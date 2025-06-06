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Лихачев назвал переговоры с МАГАТЭ острыми и дружескими
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.
По словам Лихачева, обсуждение некоторых тем сопровождалось острыми моментами, однако общее взаимодействие оставалось конструктивным, передает ТАСС.
Пресс-служба Росатома сообщила, что глава организации и руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценили встречу как полезную и откровенную. В ходе переговоров стороны подтвердили намерение поддерживать дальнейшие контакты для регулярного обмена мнениями по актуальным вопросам.
Особое внимание на переговорах уделили вопросам ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС на фоне продолжающихся обстрелов со стороны ВСУ.
Представители обеих делегаций согласовали позиции по ряду ключевых вопросов, связанных с текущей ситуацией вокруг станции.
В Калининграде прошли двусторонние переговоры делегаций России и МАГАТЭ. В состав российской делегации на подобных встречах обычно входят представители Росатома, Ростехнадзора, МИД России, войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, а также Росгвардии.