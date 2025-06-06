Маск объявил о выводе из эксплуатации Dragon SpaceX в ответ на слова Трампа

Маск заявил о выводе из эксплуатации корабля Dragon после слов Трампа

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«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», – написал Маск в соцсети Х.

Он не уточнял, как скоро это начнется. Ранее SpaceX использовала корабль Dragon для доставки грузов и экипажей на Международную космическую станцию (МКС).

Напомним, Дональд Трамп выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Илоном Маском после критики последним законопроекта о госрасходах.

Маск сообщил, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности американского правительства. Он также призвал не допустить принятия законопроекта о сокращении федеральных расходов, считая, что это увеличит дефицит бюджета.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям предпринимателя Илона Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».