению встречных предложений.
Он отметил, что «после развала СССР ситуация с безопасностью в Европе резко ухудшилась». «Пять «волн» расширения НАТО привели к тому, что подразделения альянса сегодня подошли вплотную к нашим рубежам», – заявил Антонов.
«Продолжающееся продвижение Североатлантического блока на восток – одна из главных угроз нацбезопасности России», – подчеркнул посол.
«Что касается ситуации на Украине, данный вопрос не был в повестке российско-американских переговоров в Женеве, а лишь упоминался в качестве второстепенной темы на консультациях с НАТО в Брюсселе», – отметил Антонов.
«Усилия НАТО, направленные на военное освоение бывших советских республик, для нас неприемлемы. Это чревато размещением ракетных комплексов и других дестабилизирующих систем вооружения, непосредственно угрожающих нашей стране», – подчеркнул посол.
«В результате кратно повысятся риски эскалации и прямого военного столкновения в регионе и за его пределами. Все имеет свои пределы. Мы, по сути, на краю пропасти», – заявил Антонов.
-
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Жители Мали устроили многотысячный митинг в поддержку России
|
|
Жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами.
Как рассказал один из участников демонстрации, глава «Организации молодых руководителей» Шейх Умар Сумано, многие малийцы считают, что Россия может помочь разрешить существующие в Мали проблемы. По словам Сумано, в демонстрации в столице страны Бамако приняли участие тысячи человек, а всего на акции, которые проходили в пятницу в Мали и в других странах с участием малийской диаспоры, вышли около 3-4 млн человек, передает РИА «Новости».
«Нужно сказать, что сначала они (митингующие) требовали снятия санкций ЭКОВАС, а кроме того, люди выступают за сотрудничество между Мали и Россией, потому что было много тех, кто его поддерживает», – заявил Сумано.
Митингующие приходили на акцию с плакатами, на которых в том числе благодарили Россию. Сумано рассказал, что акция началась спонтанно и была первая в своем роде. Сейчас, по словам Сумано, на улицах Бамако уже тихо, но малийская диаспора продолжает демонстрации в США и во Франции, чтобы выступить в поддержку интересов своего народа.
Глава «Организации молодых руководителей» рассказал, что на митингах чувствовались антифранцузские настроения, потому что люди считают, что «источником проблемы Мали была Франция», а сегодняшние повстанцы в Мали действуют «в единстве с самой Францией». Решение же, по его мнению, может прийти из России.
«Многие в Мали считают, что решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали...» – рассказал Сумано. Он заявил, что благодаря России «малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной».
В пятницу тысячи граждан Мали в разных городах страны вышли на акции протеста против жестких санкций, введенных Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Как сообщало Agence France-Presse, только на центральной площади в Бамако собрались тысячи людей в цветах национального флага. Также большая толпа собралась в городе Тимбукту на севере Мали. Наряду с этим акции проводились и в южных городах.
Страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали после того, как глава МИД страны Абдулай Диоп заявил, что завершить переходный период выборами в феврале 2022 года будет невозможно из-за ситуации с безопасностью. Объединение решило заморозить активы Мали в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной – за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Также ЭКОВАС решило отозвать послов в Мали и ввести санкции в отношении финансовой помощи. США и Франция поддержали введение санкций. Власти Мали в ответ закрыли границы со всеми странами ЭКОВАС, кроме Гвинеи.
В конце декабря 2021 года несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали. В сентябре Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей страны с ЧВК Вагнера. Между тем Кремль опроверг присутствие в Мали российских военнослужащих. В ООН гипотетическое соглашение Мали с ЧВК Вагнера также назвали слухами. Политолог Сергей Федоров рассказал газете ВЗГЛЯД, почему Франция ревниво относится к успехам России в Африке.
Китай восхитился «таинственным убийцей» из России
|
|
Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, он остается «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», заявил обозреватель китайского портала Sohu.
«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», – пояснил автор публикации, передает РИА «Новости».
По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
В Sohu подчеркивают, что МиГ-31 после модификации способен нести гиперзвуковую ракету «Кинжал».
Ранее читатели портала Yahoo News Japan восхитились новейшим российским тактическим истребителем Checkmate, представленным на Международном авиакосмическом салоне.
Генерал СБУ обвинил США в нагнетании ситуации против России
У Москвы нет желания воевать с Киевом, ситуацию в медиа нагнетают из США, заявил бывший глава следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Василий Вовк
«Я не знаю, зачем люди описывают все эти сценарии. Гипотетически возможно все. Но зачем их описывать на фоне переговоров? <...> Сегодня таких намерений у России нет – <...> вести полномасштабную войну против Украины», – заявил генерал эфире телеканала «Украина-24», передает ТАСС.
По мнению офицера, российский народ такие действия не поддержал бы.
Он обратил внимание и на периодичность таких заявлений со стороны Запада. «Где, например, нападение на Украину в ночь с 24 на 25 декабря?», – напомнил Вовк один из последних растиражированных прогнозов, который так и не реализовался.
