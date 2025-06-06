Европа возвращает отношения с Украиной на три года в прошлое

Tекст: Николай Стороженко

Чуть более трех лет назад, в мае 2022 года, руководство ЕС в качестве меры экономической поддержки Украины и режима Зеленского одобрило так называемый торговый безвиз. А именно – отмену квотирования агроэкспорта Украины на рынок ЕС.

Украинскую торговлю и бюджет это действительно поддержало. Однако уже весной 2023 года страны ЕС столкнулись с протестами фермеров. В основном речь о странах, непосредственно граничащих с Украиной – о Польше, Венгрии и Румынии. Наиболее активные (поляки, венгры) блокировали погранпереходы, физически препятствуя автомобильным и даже железнодорожным поставкам агропродукции.

И их можно понять. Если в 2021 году ЕС для Украины был рынком сбыта примерно 30% агроэкспорта, то в 2022-2023 годах эта доля подскочила до 55% (и до 52% в 2024-м). Дешевое украинское зерно стало вытеснять европейское и разорять местных фермеров.

Такая ситуация и действия фермеров не могли остаться без ответа еврочиновников. Которые к тому же в 2022 году явно не рассчитывали на то, что режим беспошлинной и бесквотной торговли придется вводить для Украины так надолго. Если брать 2021 год за базу, в 2022-2024 годах украинцы наторговали в ЕС «лишние» 14-15 млрд долларов. Так что в мае 2024 года режим торгового безвиза продлили на год, предупредив, что это последнее продление, в июне 2025 года торговый безвиз отменят окончательно. Но и последнее продление будет «гибридным» – с ограничениями по отдельным видам товаров.

Украине пришлось согласиться. Ограничения затронули наиболее чувствительные позиции как для украинских фермеров, так и для их европейских коллег: яйца, мясо птицы, кукурузу, крупы, сахар, мед.

Впрочем, похоже, что данные ограничения лишь формализовали некие непубличные договоренности.

По крайней мере, согласно отчету ЕК по торговле агропродукцией, опубликованному в январе 2025 года, Украина уже к октябрю 2023 года сократила поставки аграрной продукции в ЕС по отдельным видам товаров практически до уровня 2021 года (падение объемов экспорта до 12,05 млрд долларов). С другой стороны, в 2024-м украинцы смогли практически повторить результат 2022 года за счет освоения новых ниш.

Однако теперь прикрываются и эти лазейки. С 6 июня и, предположительно, до конца текущего года начинает действовать переходный режим торговли между Украиной и Евросоюзом. На этот срок Украине предоставлены квоты в размере 7/12 от квот, действовавших в 2021 году.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пытается делать хорошую мину при плохой игре, утверждая, что «...объемы квот переходного режима являются достаточными, чтобы Украина не почувствовала ухудшения условий, которые были во время торгового безвиза».

Однако в Нацбанке страны с ним не согласны: «Чистые потери нашего экспорта в течение июня – декабря 2025 года составят 800 млн долларов. Это существенный объем для нашего платежного баланса и валютного рынка», – заявил зампредседателя НБУ Сергей Николайчук.

Рискнем не согласиться с ними обоими. Если квоты для украинских аграриев действительно вернут на уровень 2021 года, падение экспортной выручки для Украины по итогам года может составить от 1,5 до 2,5 млрд долларов (к показателям 2024 года). Это хорошие новости для жителей Украины: отмена торгового безвиза, возможно, несколько снизит цены на продукцию агросектора внутри страны. И не очень хорошие новости для бизнеса и правительства – первый меньше наторгует и заплатит меньше налогов.

Казалось бы, несерьезный какой-то спор. Ну и пусть экспорт просядет не на 800 млн долларов, а на полтора миллиарда. Или даже на два. В любом случае режим Зеленского держится в первую очередь на финансовой помощи его союзников. А там счет идет не на сотни миллионов долларов, а на десятки миллиардов в год.

Однако вопрос следует ставить иначе. Во-первых, режим искусственного жизнеобеспечения Украины – он не навсегда. Дело даже не в деньгах, их у Европы хватит надолго. Проблема в том, что украинцы закончатся куда быстрее, чем сломается печатный станок в Брюсселе.

Во-вторых, когда-то давно украинцы затеяли всю эту бузу (вспомним майданы) именно ради более тесных торговых отношений с ЕС. И даже ради вступления в ЕС – в этот цветущий сад и братскую семью европейских народов.

Но дело в том, что в братской семье никакого торгового безвиза – которого сейчас лишают Украину – нет в принципе. Членство в ЕС подразумевает для стран-участниц все те же квоты – на производство и на возможность продать выращенное на общем европейском рынке. Просто эти квоты не такие жесткие, как для Украины и прочих ассоциированных партнеров. К тому же сильно отличаются от страны к стране. Для старой Европы – побольше и пожирнее, для стран Восточной Европы – что осталось.

По сути, период с мая 2022 года по июнь 2025-го были для украинских аграриев лучшим временем за всю историю их торговых отношений с ЕС. Авансом. Даже если 1 января 2026 года Украину вдруг в авральном порядке, по велению Санта-Клауса, примут в ЕС, ее аграриям в качестве квоты определят что-то среднее между довоенной квотой и торговым безвизом. Миллиардов 10 в год.

Больше? Не вопрос, за счет новых статей, в которых вы не будете конкурировать с европейскими производителями. Кофе начните выращивать, специи, авокадо. Да что угодно. Только не сахарную свеклу, не мед и не куриц. Конкурируйте с Африкой и Латинской Америкой, но не с французскими фермерами, которые запрудят Париж тракторами и зальют навозом. Вот так выглядят настоящие европейские ценности и европейская солидарность.

И вот тут-то мы подходим к главному моменту. До Евромайдана украинцы поставляли в ЕС агропродукции на 3-4 млрд долларов в год и цеплялись за этот рынок зубами (хотя торговля с Азией давала почти вдвое больше). После майдана, спустя годы споров и унижений, довели этот результат до 7-8 миллиардов. Затем медовый месяц торгового безвиза – и ожидание: каким будет новый торговый режим в агросекторе? На 8,5 млрд в год квот дадут? Или на девять?

Но один только транзит российского газа давал Украине до 3 млрд долларов год. Не считая экономического эффекта от более низких цен на тот же газ. Плюс нефть, нефтепродукты (снова транзит и низкие цены), плюс уголь, туристы и рынки сбыта для украинской промышленности (без всяких квот) – на 15-20 млрд долларов в год.

Теперь выясняется, что Украина от всего этого отказалась, чтобы сегодня считать европейские квоты, как старушка считает копейки на паперти. И это не говоря уж о военном конфликте. Европейская сказка для Украины заканчивается – потому что Европа оказалась не другом, а конкурентом.