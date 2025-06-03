Лихачев заявил о контроле ситуации на Запорожской АЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ситуация на Запорожской атомной электростанции остается под контролем, несмотря на крайнюю сложность, передает РИА «Новости».

Лихачев добавил, что ночью по Запорожской области был нанесен дроновый ракетный удар, который затронул Энергодар и привел к почти полной разрушенности линий электропередач, снабжающих город.

Он заметил, что энергоснабжение в Энергодаре отсутствовало с раннего утра, однако «Росатом» смог оперативно подключить атомную станцию к временной схеме, чтобы обеспечить функционирование жизненно важных производств. Гендиректор корпорации выразил благодарность жителям и сотрудникам станции за выдержку и работу в тяжелых условиях.

Лихачев также отметил, что никаких прямых попаданий по самой станции зафиксировано не было – дроны сбивались на расстоянии от сотен метров до километра от объекта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия отказалась от ротации наблюдателей МАГАТЭ на Запорожской АЭС через территорию Украины. На Запорожской АЭС недавно прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ. Вооруженные силы Украины пытались сорвать ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.