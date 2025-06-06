Биржевая цена на бензин Аи-92 в России за неделю выросла на 1,85%

Стоимость бензина Аи-92 в России на бирже выросла на 1,85%

Tекст: Вера Басилая

За неделю бензин Аи-92 на Петербургской бирже подорожал на 1,85%, а Аи-95 – на 0,98%. Только в пятницу цена на Аи-92 снизилась на 0,93% до 58 190 рублей за тонну, Аи-95 также подешевел на 0,93% до 61 306 рублей за тонну, передает РИА «Новости».

Тонна летнего дизельного топлива подешевела на 0,29%, составив 57 950 рублей. Стоимость авиакеросина сократилась на 0,44% до 70 263 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 2,92% до 15 913 рублей. В то же время мазут вырос в цене на 0,99%, до 17 648 рублей за тонну.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство обсуждает продление запрета на экспорт для непроизводителей на сентябрь и октябрь.

Ранее Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран G20.

В апреле 2025 года на российском топливном рынке наблюдался резкий рост стоимости бензина на 12%.

В феврале правительство России продлило запрет на экспорт бензина до 31 августа для стабилизации внутреннего рынка и поддержки экономики нефтепереработки.