Американские чиновники, в частности заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд, подобного рода заявлениями нагнетают обстановку, чтобы оправдать свои действия на Украине, считает генерал.
«Почему происходит нагнетание? Чтобы нам давать побольше оружия, тем более мы просим. И мы делаем Украину складом оружия и взрывчатки», –пояснил Вовк.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 разных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что США разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и ЕС отвергли восстановление сферы влияния России в Европе
|
|
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен отвергли «российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе» и выступили за «сильный, четкий и единый трансатлантический союз», говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.
«Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен отвергли российскую инициативу по восстановлению сфер влияния в Европе и подчеркнули свою решимость продолжать интенсивные консультации по этому и другим вопросам между США и ЕС, представляя сильный, четкий и единый трансатлантический союз», – приводит текст заявления ТАСС.
В документе подчеркивается, что «тесная координация между Евросоюзом и Соединенными Штатами по последним событиям, связанным с Россией и Украиной, продолжается на самом высоком уровне». «Верховный представитель Боррель и госсекретарь Блинкен подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость деэскалации Россией ситуации и полного выполнения Минских соглашений. Они рассмотрели текущую подготовку мер сдерживания и решительной международной реакции с серьезными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины», – говорится в заявлении.
При этом Боррель и Блинкен заявили, что «ЕС и США остаются открытыми для диалога с Россией, но никогда за счет свободы, суверенитета, независимости членов трансатлантического сообщества и их партнеров».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
В субботу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между Соединенными Штатами и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
-
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.
В декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. 1 декабря президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словаки вышли на митинг против договора о военном сотрудничестве с США
В центре Братиславы перед зданием американского посольства в субботу прошел митинг протеста с требованием к властям Словакии отказаться от заключения соглашения о военном сотрудничестве республики с Соединенными Штатами, сообщило местное издание «Правда».
В акции протеста приняли участие, согласно изданию, сотни гражданских активистов из различных общественных организаций. Они критиковали правительство страны, одобрившее 12 января соглашение с США. Митингующие скандировали лозунги против заключения соглашения, которое, как они считают, нарушит суверенитет республики. Полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка, передает ТАСС.
Экс-премьер Словакии (2018-2020) и бывший спикер национального парламента (2014-2016) Петер Пеллегрини призвал президента республики Зузану Чапутову направить в Конституционный суд (КС) страны на экспертизу проект соглашения о военном сотрудничестве между Словакией и США. Политик, возглавляющий партию «Голос – социальная демократия», направил главе государства соответствующее письмо.
Экс-премьер республики (1991-1992) Ян Чарногурский сообщил, что ветераны словацкой политики, занимавшие в прошлом высокие государственные посты, также послали Чапутовой письмо с просьбой направить в КС на экспертизу проект соглашения о сотрудничестве с США.
Соавторы письма президенту нашли в проекте соглашения более 70 несоответствий с законодательством республики. Кроме Чарногурского обращение к главе государства подписали, в частности, экс-глава МВД Словакии Владимир Палко, экс-глава Минфина Бригита Шмегнерова, почетный судья Конституционного суда Ян Дргонец и лидер общественной организации «Объединение за мир» Эдуард Хмелар.
В прошлое воскресенье партия экс-премьера Словакии Роберта Фицо потребовала проведения референдума о пребывании войск США в республике. Экс-премьер Словакии и лидер партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо заявлял, что проект договора с США вступил в противоречие с концепцией суверенитета Словакии. 5 января Генпрокуратура Словакии отвергла проект соглашения с США о военном сотрудничестве.
ВС США в случае заключения соглашения между Братиславой и Вашингтоном смогут использовать словацкие авиабазы Малацки-Кухиня (запад республики) и Слиач (центральная часть страны) и другие военные объекты в Словакии. При этом словацкая армия сможет получать американское финансирование. Документ предлагается заключить на 10 лет с возможностью автоматического продления.
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы
|
|
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль в женском одиночном катании на своем дебютном чемпионате Европы в Таллине. Второе и третье места также заняли представительницы России – Анна Щербакова и Александра Трусова.
По итогам двух программ рекордсменка мира Камила Валиева набрала 259,06 балла: 90,45 за короткую и 168,61 за произвольную. Второе и третье места также заняли представительницы России – Анна Щербакова (237,42; 69,05 + 168,37) и Александра Трусова (234,36; 75,13 + 159,23), передает РИА «Новости».
Валиева проводит первый сезон на взрослом уровне. Пятнадцатилетняя фигуристка стала чемпионкой России, победительницей этапов серии Гран-при в России и Канаде, а также турнира серии «Челленджер» в Финляндии. Семнадцатилетняя Щербакова, побившая личный рекорд по количеству баллов в произвольной программе (предыдущее достижение – 165,05), выиграла этапы серии Гран-при во Франции и Италии, а также стала бронзовым призером чемпионата России. Ее ровесница Трусова завоевала золото этапа серии Гран-при в США и серебро чемпионата России.
Россиянки заняли весь пьедестал на втором чемпионате Европы подряд. На турнире 2020 года медали завоевали Алена Косторная, Щербакова и Трусова. В 2021 году соревнования не проводились из-за пандемии. На Олимпийских играх в Пекине с 4 по 20 февраля в женском одиночном катании выступят три россиянки.
Ранее в субботу российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах на льду, а российский фигурист Марк Кондратюк стал чемпионом Европы в мужском фигурном катании.
В четверг российские фигуристы заняли весь пьедестал ЧЕ в парном катании. Ранее в тот же день российская фигуристка Камила Валиева на ЧЕ по фигурному катанию в Таллине установила новый мировой рекорд в короткой программе.
Военный эксперт назвал три составляющие сдерживания угрозы Запада
|
|
Военный эксперт Константин Сивков перечислил составляющие для сдерживания исходящей от Запада угрозы.
«Они понимают только одно – грубую силу. Военную и экономическую», – добавил он, призвав Россию демонстрировать силу для контр сдерживания Запада, сказал эксперт в эфире «Соловьев live», передает РИА «Новости».
Эксперт отметил, то переговоры между Россией, США и НАТО ни к чему не привели.
Необходимо информационное противоборство, развертывание группировок войск в ответ на наращивание военной опасности для России со стороны НАТО и США и создание таких систем вооружения, каких на Западе нет сейчас, сказал Сивко.
«В частности, речь может идти об ускоренном принятии на вооружение систем ПВО С-500 и С-550, запуске в серийное производство танков Т-14 серии «Армата», самолетов Су-57, ракетных гиперзвуковых систем. И доведение до логического завершения создания систем мегаоружия», – пояснил эксперт.
Он также назвал торпеду «Посейдон» и ракету «Сармат». Сивко призвал проводить больше испытаний этих вооружений.
В среду в штаб-квартире альянса в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО. Вместо запланированных трех часов мероприятие продлилось четыре часа. Эта встреча стала развитием переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.
Трамп уличил американских чиновников во лжи о России
Экс-президент США Дональд Трамп в ходе встречи со своими сторонниками заявил, что американские чиновники специально усложняли работу его администрации, используя ложь о России.
«Самая сложная страна, с которой приходилось иметь дело, – это США. У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: «Россия, Россия, Россия». Все сфабрикованное, все созданное», – отметил бывший лидер США, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что по такой же схеме действовали и против него, обвиняя в связях с Москвой. После президентских выборов 2016 года власти страны начали расследование о взаимоотношениях Трампа с Россией и ее вмешательством в результаты голосования.
В 2016 году Дональд Трамп победил на президентских выборах в США, тогда были опубликованы документы о предполагаемых связях Трампа с Россией.
Ранее Трамп заявил, что республиканцы в 2022 году восстановят контроль над обеими палатами Конгресса США, а по итогам президентских выборов в 2024 году вернутся в Белый дом.
В ЕС испугались примирения НАТО и России
Некоторые члены НАТО оказались недовольны идеями, выдвинутыми американскими дипломатами на переговорах с российскими коллегами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Автор статьи Джеймс Марсон со ссылкой на мнение дипломатов НАТО рассказал, что союзникам не понравилось обсуждение взаимных шагов по примирению Запада и России без учета мнения европейских государств, сообщает РИА «Новости».
Журналист отметил, что «за кулисами некоторые союзники оказались обеспокоены несколькими идеями, выдвинутыми американскими официальными лицами на переговорах с российскими коллегами до того, как они были озвучены союзникам. По их словам, некоторые союзники узнали об идее взаимного сокращения масштабов военных учений из средств массовой информации.
При этом американские дипломаты, как и официальные представители НАТО, сообщили, что речь на переговорах с Россией шла не о предложениях, а только об их идеях.
На основные проблемы, которые обсуждались на переговорах, указали читатели газеты.
«Почему Америка хочет, чтобы Украина была похожа на ЕС – с военными объектами на границе с Россией? И как это отвечает интересам Америки?» – задал вопрос Emmet McLean.
«НАТО собирается приглашать Украину в альянс? Если да, то каждый россиянин, независимо от его отношения к Путину, будет считать это враждебным актом. Если НАТО в здравом уме и не собирается приглашать Украину, мы должны сказать об этом Москве. Проявление разумной осторожности никак не разрушит НАТО», – уверен Eric Bergerud.
Накануне посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов констатировал, что дискуссии с США и НАТО пока не дали существенного результата, подчеркнув, что принятие Москвой решения о целесообразности дальнейшей совместной работы зависит от письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские предложения.
В свою очередь заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не начиналась.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что если предложения России по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент России Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также заявил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов и НАТО письменных ответов по гарантиям безопасности. В тот же день президенту России Владимиру Путину доложили об итогах переговоров с США и НАТО.
Во вторник постпред США Джулианн Смит заявила, что ни одна страна НАТО не готова к компромиссам с Россией по теме расширения альянса, организация не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предложила Финляндии и Швеции обсудить вступление в НАТО.
В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.