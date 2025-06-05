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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    11 комментариев
    5 июня 2025, 11:46 • Новости дня

    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом

    Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
    @ IMAGO/Bonnie Cash/Pool/CNP /MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.

    Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.

    Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.

    Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.

    Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.

    Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.

    По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий на недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие вопросы. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. Российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

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    4 июня 2025, 21:48 • Новости дня
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    Ушаков: Трамп выразил надежду на содействие России по Ирану
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональд Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Трамп подчеркнул важность российской поддержки на этом направлении, передает ТАСС.

    «Дональд Трамп считает, что здесь, возможно, необходимо содействие со стороны России и он будет признателен, если бы Россия могла бы соответственным образом отработать с иранской стороной», – сказал Ушаков. По словам Ушакова, американский лидер отметил, что поддержка России может оказать влияние на переговорный процесс между Вашингтоном и Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США, в ходе которого подробно обсудил итоги прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 03:49 • Новости дня
    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран

    Трамп запретил въезд в США гражданам нескольких государств

    Трамп подписал указ о запрете на въезд в США гражданам 12 стран
    @ Пресс-служба Белого дома/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп возобновляет политику запрета, действовавшего со времен его первого президентского срока, подписав в среду вечером указ, запрещающий въезд в страну из ряда стран, пишет Los Angeles Times.

    «Эти страны включают Афганистан, Бирму, Чад, Республику Конго, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Гаити, Иран, Ливию, Сомали, Судан и Йемен. В дополнение к запрету, который вступает в силу в понедельник в 12.01 по восточному времени, будут введены усиленные ограничения для посетителей из Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы», – сказано в материале Los Angeles Times.

    Список составлен на основе указа Трампа от 20 января, согласно которому Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности, а также директор национальной разведки должны составить отчет о «враждебном отношении» к США перспективах нацбезопасности от въезда в страну граждан из определенных стран.

    «Указ содержит исключения для законных постоянных резидентов, существующих владельцев виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых служит национальным интересам США», – говорится в опубликованном на сайте Белого дома указе.

    «Я должен действовать так, чтобы защитить национальную безопасность и национальные интересы Соединенных Штатов и их народа», – приводит газета выдержку из заявления Трампа.

    Во время своего первого президентского срока Трамп в январе 2017 года издал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи преимущественно мусульманских стран:  Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, администрация президента Трампа уже в марте  рассматривала возможность ужесточить въезд в страну гражданам из 43 государств.

    До этого, в январе, президент США подписал указ, запрещающий въезд нелегальным мигрантам через южную границу страны.

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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    4 июня 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп настоял на отсрочке рассмотрения Сенатом санкций против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

    Трамп обратился к лидеру республиканского большинства в Сенате Джону Тьюну с просьбой не рассматривать на ближайшей неделе законопроект о новых санкциях против России, передает ТАСС. Об этом сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Сената Роджер Уикер на онлайн-встрече с группой военных обозревателей в Вашингтоне.

    По словам Уикера, Трамп попросил, чтобы сенаторы не выносили на голосование документ, который предполагает ужесточение ограничительных мер против России, включая возможные рестрикции в отношении третьих стран. «Я знаю, что он запросил, чтобы лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса Джон Тьюн не выносил законопроект на рассмотрение на этой неделе», – сказал Уикер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США разработали законопроект о введении 500-процентных пошлин против Индии, Китая и других торговых партнеров России. Сенаторы США заявляли о намерении добиться введения новых санкций против России до саммита G7, который пройдет в канадской провинции Альберта с 15 по 17 июня.

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    4 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы

    Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

    Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

    «В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта», – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

    Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

    Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    4 июня 2025, 23:48 • Новости дня
    Маск призвал «убить билль», который Трамп зовет «Большим прекрасным законом»

    Маск разразился критикой в адрес билля Трампа о сокращении федрасходов

    Маск призвал «убить билль», который Трамп зовет «Большим прекрасным законом»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Американский предприниматель Илон Маск призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

    «Закрытие правительства (которое, кстати, на самом деле не закрывает критически важные свои функции) бесконечно лучше, чем принятие ужасного законопроекта», – написал Маск в одном из постов соцсети Х.

    Еще один его пост гласит о том, что утверждение, будто «Закон об одном большом красивом счете» сократит дефицит бюджета на 1,4 трлн долларов за 10 лет, не подтверждается большинством аналитических материалов.

    Он приводит несколько аналитических данных, которые говорят об увеличении дефицита бюджета на 2,3 – 3,8 трлн долларов, при этом другие прогнозируют рост на 2,6 – 3,1 трлн долларов, включая проценты.

    «Четких доказательств экономии на 1,7 трлн долларов нет. Различные исходные данные и предположения о росте приводят к расхождениям, но фактически все данные указывают на увеличение дефицита бюджета», – указывает Маск.

    Он призывает разработать новый законопроект, чтобы не увеличивать дефицит и потолок госдолга.

    «Позвоните своему сенатору, позвоните своему конгрессмену. Доводить Америку до банкротства недопустимо! Убейте законопроект (Kill the bill – в оригинале», – написал предприниматель, добавив в одном из постом фото из кинофильма с воинственной Умой Турман в ярко-желтом костюме с самурайским мечом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    До этого в ответ Маск выступил с предложением прекратить финансирование ООН.

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    4 июня 2025, 14:39 • Новости дня
    Мужчина проник в поместье Трампа, чтобы сделать предложение внучке президента США

    Tекст: Ольга Иванова

    На территории резиденции Мар-а-Лаго был задержан молодой мужчина, пытавшийся попасть внутрь ради проповеди и предложения внучке президента США Дональда Трампа.

    Секретная служба задержала 23-летнего Энтони Рейеса, который перелез через стену поместья Мар-а-Лаго во Флориде, передает NBC. По информации полиции, инцидент произошел в ночь на среду, когда нарушитель проник на территорию владения Дональда Трампа, где тот проживает со своей семьей, пишет РИА «Новости».

    Во время допроса Рейес сообщил правоохранителям, что намеревался «проповедовать Евангелие», а также жениться на Кай Трамп – 18-летней внучке президента, старшей дочери Дональда Трампа–младшего.

    «На момент инцидента на территории не было никого из лиц, находящихся под защитой Секретной службы», – заявил представитель охраны комплекса.

    Рейеса поместили в тюрьму округа Палм-Бич под залог в 50 тыс. долларов и запретили любые контакты с Трампом или членами его семьи, включая Кай. Мужчина не признал себя виновным.

    В апреле 17-летний подросток из Висконсина был обвинен в убийстве своих родителей и планировании покушения на президента Дональда Трампа, а также в попытке использования оружия массового уничтожения с помощью дрона.

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    4 июня 2025, 23:10 • Новости дня
    Госдеп назвал разговор Путина и Трампа частью усилий США по Украине

    Госдеп связал телефонный разговор Путина и Трампа с усилиями США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа стал частью дипломатических усилий Соединенных Штатов по урегулированию конфликта на Украине, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

    Тэмми Брюс сообщила, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным стал частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Официальный представитель Госдепартамента заявила, что этот контакт был частью переговорного процесса и дипломатических шагов между лидерами двух стран.

    Брюс отметила, что такие разговоры между мировыми лидерами могут привести к изменениям в международной повестке. По ее словам, Трамп продолжает прилагать усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В Госдепе также подчеркнули, что Вашингтон рассматривает подобные контакты как способ продвижения своих дипломатических инициатив, направленных на снижение напряженности в регионе.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Владимир Путин по телефону рассказал Дональду Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.

    Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

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