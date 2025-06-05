После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Песков заявил о важности состоявшегося разговора Путина и Трампа
Во время телефонного разговора, который длился 1 час 10 минут, президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили множество важных тем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что продолжительность беседы не имеет значения, поскольку за это время стороны смогли обсудить множество важных тем, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что разговор был конструктивным, а также добавил, что иногда даже за короткое время можно сказать очень много важного.
Песков также сообщил, что в ходе этой беседы лидеры двух стран не договаривались о личной встрече, хотя оба считают такую встречу необходимой, при условии должной подготовки и наличия конкретных результатов.
Пресс-секретарь Кремля уточнил, что в разговоре не затрагивалась тема санкций, которую, по его словам, стороны не обсуждали.
Ранее Кремль сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.
Bloomberg писало, что в последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана.