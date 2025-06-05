Песков заявил о важности состоявшегося разговора Путина и Трампа

Tекст: Александра Юдина

Представитель Кремля отметил, что продолжительность беседы не имеет значения, поскольку за это время стороны смогли обсудить множество важных тем, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что разговор был конструктивным, а также добавил, что иногда даже за короткое время можно сказать очень много важного.

Песков также сообщил, что в ходе этой беседы лидеры двух стран не договаривались о личной встрече, хотя оба считают такую встречу необходимой, при условии должной подготовки и наличия конкретных результатов.

Пресс-секретарь Кремля уточнил, что в разговоре не затрагивалась тема санкций, которую, по его словам, стороны не обсуждали.

Ранее Кремль сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

Bloomberg писало, что в последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана.