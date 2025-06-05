После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
Эксперт предупредил о жестком ответе России на удары Киева
Малинен заявил о возможном жестком ответе России на атаки ВСУ
Профессор из Хельсинки заявил о готовности России жестко ответить на атаки аэродромов со стороны Украины, отметив бездействие США.
Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, и США займут роль наблюдателя в этом конфликте.
Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.
Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.
Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ первого июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.