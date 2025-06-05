ВСУ атаковали дронами тренажерный центр Запорожской АЭС

Украинские дроны ударили по тренажерному центру Запорожской АЭС

Tекст: Елизавета Шишкова

Украинские войска в очередной раз нанесли удары дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС. По информации станции, удары пришлись на крышу корпуса «Г», где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала – единственный в мире.

В официальном сообщении подчеркивается: «Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано».

Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что радиационный фон на станции остается в норме после атаки, приведшей к полному отключению электричества в Запорожской области.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской атомной станции остается тяжелой из-за ночного дронового удара, который повредил линии электропередачи и оставил Энергодар без света.

Работа Запорожской АЭС продолжилась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре, вызванные атакой беспилотников ВСУ.