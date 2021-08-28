Посол отказался считать победу талибов в Афганистане «завоеванием»

Движение «Талибан» не завоевывало Афганистан, он им «просто перешел», заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Собственно говоря, Афганистан они не завоевывали, он им просто перешел потому, что хуже уже было некуда», – сказал он, отметив, что страна перешла к талибам «в тяжелейшем состоянии, и вот это действительно вызов, как они смогут организовать мирную жизнь». Жирнов считает, что в «обозримой перспективе» ситуация в Афганистане «успокоится».

Он также прокомментировал теракт в Кабуле. По его словам, если теракт совершила террористическая организация «Исламское государство*», то ИГ* «бросило вызов не столько США, сколько талибам». У ИГ с талибами «борьба непримиримая», теракт – «репутационный укол и по талибам тоже», передает РИА «Новости» со ссылкой на YouTube-канал «Соловьев Live».

«Насколько я знаю, сегодня талибы, так было объявлено, задержали двух якобы граждан Малайзии, значит, боевиков ИГИЛ*, то есть, я так понимаю, что они будут отлавливать и они будут жестко совсем действовать с ИГИЛ. Талибам больше такое не нужно», – сказал Жирнов.

Посол сообщил, что Запад не выходил на Москву с вопросом о признании новых властей Афганистана. По его мнению, подобные разговоры обусловлены тем, что на Западе, вероятно, осознали, что «альтернативы той фактической власти, которая сейчас в Афганистане, нет, и рухнула западная ставка на президента Гани».

Кроме того, Вашингтон не обращался к Москве с просьбой принять афганских беженцев, в США «знают ответы» России, «знают наше к этому отношение». У посольств двух стран в Афганистане «сохранилось взаимодействие», российской стороне удалось «нормально абсолютно обеспечить вывоз наших граждан, в том числе через американское посольство, тут никаких проблем нет».

Жирнов сообщил, что талибы помогали посольству в погрузке россиян для эвакуации из Афганистана: «Отсекли толпу, зевак..., обеспечили, чтобы не было давки среди росграждан». Он также рассказал, что у «многих афганцев в силу их культуры – они думали, что можно в салоне лететь с кинжалами». «Мы им объясняли, вежливо и культурно, но доходчиво, что это не так», – сказал он.

Напомним, из Кабула самолетами Ил-62 и Ил-76 эвакуировали более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины

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