Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ острыми и дружескими

Tекст: Александра Юдина

По словам Лихачева, обсуждение некоторых тем сопровождалось острыми моментами, однако общее взаимодействие оставалось конструктивным, передает ТАСС.

Пресс-служба Росатома сообщила, что глава организации и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценили встречу как полезную и откровенную. В ходе переговоров стороны подтвердили намерение поддерживать дальнейшие контакты для регулярного обмена мнениями по актуальным вопросам.

Особое внимание на переговорах уделили вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС на фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.

Представители обеих делегаций согласовали позиции по ряду ключевых вопросов, связанных с текущей ситуацией вокруг станции.

В Калининграде прошли двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ. В состав российской делегации на подобных встречах обычно входят представители Росатома, Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также Росгвардии.