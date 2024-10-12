Время без героя закончилось, и публике понадобилось увидеть нового героя в искусстве. Но в большой прозе, в кино, в театре пока не появлялось прорывных произведений, которые открыли бы новую страницу в патриотическом направлении. Почему?4 комментария
СБУ и ВСУ начали принудительную эвакуацию мирных жителей из Харьковской области
Служба безопасности Украины и украинская армия насильственно вывозят жителей из прифронтовых районов Харьковской области, сообщил очевидец с подконтрольной Киеву части региона.
У принудительно эвакуируемых проверяют их телефоны, такие меры принимаются из-за приближения линии фронта, сказал собеседник РИА «Новости».
Ранее в субботу Минобороны России информировало, что ВСУ потеряли до 110 человек в зоне действий российской группировки «Север» в Харьковской области за сутки.
В сентябре украинские власти проводили принудительную эвакуацию в 30 населенных пунктах на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики.