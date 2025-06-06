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У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 было зафиксировано в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, эпицентр находился в 167 км южнее необитаемого острова Симушир, а очаг залегал на глубине 20 км, передает РИА «Новости».
Подземный толчок произошел 6 июня в 20.36 по местному времени, что соответствует 12.36 по московскому времени. Сейсмолог также сообщила, что сообщений о том, что землетрясение было ощутимо, не поступало.
Тревога цунами объявлена не была, отмечают специалисты.
Двумя днями ранее подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в районе побережья Индонезии на глубине 10 км.