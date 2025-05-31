Tекст: Александра Юдина

В сообщении МИД России отмечается, что публикация намеренно формирует образ «добрых украинских оккупантов» и искажает реальные события в регионе, передает ТАСС.

В министерстве указывают, что даже принудительный вывоз граждан на Украину меркнет на фоне других действий ВСУ и наемников, которые, по данным российского МИД, совершали зверства на территории Курской области.

Дипломаты ссылаются на многочисленные свидетельства расстрелов мирных жителей, целых семей, пытавшихся покинуть зону боевых действий, а также нацеленных ударов дронами по гражданским вне зависимости от их возраста и пола.

Особый акцент делается на массовом убийстве жителей села Русское Поречное Суджанского района, в котором, по информации МИД, участвовали украинские неонацисты.

Российские правоохранители распространили видеозаписи, где видны тела со связанными руками, следами пыток и огнестрельными ранениями, а также следы многочасовых издевательств, подчеркнули в министерстве. Там добавили, что боевики действовали, осознавая невоенный статус жертв, на что указывают и видеозаписи допросов пленных бойцов ВСУ.

В МИД России заключают, что расследователей издания The Insider не интересуют эти настоящие преступления, поскольку, по мнению ведомства, у их покровителей и работодателей совсем иные задачи, которые The Insider исправно выполняет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, служба безопасности Украины и украинская армия насильственно вывозили жителей из прифронтовых районов Харьковской области. До этого украинские власти проводили принудительную эвакуацию в 30 населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.