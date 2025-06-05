Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
Bloomberg: Лидеры России, Китая и Ирана отказались от компромиссов с Трампом
В последние 48 часов президент США Дональд Трамп потерпел неудачу в попытках достичь соглашений с лидерами России, Китая и Ирана, пишет Bloomberg.
Президент США столкнулся с отказом Москвы, Пекина и Тегерана поддержать его инициативы по ключевым международным вопросам, несмотря на предвыборные обещания, передает Bloomberg.
Издание указывает, что Трамп обещал быстро урегулировать конфликт на Украине, заключить торговое соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином и добиться нового ядерного договора с Тегераном, однако никаких договоренностей достигнуто не было.
Bloomberg напоминает, что Трамп считает председателя КНР Си Цзиньпина очень серьезным и жестким переговорщиком, и подчеркнул, что договориться с ним крайне сложно. После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп признал, что диалог не приведет к немедленному миру.
Также издание подчеркивает, что президент России отверг призывы к переговорам для прекращения конфликта на Украине, несмотря на настойчивые требования США.
Кроме того, Bloomberg отмечает, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи раскритиковал американские предложения по ядерному соглашению и упрекнул Вашингтон в высокомерии, заявив, что США требуют прекратить обогащение урана.
По мнению издания, отношения с Китаем также осложнились: Пекин ужесточил экспортный контроль на редкоземельные металлы, что нанесло удар по американским отраслям. В то же время, Китай активизирует торговые связи с Европой, чтобы компенсировать влияние санкций и ограничений со стороны США.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выразил заинтересованность в том, чтобы власти России подключились к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин по телефону рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.
Стороны подтвердили готовность оставаться на постоянной связи и продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.