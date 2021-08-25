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Российский самолет доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана
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Самолет Минобороны России совершил посадку на аэродром Гиссар в Таджикистане с гражданами этой страны, которые были эвакуированы из Афганистана, сообщили в Минобороны России.
«Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России совершил посадку на аэродроме города Гиссар Республики Таджикистан, куда доставил граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Также два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Афганистана в город Кант Киргизии граждан республики.
Ранее из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.
В Совфеде объяснили эвакуацию украинцев из Афганистана силами Минобороны России
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«Если в Киеве не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов, комментируя эвакуацию из Афганистана более 500 человек, в том числе граждан Украины, силами Минобороны России.
«Речь идет о гуманитарной акции. Если в Киеве сидят люди, которые не думают о своих людях, то это не предполагает, что мы тоже не должны думать о своем братском народе», – отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
При этом, по словам собеседника, официальный Киев после получения российской помощи никак не изменит политику по отношению к нашей стране.
«Те, кто находятся у рычагов власти на Украине, и те, кто стоит за их спиной, заняты совершенно другим. Им кажется, было бы хорошо вступить в НАТО и погубить Россию», – пояснил сенатор.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в военном ведомстве.
С этой целью создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации, которая сосредоточена на аэродроме в Ульяновске, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о скандале с украинским самолетом, который должен был эвакуировать граждан республики из Афганистана. Местные СМИ, а затем и замглавы МИД Украины сообщили о захвате этого самолета в Кабуле. Позже пресс-служба украинского МИДа опровергла это заявление – «захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет». Однако затем появились сведения, что украинский борт не захватили, а «зафрахтовали» богатые афганцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями.
В то время, когда Россия готовится помочь украинцам, оставшимся в Кабуле, Запад вновь подталкивает Украину к противодействию России. США, Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария создают фонд для противодействия влиянию России на Украине, сообщила замглавы британского МИДа Венди Мортон. Фонд начнет работу к декабрю. В течение трех лет планируется привлечь около 50 млн долларов.
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Лидер афганского сопротивления заявил о шантаже США
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Американские власти последние пару лет оказывали давление на правительство Афганистана: шантажировали и требовали освободить заключенных боевиков, заявил вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя и. о. президента и призвавший к сопротивлению.
По его словам, причинами падения правительства Афганистана стали давление США на Кабул, фактическое признание талибов на переговорах в Катаре и отсутствие актуальной информации в правительстве.
«Совершенно очевидно, что талибы никогда не подвергались давлению; они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у «Талибана». США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану». Поэтому вопрос о ядерном государстве, спонсирующем терроризм и мятежников против западных союзников в Афганистане, никогда не рассматривался», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал News18.
Салех также отметил, что межафганские переговоры в Дохе фактически «легитимизировали талибов, которые не сохранили верность своему слову». «Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и говорили: либо вы освободите заключенных, либо мы сократим вам помощь, в том числе военную. Мы спросили: а уверены ли вы, что эти люди не окажутся на передовой? Их ответ был отрицательным, но все они оказались на передовой. Таким образом, это было не освобождение заключенных, а предоставление талибам подразделения крайне радикализированных боевиков», – добавил вице-президент Афганистана.
Он также выразил мнение, что в правительстве «были люди, которые не знали о ситуации и принимали все как должное». «Однако мы не можем ограничиваться этими четырьмя причинами, поскольку существуют различные другие проблемы, которые привели к этой трагедии. Суть в том, что НАТО больше нет, американские военные ушли, но афганский народ не ушел, его нельзя было эвакуировать. Аэропорт Кабула – это верхушка айсберга. Страна погрузилась в трагедию, а террористические группировки захватили Афганистан», – заключил Салех.
Ранее в администрации Джо Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Минобороны приготовилось вывезти из Афганистана граждан России и Украины
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Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации, сообщили в военном ведомстве.
«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.
Там уточнили, что «создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации». Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.
«На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированных граждан России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами», – отметили в Минобороны.
Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Напомним, 15 августа отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Стало известно о разграблении российского Ми-8 в аэропорту Кабула
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Российский вертолет Ми-8МТВ был разграблен в аэропорту Кабула 17 августа, в настоящее время он перебазирован в безопасную локацию, сообщает пресс-служба авиакомпании UTair.
«17 августа неустановленные лица проникли на борт вертолета, где вскрыли контейнер с бортовым аварийно-спасательным оборудованием, в котором были инструменты и неприкосновенный запас продуктов. Также была повреждена внутренняя обшивка», – заявили в компании, передает 5-tv.ru.
После инцидента на борту воздушного судна был наведен порядок и обеспечена безопасность вылета. Через несколько дней, 22 августа, вертолет был «перебазирован в безопасную локацию».
Произошедшее с российским вертолетом в Госдуме объяснили хаосом, который творится последние дни в аэропорту Кабула. В комментарии «Говорит Москва» зампредседателя комитета нижней палаты парламента по обороне Виктор Заварзин подчеркнул, что посольство России в Афганистане принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности россиян и российской техники.
«Я пока не владею ситуацией по этому вертолету, думаю, что разберутся. Сколько американских самолетов они захватили? Там по кадрам видно, что в аэропорту творится полная неразбериха. Там нагнали народа, афганцы, разные национальности, силы НАТО», – добавил депутат.
UTair с 1991 года является подрядчиком ООН по доставке гуманитарных грузов вертолетным транспортом, а с 2001 года – крупнейшим поставщиком авиатранспортных услуг, передает РИА «Новости». 24 августа авиакомпания получила разрешения для полетов в Кабул от авиационных властей России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Афганистана и вывезла более 200 сотрудников ООН.
Тем временем в среду сообщалось, что Минобороны по поручению президента России Владимира Путина организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации.
Путин: Россия извлекла уроки из опыта пребывания СССР в Афганистане
Российская сторона внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда «Единой России».
«Вы знаете, какая сложная, тревожная ситуация сложилась сегодня в Афганистане. Мы внимательно следим за этой ситуацией, активно взаимодействуем с нашими союзниками по ОДКБ», – сказал президент, передает ТАСС.
Российская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела Афганистана, подчеркнул глава государства. «Тем более втягивать наши вооруженные силы в конфликт всех против всех. Там, по-моему, это и происходит», – указал он.
Россия имеет эффективные возможности по обеспечению безопасности, в том числе от международного терроризма. «К сожалению, эта угроза сохраняется. Надо это понимать и предельно ответственно к этому относиться», – добавил Путин.
Глава государства в связи с ситуацией в Афганистане поручил усилить меры для безопасности россиян.
«Крайне важны и слаженные действия всех органов власти. Я прошу правительство, МИД, силовые структуры совместно с парламентариями усилить работу по всем ключевым направлениям обеспечения безопасности страны и граждан», – сказал он.
Путин напомнил, что конфликт в Афганистане длится уже несколько десятилетий. «У СССР был свой опыт пребывания в этой стране. Мы извлекли необходимые уроки», – сказал президент.
Посол рассказал о проблемах из-за устроенного США бардака в аэропорту Кабула
Российское посольство скоро решит вопрос с вывозом сотрудников из Афганистана, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
По его словам, «из-за того бардака, который американцы навели в кабульском аэропорту, отменились международные рейсы». Сообщалось, что «они должны скоро возобновиться», но сейчас «просто нет соответствующих гарантий». В связи с этим российская сторона «скоро решит вопрос с вывозом небольшой группы сотрудников, которые должны быть в Москве». Так, у некоторых сотрудников подошел к концу срок командировки, другие собираются в плановые отпуска, но пока не могут выехать, передает ТАСС со ссылкой на RT.
Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
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Кабул покинули четыре российских самолета с россиянами и гражданами стран ОДКБ
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Из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту, сообщили в оборонном ведомстве.
«Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств – членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день запрещенное в России террористическое движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Также талибы закрыли аэропорт афганской столицы для всех, кроме иностранных граждан. При этом представители «Талибана» заявили, что все желающие покинуть Афганистан должны сделать это до 31 августа.
Талибы объявили о мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере
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Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время, заявил представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забихулла Муджахид.
«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать. По нашей информации, мирное соглашение будет достигнуто в ближайшее время», – заявил Муджахид, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Shamshad News.
Ранее талибы заявили, что провинция Панджшер в Афганистане не может остаться без контроля движения «Талибан». После этого представители движения отправились на переговоры в Панджшер. Ожидалось, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя.
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Талибы заявили о хороших отношениях с Китаем и Россией
Представитель катарского политического офиса движения «Талибан» (запрещено в России) Мохаммад Наим утверждает, что у талибов складываются хорошие отношения с Китаем и Россией.
«Китай – соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России», – заявил он, заверив, что талибы стремятся развивать отношений «со всеми соседними с Афганистаном» государствами.
Наим рассказал, что делегация талибов во главе с Абдулом Саламом Ханафи, «заместителем главы политического офиса Исламской Республики Афганистан (самоназвание радикалов), встретилась с послом Китая в Кабуле и его делегацией». На встрече обсуждались «вопросы безопасности и текущая ситуация в Афганистане, а также двусторонние отношения и гуманитарная помощь китайской стороны», передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».
Представитель политбюро талибов также заявил, что его движение остается «мишенью западных СМИ на протяжении более 20 лет, и хорошо представляет, как готовятся доклады о нарушении прав человека». Он заявил, что обвинения в адрес талибов в нарушении прав человека являются «пустыми и необоснованными».
15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что исключение движения из списка террористов будет зависеть от их конкретных действий и шагов.
Талибы запретили вывозить доллары из Афганистана
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Из Афганистана запрещается вывозить доллары и исторические ценности, заявило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России).
В соцсетях «Исламского эмирата Афганистан» (самоназвание радикалов) объявлено о том, что гражданам «категорически запрещена контрабанда долларов и предметов старины или вывоз их из страны под любым предлогом наземным и воздушным путем». Талибы предупредили, что у нарушителей «будут немедленно конфискованы» доллары и исторические ценности. Сами нарушители будут «наказаны в соответствии с законом», передает ТАСС.
В понедельник талибы объявили о назначении Хаджи Мохаммада Идриса новым исполняющим обязанности главы Центрального банка Афганистана. Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан» (запрещено в России) минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США также намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ на сумму в почти полмиллиарда долларов. Washington Post сообщила, что США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана.
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Байден указал на угрозу США от «заклятых врагов» «Талибана»
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Террористическая организация «Исламское государство*» ищет возможность ударить по силам США в Афганистане, заявил глава американского государства Джо Байден.
Он заявил, что «полон решимости обеспечить осуществление миссии» по эвакуации из Афганистана и «помнит о возрастающих рисках». В частности, растет «опасность нападения» со стороны «ИГ*-Хорасан»* – филиала ИГ* в Афганистане, причем филиал «является заклятым врагом движения «Талибан» (запрещено в России), сказал Байден. По его словам, каждый день, когда военные США находятся в Кабуле, ИГ* стремится атаковать аэропорт.
Байден сообщил, что Соединенные Штаты помогли в эвакуации почти 76 тыс. человек из аэропорта столицы Афганистана с конца прошлого месяца. Он также сообщил, что обсудил ситуацию в Афганистане с лидерами стран G7, представителями НАТО, ООН и ЕС, и все они договорились выступать с единой позиции, передает ТАСС.
По его словам, участники переговоров «согласились с тем, что легитимность любого будущего правительства» Афганистана «зависит от того подхода, который оно сейчас выберет с точки зрения выполнения своих международных обязательств». В частности, речь идет о том, чтобы Афганистан не был «базой для терроризма». Талибам не собираются «верить на слово», о них будут «судить по их действиям».
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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Эксперт оценил возможность мирного соглашения между «Талибаном» и сопротивлением в Панджшере
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«Это означает предложение о сдаче», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя заявление представителя движения «Талибан» (запрещено в России) Забихуллы Муджахида о скором мирном соглашении с провинцией Панджшер, где находятся силы сопротивления талибам.
«Обе стороны хотели бы решить этот вопрос мирным путем, но пока их взгляды очень сильно расходятся. Поэтому сложно представить, как они могли бы договориться», – отметил директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.
По его словам, руководство движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) затягивает время. «Они сейчас находятся под давлением мирового сообщества. Для их имиджа не будет положительным сказать, что они планируют решать вопрос силой. Поэтому они обещают разрешение ситуации мирным путем», – отметил Нессар.
«Внутри Афганистана ситуация с экономикой сейчас не очень хорошая. Талибам нужно как можно быстрее создать администрацию, чтобы управлять страной», – пояснил собеседник.
«Талибы ожидают, что их анонс о перемирии поймут как предложение о сдаче. Их слова значат – «мы сильнее вас, сдавайтесь!» – убежден Нессар.
Мирное соглашение с провинцией Панджшер, где находятся антиталибские силы сопротивления, будет достигнуто в ближайшее время, пообещал представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид.
