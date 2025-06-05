После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.7 комментариев
ВСУ атаковали дронами тренажерный центр Запорожской АЭС
Украинские дроны ударили по тренажерному центру Запорожской АЭС
В районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС зафиксированы неоднократные атаки дронов ВСУ, в результате которых никто не пострадал.
Украинские войска в очередной раз нанесли удары дронами по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС. По информации станции, удары пришлись на крышу корпуса «Г», где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала – единственный в мире.
В официальном сообщении подчеркивается: «Сегодня ВСУ в очередной раз неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС. Прилет дронов ВСУ пришелся по крыше корпуса "Г" учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. В результате атак никто не пострадал. Критических повреждений не зафиксировано».
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что радиационный фон на станции остается в норме после атаки, приведшей к полному отключению электричества в Запорожской области.
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что ситуация на Запорожской атомной станции остается тяжелой из-за ночного дронового удара, который повредил линии электропередачи и оставил Энергодар без света.
Работа Запорожской АЭС продолжилась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре, вызванные атакой беспилотников ВСУ.