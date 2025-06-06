К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?5 комментариев
Пострадавшим при терактах в Курской и Брянской областях решили выплатить 88 млн рублей
Свыше 88 млн рублей планируется выплатить семьям погибших и пострадавших в ходе террористических актов в Брянской и Курской областях, сообщили в МЧС России.
Деньги поступят пострадавшим в результате терактов, такой проект распоряжения подготовлен ведомством, сообщили в МЧС, передает РИА «Новости».
После того, как распоряжение выйдет, денежные средства на единовременные пособия поступят в регионы.
Поясняется, что единовременное пособие членам семей погибших составит 1 млн 567,5 тыс. рублей на каждого погибшего, распределенные между всеми членами семьи. Пострадавшим с тяжким или средней тяжести вредом здоровью направят по 627 тыс. рублей, с легким вредом – по 313,5 тыс. рублей.
Ранее СК возбудил дело о теракте после ракетного удара ВСУ по жилым домам в городе Рыльске в Курской области. В результате атаки погибли две женщины.