«Мы находимся в контакте с людьми в Панджшере. Мы ведем переговоры со старейшинами, влиятельными лицами... Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать», – цитировало РИА «Новости» заявление Муджахида телеканалу Shamshad News.
Должна ли Россия признать правительство талибов в Афганистане?
Напомним, что после того, как «Талибан» взял Кабул, последним очагом активного сопротивления стала северо-восточная провинция Панджшер, населенная в основном таджиками. Сообщалось, что во главе антиталибского движения находятся Ахмад Масуд (сын лидера антиталибского «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад), а также вице-президент Афганистана Амрулла Салех, провозгласивший себя и. о. президента республики после бегства главы государства Ашрафа Гани.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Масуд-младший обратился за помощью к США и сообщил, что у отрядов сопротивления есть запасы боеприпасов и оружия. В минувшие выходные этот лидер сопротивления заверил: Панджшер не будет сдан «Талибану». «Если они попробуют установить контроль над Панджшером, мы готовы к сопротивлению. Мы оказали сопротивление СССР, сможем оказать его и талибам», – цитировало интервью Масуда каналу Al Arabiya агентство РИА «Новости».
Однако позже стало известно, что представители «Талибана» отправились на переговоры в Панджшер – сообщалось, что оплот сопротивления сдастся без боя.
Ранее движение «Талибан» попросило российских дипломатов передать лидерам ополчения в Панджшере «политический сигнал» о желании достичь соглашения. Движение также пообещало распространить амнистию на всех чиновников афганского правительства, в том числе на бежавшего президента Гани. Все эти люди могут вернуться в страну, пообещал высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани.
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Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане
В связи с вызывающей беспокойство ситуацией в Афганистане платежные операции в стране решено приостановить, сообщил Всемирный банк.
ВБ «глубоко обеспокоен ситуацией в Афганистане», ее «влиянием на перспективы развития страны, особенно для женщин». Банк собирается проконсультироваться с международным сообществом и партнерами. При этом ВБ хочет оставаться вовлеченными и сохранить «с трудом завоеванные достижения в области развития», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, США намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) запретило вывозить доллары и исторические ценности из Афганистана.
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Талибы отправились на переговоры в Панджшер
Представители движения «Талибан» (запрещено в России) отправились на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя.
«Делегация талибов ... прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров», – рассказал источник в «Талибане» РИА «Новости».
По его словам, делегация талибов отправилась на переговоры с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса».
До этого талибы заявили, что провинция Панджшер в Афганистане не может остаться без контроля движения «Талибан».
Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом. В тот же день движение «Талибан» (запрещено в России) объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана. В Конгрессе США события в Афганистане назвали «капитуляцией Америки».
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники заявили, что талибы хотели бы включить в совет для управления Афганистаном Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера «Северного альянса», противостоявшего талибам.
При этом в прессе сочли включение в совет Масуда, возглавившего сопротивление талибам в Панджшере, маловероятным. При этом, по словам источников, некоторым членам прошлой администрации Афганистана будет предложено управление министерствами на их выбор.
США начали выводить войска из аэропорта Кабула
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Американский воинский контингент в аэропорту Кабула сокращается, сообщили в Белом доме.
Представитель администрации президента США Джо Байдена не указал, какое именно число военных уже покинуло аэропорт, но сказал, что в аэропорту «сегодня их меньше», чем днем ранее. Пентагон сообщал, что к концу прошлой недели там было 5,8 тыс. военных США, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
При этом New York Times пишет, что вывод войск начнется ближе к концу недели. Хотя датой окончания эвакуации указывалось 31 августа, вывод военных необходимо начать раньше, чтобы успеть завершить его в срок.
Позднее Пентагон подтвердил, что вывел из Афганистана несколько сотен военных США, передает РИА «Новости».
США за последние дни перебросили в аэропорт столицы Афганистане до 6,5 тысячи военнослужащих для обеспечения вывоза из страны американцев, граждан третьих стран и местных жителей из групп риска.
Напомним, в администрации Байдена признались в ежедневных контактах с талибами. При этом Пентагон открестился от выплат талибам за безопасную эвакуацию американцев из Афганистана. Байден заявил о наличии «трудностей» с эвакуацией помогавших американцам жителей Афганистана. Он признал, что движение «Талибан» (запрещено в России) сотрудничает с Соединенными Штатами по вопросу эвакуации американских граждан. Талибы же пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени.
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